Kinh tế 24h: Giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do giảm tiếp

Giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do giảm tiếp

Tối 7/9, giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do tại TP.HCM giảm mạnh, với một số cửa hàng nhỏ niêm yết 135 triệu đồng/lượng (mua vào) và 138 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 2 triệu đồng so với buổi sáng, tổng cộng mất 5,5-6,5 triệu đồng trong ngày. Chênh lệch mua-bán nới rộng lên 3 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, các doanh nghiệp lớn giữ giá ổn định ở 133,9 triệu đồng/lượng (mua) và 135,4 triệu đồng/lượng (bán). Giá vàng nhẫn và trang sức 99,99% dao động quanh 127,7-130,2 triệu đồng/lượng, chênh lệch với vàng miếng SJC vượt 5 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng SJC

Giới phân tích cho rằng giá vàng giảm do các cửa hàng chủ động điều chỉnh sau chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính ngày 6/9, yêu cầu ngăn chặn thao túng, găm hàng, đội giá. Tại họp báo Chính phủ, Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà nhấn mạnh sẽ phối hợp với Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ để kiểm tra, xử lý vi phạm, đảm bảo tuân thủ pháp luật. Dự báo, giá vàng trong nước có thể tiếp tục giảm trong vài ngày tới.

Trên thị trường thế giới, giá vàng chốt tuần 7/9 ở mức 3.587 USD/ounce, tăng 139 USD (4,4 triệu đồng/lượng) so với tuần trước, đạt đỉnh lịch sử. Động lực này từng đẩy giá vàng trong nước tăng mạnh trước khi đảo chiều trên thị trường tự do. NHNN đang hoàn thiện cơ chế quản lý mới theo Nghị định 232, có thể thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới, ổn định thị trường.

Ông Trump ký sắc lệnh miễn thuế cho một số hàng hóa

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/9 ký sắc lệnh miễn thuế nhập khẩu cho 45 nhóm hàng hóa từ các đối tác ký thỏa thuận thương mại "đối ứng" với Mỹ, hiệu lực từ 8/9. Các sản phẩm được miễn bao gồm vàng (bột, lá, thỏi), nickel (vật liệu chính cho thép không gỉ và pin xe điện), hóa chất, hợp chất dược phẩm (như lidocaine gây tê, thuốc thử chẩn đoán), graphite tự nhiên, nam châm neodymium, đèn LED. Sắc lệnh cũng miễn thuế cho graphite tự nhiên, linh kiện máy bay, một số sản phẩm nông nghiệp và chất chưa cấp bằng sáng chế dùng trong dược phẩm. Tuy nhiên, loại bỏ miễn trừ trước đây cho một số loại nhựa và polysilicon (thành phần pin mặt trời).

Miễn thuế chỉ áp dụng cho các nước cam kết giảm thuế đối ứng và thuế theo Mục 232 Đạo luật Mở rộng Thương mại 1962 (như nhôm, thép, xe hơi). Ông Trump nhấn mạnh miễn trừ dựa trên "quy mô và giá trị kinh tế" từ thỏa thuận, ưu tiên sản phẩm "không thể trồng, khai thác hoặc sản xuất tự nhiên ở Mỹ" hoặc không đủ đáp ứng nhu cầu nội địa. Sắc lệnh giúp xúc tiến thỏa thuận với đồng minh như Nhật Bản và EU, cho phép Đại diện Thương mại, Bộ Thương mại và Hải quan tự động miễn thuế mà không cần sắc lệnh mới từ Tổng thống.

Sau 7 tháng nhậm chức, ông Trump đã áp thuế 10-50% lên hầu hết đối tác, nhằm giảm thâm hụt thương mại Mỹ (hơn 1 nghìn tỷ USD/năm) và buộc nhượng bộ trong đàm phán. Sắc lệnh này là phần của chiến dịch tái cấu trúc hệ thống thương mại toàn cầu, tập trung vào an ninh quốc gia và sản xuất nội địa. Quan chức Nhà Trắng cho biết, các nước ký thỏa thuận sẽ được ưu đãi, trong khi đối thủ như Trung Quốc vẫn chịu thuế cao (lên đến 125%). Các chuyên gia dự báo sắc lệnh sẽ thúc đẩy đầu tư vào Mỹ, nhưng có thể làm tăng chi phí cho người tiêu dùng nếu không có thỏa thuận rộng rãi.

