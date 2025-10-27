Giá dầu tăng mạnh khi Mỹ - Trung tiến gần thỏa thuận thương mại

Giá dầu Brent đã vượt 66 USD/thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ tiến sát 62 USD. Đây là đà hồi phục mạnh sau khi giá dầu tăng gần 8% trong tuần trước. Nguyên nhân chính đến từ thông tin các nhà đàm phán hàng đầu của Mỹ và Trung Quốc đạt được đồng thuận về một loạt vấn đề, mở đường cho cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình trong tuần này.

Cùng với đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết mối đe dọa áp thuế 100% đối với hàng hóa Trung Quốc “đã được gỡ bỏ khỏi bàn đàm phán”. Giới đầu tư coi đây là tín hiệu tích cực, vì việc hạ nhiệt căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ kích thích tăng trưởng toàn cầu – đồng nghĩa với triển vọng nhu cầu dầu mỏ cao hơn.

Tại châu Á, thị trường chứng khoán cũng đồng loạt tăng, phản ánh tâm lý lạc quan về khả năng đạt được một thỏa thuận thương mại song phương.

Vai trò của lệnh trừng phạt Nga trong diễn biến giá dầu hiện nay

Giá dầu còn được hỗ trợ bởi việc Mỹ áp đặt trừng phạt lên hai tập đoàn năng lượng hàng đầu của Nga – Rosneft PJSC và Lukoil PJSC. Đây là một phần trong chiến lược buộc Moscow chấm dứt chiến sự tại Ukraine, bằng cách khiến hoạt động thương mại dầu mỏ của Nga trở nên khó khăn và tốn kém hơn, nhưng không gây cú sốc nguồn cung đột ngột cho thị trường.

Các nhà máy lọc dầu tại Ấn Độ cho biết họ sẽ gần như dừng hoàn toàn nhập dầu từ Nga, trong khi Trung Quốc cũng tạm hoãn một phần giao dịch. Việc giảm nhập khẩu dầu thô Nga khiến nhu cầu với các loại dầu thay thế tăng, qua đó hỗ trợ giá dầu thế giới.

Theo giới phân tích, đà tăng của dầu vẫn còn giới hạn, bởi tình trạng dư cung từ liên minh OPEC+ vẫn chưa được giải quyết. Tuy nhiên, chuyên gia Vandana Hari từ công ty Vanda Insights cho rằng hy vọng về một thỏa thuận Mỹ - Trung sắp đạt được đang bổ sung “yếu tố tích cực” vào tâm lý thị trường.

Diễn biến kỹ thuật về xu hướng sắp tới của dầu Brent

Tâm lý lạc quan được phản ánh rõ qua biến động chênh lệch giá giữa hai hợp đồng gần nhất của dầu Brent. Khoảng cách này – gọi là spread – đã mở rộng lên 79 cent/thùng, so với 13 cent/thùng chỉ một tuần trước. Đây là dấu hiệu cho thấy thị trường đang ở trạng thái backwardation, nghĩa là giá giao ngay cao hơn giá kỳ hạn – biểu hiện của nhu cầu ngắn hạn mạnh mẽ.

Theo dự báo, giá dầu Brent có thể trở lại “vùng thoải mái” quanh mức 67–69 USD/thùng trong thời gian tới. Mặc dù vậy, các chuyên gia cảnh báo rằng nguồn cung dư thừa vẫn là rào cản lớn, khiến đà tăng khó kéo dài nếu không có thêm cú hích về chính trị hoặc nhu cầu thực tế.