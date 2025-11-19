Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Giá vàng hôm nay 19-11: Tăng mạnh trở lại

Giá vàng
Sau một phiên lao dốc, giá vàng hôm nay bật tăng khi nhà đầu tư ký vọng Mỹ tăng thêm lãi suất, chứng khoán quốc tế bị bán tháo.

Giá vàng hôm nay bật tăng rất mạnh

Lúc 6 giờ 30 phút ngày 19-11 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế lên tới 4.074 USD/ounce, tăng 74 USD so với mức giá thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua là 4.000 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay bật tăng trở lại mạnh mẽ, nhờ làn sóng bán tháo trên thị trường chứng khoán quốc tế và những lo ngại ngày càng lớn về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất vào tháng 12.

Các nhà đầu tư đang chuyển vốn sang vàng như một tài sản trú ẩn an toàn, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đối mặt với dấu hiệu chậm lại, đặc biệt là trên thị trường lao động Mỹ và áp lực từ bong bóng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Bên cạnh đó, hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương tiếp tục là động lực dài hạn hỗ trợ giá. Theo ước tính từ Goldman Sachs Group và hãng tin Bloomberg, Trung Quốc đã bổ sung khoảng 15 tấn vàng vào kho dự trữ ngoại hối trong tháng 9. Thông tin này có thể đã tác động rất lớn đến xu hướng của giá vàng hôm nay.

19/11/2025 07:16 AM (GMT+7)
