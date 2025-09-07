Kinh tế 24h: Phó thống đốc lý giải nguyên nhân giá vàng tăng cao

Phó thống đốc lý giải nguyên nhân giá vàng tăng cao

Tại phiên họp Chính phủ ngày 6/9, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đoàn Thái Sơn lý giải giá vàng tăng mạnh hai tuần qua (khoảng 10 triệu đồng/lượng, 8%) do ba nguyên nhân: giá thế giới vọt lên (quy đổi tăng hơn 3 triệu đồng/lượng trong tuần), tâm lý kỳ vọng phá đỉnh 3.500 USD/ounce lan rộng, kích thích nhu cầu tích trữ; nguồn cung khan hiếm vì NHNN tạm dừng bán vàng SJC trong chuyển đổi cơ chế mới. Sáng 6/9, vàng miếng SJC đạt kỷ lục 135 triệu đồng/lượng, chênh lệch 20 triệu so với thế giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành vào cuộc, tăng cường thanh tra, kiểm tra ngăn chặn thao túng, găm hàng, đội giá. NHNN sẽ phối hợp Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ xử lý vi phạm, ưu tiên triển khai cơ chế mới theo Nghị định 232 (hiệu lực 10/10), cho phép nhập khẩu và sản xuất vàng miếng, dự kiến thu hẹp chênh lệch xuống 4-5 triệu đồng/lượng.

Lạm phát cơ bản trên 3% nhiều tháng là dấu hiệu cảnh báo, do áp lực toàn cầu (giá năng lượng, nguyên liệu) và trong nước (thuê nhà, ăn uống, điều chỉnh giá hàng hóa). Phó thống đốc Đoàn Thái Sơn nhấn mạnh cần theo dõi sát, điều hành linh hoạt, đón đầu xu hướng để tránh chi phí kiểm soát cao. Lãi suất cho vay bình quân 6,38% (giảm 0,56% so với cuối 2024), nhưng dư nợ tín dụng 17,14 triệu tỷ đồng (tăng 11,08%), dự kiến 20,19% cả năm – mức cao nhất nhiều năm – có thể đẩy lãi suất huy động và cho vay tăng, gây áp lực lạm phát dài hạn.

Tỷ giá chịu sức ép từ lãi suất USD cao, VND thấp, giải ngân vốn ngoại giảm nhưng trả nợ tăng. NHNN sẽ điều hành linh hoạt tỷ giá, phối hợp lãi suất, thanh khoản, bán ngoại tệ khi cần.

Hai vé số Vietlott cùng trúng giải Jackpot 2 trong chiều 6-9

Tối 6/9, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) công bố tại kỳ quay số Power 6/55 chiều cùng ngày, hai vé số trúng giải Jackpot 2 với tổng giá trị trên 4,8 tỷ đồng.

Cả hai vé có 5 cặp số trùng với 5 trong 6 cặp số của giải Jackpot 1 (19-43-11-09-22-34) và trùng số đặc biệt 31. Do cùng mệnh giá, giá trị giải thưởng được chia đôi, mỗi chủ nhân nhận hơn 2,4 tỷ đồng từ Vietlott.

Trước đó, ngày 30/8, một vé Power 6/55 cũng trúng Jackpot 2 trị giá hơn 4,6 tỷ đồng, cho thấy sức hút của loại hình xổ số này. Việc hai vé cùng trúng Jackpot 2 trong một kỳ quay là sự kiện hiếm, thu hút sự chú ý của người chơi.

Vietlott tiếp tục ghi dấu với các giải thưởng lớn, khẳng định vị thế trong thị trường xổ số điện toán, mang lại cơ hội đổi đời cho người tham gia.

Hơn 1,8 triệu tỷ đồng được 'bơm' ra nền kinh tế

Tại họp báo Chính phủ ngày 6/9, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Phạm Thanh Hà cho biết, dư nợ tín dụng đến cuối tháng 8/2025 đạt 17,46 triệu tỷ đồng, tăng 11,82% so với cuối năm 2024, tương đương hơn 1,8 triệu tỷ đồng được bơm vào nền kinh tế. Lãi suất cho vay bình quân giảm 0,6% (6,38%), thanh khoản hệ thống ngân hàng ổn định, thị trường ngoại tệ thông suốt, đáp ứng đầy đủ nhu cầu hợp pháp. Tỷ giá liên ngân hàng tăng 3,45% so với cuối 2024.

NHNN đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 16% trong năm 2025, tương đương 2,5 triệu tỷ đồng, hỗ trợ mục tiêu kinh tế tăng 8,3-8,5%. Các chính sách tín dụng được triển khai quyết liệt, cung ứng vốn kịp thời cho doanh nghiệp và người dân, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đối mặt rủi ro từ thuế quan, địa chính trị, và chính sách tiền tệ khó lường.

Phó Thống đốc nhấn mạnh, NHNN sẽ điều hành linh hoạt chính sách tiền tệ, hài hòa tỷ giá và lãi suất, sẵn sàng can thiệp thị trường ngoại tệ khi cần. Các tổ chức tín dụng được chỉ đạo tiết giảm chi phí, đẩy mạnh chuyển đổi số để giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp. NHNN cũng phối hợp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện tiếp cận vốn.

Dự báo kinh tế toàn cầu tiếp tục thách thức, NHNN sẽ theo dõi sát diễn biến trong nước và quốc tế, điều chỉnh chính sách kịp thời, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng bền vững, đáp ứng định hướng của Đảng, Quốc hội và Chính phủ.

Giá BĐS tăng cao nhưng người mua nhà thực chất rất ít

Báo cáo tại phiên họp Chính phủ ngày 6/9, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, dù giá bất động sản tăng cao, lượng người mua thực tế rất ít, nhiều dự án bị bỏ trống. Nguyên nhân do thiếu nguồn cung phù hợp và khó khăn trong tiếp cận nhà ở, đặc biệt với nhóm thu nhập thấp. Bộ Xây dựng đang tập trung tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội để tăng nguồn cung.

Tính đến 20/8/2025, cả nước hoàn thành 36.962/100.275 căn nhà ở xã hội, khởi công 67 dự án với 53.427 căn, tăng 30.329 căn so với tháng 7. Bộ tổ chức 29 đoàn kiểm tra, đôn đốc địa phương triển khai quyết liệt để đạt mục tiêu Chính phủ. Bộ cũng tổng hợp khó khăn từ Luật Kinh doanh bất động sản 2023, chuẩn bị sửa đổi Luật Nhà ở 2023.

Bộ Xây dựng dự thảo Nghị định về Quỹ nhà ở quốc gia, đã được Bộ Tư pháp thẩm định, dự kiến trình Chính phủ trước 15/9. Nghị định này nhằm hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội, tạo nguồn cung bền vững. Bộ cũng xây dựng Đề án thí điểm Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý, kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về nhà ở, dân cư, công chứng, đất đai, đầu tư, xây dựng. Các giải pháp này nhằm minh bạch hóa thị trường, tăng khả năng tiếp cận nhà ở, đáp ứng nhu cầu thực tế, dù giá cao và thanh khoản thấp vẫn là thách thức lớn.