Ngân hàng tăng mạnh lãi tiết kiệm, nhiều kỳ hạn tăng kịch trần nhằm hút tiền

Ngân hàng tăng mạnh lãi tiết kiệm, nhiều nhà băng có lãi kịch trần

Trong bối cảnh giá vàng trong nước biến động mạnh cùng giá vàng thế giới, nhiều ngân hàng tranh thủ tăng mạnh lãi tiết kiệm nhằm hút tiền nhàn rỗi từ người dân.

Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) vừa tăng lãi suất huy động tại tất cả kỳ hạn, mức tăng cao nhất lên tới 0,85%/năm. Trong đó, lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 1 tháng tăng mạnh 0,8%/năm, lên 4,6%/năm. Mức này cũng được các ngân hàng MBV và Nam A Bank niêm yết, còn cao nhất thuộc về Vikki Bank với 4,7%/năm. Nhóm ngân hàng hút khách bằng mức trên 4%/năm gồm BVBank, Eximbank, HDBank, OCB, SHB, VCBNeo, VPBank…

Nam A Bank mạnh tay tăng lãi suất tới 0,85%/năm đối với tiền gửi kỳ hạn 2 tháng, 0,75%/năm với kỳ hạn từ 3-5 tháng. Qua đó, nâng lãi suất kỳ hạn từ 2-5 tháng lên 4,75%/năm - mức lãi suất tối đa theo quy định của NHNN với kỳ hạn dưới 6 tháng.

Cùng Nam A Bank, hiện có MBV, Techcombank và Bac A Bank niêm yết lãi suất 4,75%/năm cho một số kỳ hạn dưới 6 tháng. Một vài ngân hàng khác cũng trả mức lãi suất trần này cho người gửi tiền nhưng kèm theo điều kiện của ngân hàng.

Thị trường còn ghi nhận nhiều ngân hàng khác niêm yết mức lãi suất từ 4%/năm trở lên cho kỳ hạn 3-5 tháng như Bảo Việt Bank, BVBank, Eximbank, GPBank, HDBank, LPBank, MB, OCB, PVcomBank, Sacombank, SHB, VCBNeo, VietBank, VPBank.

Không chỉ tăng mạnh lãi suất tiền gửi kỳ hạn ngắn, Nam A Bank còn tăng mạnh 0,8%/năm đối với lãi suất kỳ hạn 6 tháng, lên 5,7%/năm đối với tiền gửi trực tuyến.

Lãi tiết kiệm được ngân hàng điều chỉnh tăng mạnh trong bối cảnh vàng lao dốc

Theo khảo sát, từ đầu tháng 11 đến nay, đã có 16 ngân hàng chính thức tăng lãi suất huy động gồm: Sacombank, VPBank, MB, HDBank, GPBank, BVBank, Techcombank, BaoViet Bank, PVCombank, LPBank, KienlongBank, MBV, Bac A Bank, Vikki Bank, Nam A Bank và NCB.

Hiện nay, mức lãi suất trên 6% một năm đang được một số ngân hàng niêm yết cho các kỳ hạn tiền gửi dài nhưng không yêu cầu về số tiền gửi tối thiểu. Trong đó, Vikki Bank áp dụng mức lãi suất 6,1%/năm kỳ hạn 6 tháng, 6,3%/năm kỳ hạn 12 tháng và 6,4%/năm đối với kỳ hạn 13 tháng.

Cake by VPBank áp dụng lãi suất 6,3%/năm cho kỳ hạn 6-8 tháng, 6,4%/năm cho kỳ hạn 9-11 tháng, 6,5%/năm cho kỳ hạn 12-36 tháng. HDBank áp dụng mức lãi suất 6%/năm cho kỳ hạn 15 tháng và 6,1%/năm cho kỳ hạn 18 tháng.

BVBank cũng chi trả 6,1%/năm cho kỳ hạn 60 tháng và 6,0%/năm cho kỳ hạn 48 tháng. Viet A Bank duy trì mức 6,0%/năm duy nhất ở kỳ hạn 36 tháng. Bac A Bank áp dụng mức lãi suất 6,3%/năm đối với kỳ hạn 12 tháng; 6,4%/năm đối với kỳ hạn 13-15 tháng; 6,5%/năm kỳ hạn từ 18-36 tháng.

Loạt chính sách hút tiền nhàn rỗi của các ngân hàng

Không chỉ đua tăng lãi suất, các ngân hàng còn tung thêm hàng loạt ưu đãi để hút dòng tiền gửi của khách hàng cá nhân cuối năm.

Trong đó, Vikki Bank cộng thêm 0,2% lãi suất cho khách gửi tiết kiệm trong tháng 11, riêng khách thuộc lực lượng vũ trang được cộng thêm đến 0,4%/năm, đưa mức lãi suất cao nhất tại đây lên tới 6,6%/năm.

MBV cũng kích cầu gửi tiền khi cam kết cộng thêm tới 0,7% lãi suất cho một số khoản tiền gửi, đưa mức lãi suất cao nhất có thể lên 6,7%/năm, thay vì mức niêm yết 6%.

BVBank đang tung chương trình “10 ngày vàng” trong giai đoạn 14-24/11. Khách hàng gửi tiết kiệm sẽ được cộng thêm tới 1,3%/năm lãi suất, đưa lãi suất kỳ hạn 1 tháng lên 4,75%/năm, 6 tháng lên 6,6%/năm, 12 tháng lên 6,8%/năm và kỳ hạn 15 tháng đạt mức cao nhất 6,9%/năm. Với ưu đãi này, BVBank hiện là ngân hàng có mức lãi suất nổi bật nhất cho các kỳ hạn 1, 6, 12 và 15 tháng.

Xu hướng tăng lãi suất huy động hiện đang lan rộng ra cả những ngân hàng có quy mô lớn, theo báo cáo thị trường tiền tệ phát hành hôm 17/11 của Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam. Tương tự, chuyên gia của công ty chứng khoán MBS đánh giá “Việc mặt bằng lãi suất tiền gửi tăng vào đầu quí 4 phản ánh nhu cầu huy động vốn gia tăng nhằm đáp ứng nhu cầu tín dụng có xu hướng tăng mạnh về cuối năm theo chu kỳ mùa vụ”.

Ở chiều ngược lại, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, đến ngày 28/10/2025, dư nợ tín dụng toàn hệ thống tăng 14,77% so với cuối năm 2024 và tăng 20,69% so với cùng kỳ năm trước. Trước đó, đến cuối tháng 9, tín dụng toàn nền kinh tế tăng 13,37% so với cuối năm 2024, tăng trưởng tín dụng các tháng trong năm 2025 đều cao hơn so với cùng kỳ năm 2024.