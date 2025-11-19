Bí ẩn bức chân dung 236 triệu USD phá mọi kỷ lục

Chân dung Elisabeth Lederer (1914–1916) là một trong hai tác phẩm đặt hàng có tên còn tồn tại của Klimt trong tay tư nhân. Bức tranh được xem là một trong những chân dung tinh xảo nhất của Klimt, hoàn thành sau gần ba năm chỉnh sửa. Nó từng bị tịch thu trong thời kỳ Đức Quốc xã, nhưng đã được trả lại gia đình năm 1948 trước khi trở thành một phần bộ sưu tập của Leonard Lauder.

Đây cũng là “viên ngọc” của phiên đấu giá mùa thu Leonard A. Lauder, gồm 55 tác phẩm trị giá hơn 400 triệu USD. Với 236,4 triệu USD, bức tranh lập kỷ lục cao nhất cho một tác phẩm hiện đại và cũng là mức giá cao nhất từng được Sotheby’s ghi nhận.

Chân dung Elisabeth Lederer

Phiên đấu giá gây cấn như thế nào?

Cuộc đấu giá diễn ra vào tối thứ Ba tại Sotheby’s chỉ kéo dài 20 phút, khởi điểm từ 130 triệu USD. Cuối cùng, nhà đấu giá Julian Dawes giành chiến thắng với giá búa 205 triệu USD, tổng cộng 236,4 triệu USD sau phí. Trong khi đó, Patrick Drahi – chủ sở hữu Sotheby’s – được bắt gặp cười rạng rỡ tại hiện trường.

Sự kiện này cũng giúp Sotheby’s đánh dấu chiến thắng nổi bật trong mùa đấu giá, vốn đang chịu áp lực từ nhu cầu cao cấp giảm và bất ổn địa chính trị. Helena Newman, Chủ tịch Sotheby’s mảng Nghệ thuật Ấn tượng và Hiện đại, gọi đây là khoảnh khắc lịch sử: “Để thấy bức chân dung tuyệt đẹp của Klimt lập kỷ lục nghệ thuật là một điều cực kỳ phấn khích.”

Tác phẩm này có ý nghĩa gì trong lịch sử nghệ thuật?

Trước khi Elisabeth Lederer xuất hiện, kỷ lục tranh hiện đại thuộc về Les Femmes d’Alger (“Version O”) của Picasso, bán 179,4 triệu USD tại Christie’s New York năm 2015. Bức chân dung của Klimt không chỉ vượt Picasso mà còn trở thành bức tranh đắt thứ hai trong lịch sử đấu giá, sau Salvator Mundi của Leonardo da Vinci với 450 triệu USD.

Điều này khẳng định vị trí của Klimt như một trong những họa sĩ hiện đại đầu thế kỷ XX hiếm hoi có thể đạt mức giá chín chữ số, ngay cả trong thị trường nghệ thuật biến động. Tác phẩm cũng đánh dấu sự ra mắt của trụ sở mới Sotheby’s tại tòa Breuer, nơi từng là Whitney Museum, gắn bó lâu năm với Leonard Lauder.