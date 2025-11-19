Tối 19-11, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng tiếp

Tối 19-11, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 149 triệu đồng/lượng mua vào, 151 triệu đồng/lượng bán ra, tăng thêm 300.000 đồng mỗi lượng so với buổi sáng. Chỉ trong 1 ngày, mỗi lượng vàng tăng khoảng 1,3 triệu đồng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% tăng với tốc độ mạnh hơn, lên 146,5 triệu đồng/lượng mua vào, 149 triệu đồng/lượng bán ra, cao hơn 600.000 đồng mỗi lượng so với buổi sáng. Chỉ trong 1 ngày, giá vàng nhẫn đã tăng thêm khoảng 1,2 triệu đồng.

Giá vàng tăng tiếp vào cuối ngày

Giá vàng trong nước đi lên mạnh mẽ cùng nhịp với giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng đang được giao dịch ở mức 4.117 USD/ounce, tăng 43 USD/ounce so với buổi sáng. Nếu trong vòng 1 ngày qua, giá vàng tăng hơn 100 USD/ounce – là mốc tăng rất mạnh trong những ngày qua.

Kim loại quý trên sàn quốc tế vẫn chưa ngừng đà biến động mạnh. Thậm chí, diễn biến bất ngờ là giá vàng còn biến động cùng chiều với đồng USD, khi chỉ số USD trên thị trường quốc tế cũng đang tăng tiếp lên 99,7 điểm, tăng 0,15% so với phiên trước.

Trong báo cáo mới nhất, các nhà phân tích hàng hóa tại Tập đoàn tài chính Société Générale (châu Âu) cho biết họ đang theo dõi chặt chẽ nhu cầu vàng của khu vực chính thức. Đặc biệt, các ngân hàng trung ương toàn cầu đã tăng dự trữ vàng thêm khoảng 1.000 tấn trong 3 năm qua.

Dù nhu cầu dự kiến sẽ giảm nhẹ trong năm nay, Hội đồng vàng thế giới dự báo lượng vàng nắm giữ vẫn có thể tăng tới 950 tấn, cao hơn nhiều so với mức trung bình dài hạn.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 130,9 triệu đồng/lượng.