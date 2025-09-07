Hé lộ thu nhập hiện tại từ các nền tảng mạng xã hội của Ngọc Trinh sau biến cố

Mạng xã hội giúp Ngọc Trinh nổi tiếng và kiếm tiền

Năm 2023, người mẫu Ngọc Trinh trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Cô bị tạm giam vì biểu diễn xe mô tô, gây rối trật tự công cộng, sau đó được tòa tuyên án 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Nữ hoàng nội y Ngọc Trinh.

Trước khi bị bắt, Ngọc Trinh thành công xây dựng thương hiệu, hình ảnh của mình lan rộng. Bằng chứng các tài khoản mạng xã hội của người mẫu đều có lượng theo dõi cao so với mặt bằng chung người nổi tiếng tại Việt Nam.

Ở thời điểm bấy giờ, Facebook Trần Thị Ngọc Trinh có hơn 3 triệu người theo dõi, Fanpage Ngọc Trinh hút 5,9 triệu người, hơn 6 triệu người quan tâm trên Instagram, nền tảng TikTok hút 6,8 triệu người.

Riêng kênh Youtube, theo số liệu ước tính từ Social Blade, kênh của Ngọc Trinh mỗi tháng thu về bình quân từ 139 - 2.200 USD (khoảng 3,3 - 53,4 triệu đồng). Trong khi đó doanh thu trung bình mỗi năm là từ 1.700 - 26.800 USD (khoảng 41,3 - 651,1 triệu đồng).

Chưa kể các kênh mạng xã hội còn giúp người đẹp Trà Vinh quảng bá hình ảnh cá nhân mà còn giúp cô mang về số tiền lớn để quảng cáo sản phẩm.

Ngọc Trinh có còn kiếm tiền nhiều từ mạng xã hội như trước?

Trải qua biến cố, Ngọc Trinh có nhiều sự thay đổi. Cô kín tiếng hơn trên mạng xã hội, không còn những video đập hộp hàng hiệu đắt đỏ và xa xỉ bậc nhất – nội dung giúp Ngọc Trinh hút hàng triệu lượt xem.

Hiện tại, Ngọc Trinh vẫn giữ được sức hút nhờ danh xưng "Nữ hoàng nội y" và hình ảnh quyến rũ, tuy nhiên hầu hết các nền tảng mạng xã hội của cô không tăng lượt theo dõi so với trước kia. Điều này dễ hiểu bởi Ngọc Trinh không còn chạy theo các nội dung “câu view” mà tập trung vào quảng cáo và bán hàng thời trang, mỹ phẩm, giày dép...

Facebook Trần Thị Ngọc Trinh dường như “giậm chân tại chỗ” với 3 triệu người theo dõi, Fanpage Ngọc Trinh cũng tương tự khi số lượt follow vẫn dừng ở con số 5,9 triệu.

Với nền tảng Youtube, kênh Ngọc Trinh Official đến nay đạt 2,13 triệu người đăng ký. Sau 1 năm không đăng tải video mới, đầu tháng 8/2025, Ngọc Trinh quay trở lại với video hậu trường buổi quay dự án kết hợp với một thương hiệu giày dép sản xuất tại Việt Nam.

Ở tính năng Short YouTube (tính năng cho phép người dùng tạo ra những video có thời lượng ngắn và đăng tải nhanh trên nền tảng này), Ngọc Trinh vẫn thường xuyên đăng tải các clip ngắn, trung bình mỗi clip nhận về khoảng 8-10 nghìn lượt xem.

Theo thống kê mới nhất từ Social Blade, mỗi tháng doanh thu từ kênh Youtube của Ngọc Trinh còn khoảng 100 – 1.600 USD (2,6 – 42 triệu đồng) và mỗi năm từ 642 – 10.000 USD (16,9 – 264 triệu đồng). Đây chỉ là một con số tham khảo, chưa phản ánh thực tế thu nhập thực tế vì số tiền YouTube chi trả cho mỗi quốc gia khác nhau.

Doanh thu từ kênh Youtube của Ngọc Trinh mỗi tháng còn khoảng 2,6 – 42 triệu đồng, theo ước tính của Social Blade.

Nền tảng mạng xã hội Ngọc Trinh tập trung phát triển hiện nay là TikTok, đến nay đạt 7,1 triệu follow. Các video chia sẻ hình ảnh cuộc sống đời thường và khoe vẻ đẹp quyến rũ của Ngọc Trinh nhận về vài trăm nghìn đến vài triệu lượt xem.

Theo ghi nhận, trên kênh TikTok của Ngọc Trinh gắn giỏ hàng, link (đường dẫn) tiếp thị liên kết sản phẩm ngành hàng thời trang. Bên cạnh đó, Ngọc Trinh cũng kiếm tiền chủ yếu từ hợp tác thương hiệu, ký hợp đồng quảng cáo với các nhãn hàng. Trong các video của mình, Ngọc Trinh thường lồng ghép các nội dung quảng cáo khéo léo cho một thương hiệu, sản phẩm.

Đồng thời Ngọc Trinh tận dụng nền tảng TikTok để livestream bán hàng. Mặc dù bước vào đường đua livestream bán hàng trên TikTok muộn hơn người khác, nhưng Ngọc Trinh vẫn chứng tỏ được sức hút của mình. Mỗi phiên live của Ngọc Trinh nhận về hàng chục nghìn người xem cùng một lúc, nhiều sản phẩm cháy hàng chỉ sau vài phút quảng cáo.