Khoản lỗ hơn 44.000 tỷ của EVN: Bộ Công Thương đưa ra 2 phương án ‘cõng' vào giá điện

Bộ Công Thương, trong Dự thảo lần 3 sửa đổi Nghị định 72/2025, đề xuất hai phương án phân bổ khoản lỗ lũy kế 44.792 tỷ đồng của EVN vào giá bán lẻ điện bình quân, nhằm giải quyết khó khăn tài chính do chi phí mua điện tăng cao giai đoạn 2022-2023, ảnh hưởng bởi địa chính trị. Đến cuối 2024, lỗ lũy kế của công ty mẹ EVN vẫn còn 44.792 tỷ đồng, đe dọa vốn đầu tư Nhà nước. EVN kiến nghị tính khoản lỗ và các chi phí sản xuất, cung ứng điện chưa được bù đắp từ 2022 vào giá điện, dựa trên báo cáo tài chính kiểm toán.

Phương án 1 cho phép phân bổ chi phí trực tiếp sản xuất, cung ứng điện chưa được tính đầy đủ từ 2022 và các năm sau, nếu phát sinh, dựa trên báo cáo tài chính kiểm toán (sau trừ lợi nhuận hoạt động khác). Phương án này đảm bảo chủ động xử lý khó khăn tương tự giai đoạn 2022-2023, nhưng lo ngại làm giảm động lực tiết kiệm chi phí của EVN. Phương án 2 chỉ áp dụng cho chi phí từ 2022 đến trước khi nghị định có hiệu lực, buộc EVN kiểm soát chi phí để tránh lỗ trong tương lai. Bộ Tài chính yêu cầu tách bạch lỗ do an sinh xã hội, đầu tư ngoài ngành, hoặc chính sách hỗ trợ, đồng thời báo cáo tác động giá điện.

Năm 2022-2023, doanh thu tài chính EVN (12.070 tỷ và 14.982 tỷ đồng) giúp bù đắp lỗ. Nhờ thủy văn thuận lợi 7 tháng 2025, giá điện cuối năm có thể không đổi hoặc tăng nhẹ 2-5%, tác động CPI chỉ khoảng 0,03%. Bộ Công Thương chịu trách nhiệm rà soát, giám sát, đảm bảo minh bạch và phù hợp quy định.

Kiến nghị kỷ luật lãnh đạo địa phương 'bất động' với nhà ở xã hội

Bộ Xây dựng báo cáo, sau 3 năm triển khai đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội, cả nước có 692 dự án với hơn 633.000 căn, trong đó 146 dự án hoàn thành (103.000 căn). Riêng 7 tháng đầu 2025, 37.000 căn được hoàn thành, bằng 80% cả năm 2024 và gấp 7 lần 2022. Hiện 402 dự án với 400.000 căn được chấp thuận, đạt gần 60% mục tiêu 2030. Hải Phòng, Bắc Ninh, Bắc Giang, Nghệ An tích cực triển khai, nhưng nhiều địa phương chậm trễ, chưa khởi công hoặc tỷ lệ hoàn thành thấp.

Theo VARS IRE, thị trường nhà ở xã hội “vừa thiếu vừa ế” do ba vấn đề: quỹ đất xa trung tâm, hạ tầng thiếu đồng bộ khiến dự án kém hấp dẫn; đánh giá nhu cầu chưa sát, thủ tục xét duyệt phức tạp, quy định khắt khe; và hiện tượng đầu cơ, chuyển nhượng sai quy định. Nghĩa vụ 20% quỹ đất tại dự án thương mại cũng chưa được thực hiện nghiêm túc, làm giảm nguồn cung.

VARS IRE kiến nghị kỷ luật lãnh đạo địa phương chậm triển khai, rà soát quỹ đất 20%, khảo sát nhu cầu độc lập, và tối ưu hóa thủ tục. Hiệp hội Bất động sản TP.HCM đề xuất thay đổi tư duy, chú trọng vị trí và tiện ích. Bộ Xây dựng yêu cầu các tỉnh bổ sung chỉ tiêu nhà ở xã hội vào kế hoạch kinh tế - xã hội, thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, rà soát tiến độ, thúc đẩy khởi công, và hoàn thiện quy hoạch quỹ đất để đảm bảo nguồn cung, tránh lãng phí như hàng nghìn căn tái định cư bỏ hoang.