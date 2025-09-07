Con trai thứ hai của ông Trump trở thành tỷ phú nhờ công ty tiền số

Theo bản cáo bạch nộp lên Ủy ban Chứng khoán Mỹ hồi tháng 7, Eric Trump nắm giữ 367 triệu cổ phiếu của American Bitcoin. Trong ngày giao dịch đầu tiên, giá cổ phiếu đạt 8,81 USD, qua đó đưa giá trị cổ phần của ông lên hàng tỷ USD – vượt xa giá trị các tài sản bất động sản mà gia đình Trump từng sở hữu.

Trên mạng xã hội X, Eric Trump phấn khích viết: “Một buổi sáng tuyệt vời!!” kèm biểu tượng lửa, phản ánh tâm trạng hân hoan trước bước ngoặt tài chính này.

Anh trai Eric – Donald Trump Jr. – cũng góp mặt trong American Bitcoin với tư cách nhà đầu tư, dù chưa công bố số cổ phần cụ thể. Cả hai anh em từ lâu đã được giao quản lý tài sản gia đình khi cha đảm nhiệm cương vị chính trị.

Năm ngoái, họ đưa cha mình bước vào lĩnh vực tiền số thông qua dự án World Liberty Financial. Sau bầu cử 2024, dự án này tăng tốc, bán được lượng token trị giá khoảng 1,4 tỷ USD, trong đó phần lớn lợi nhuận – khoảng 75% – chảy về gia đình Trump.

Eric Trump hiện có giá trị tài sản ít nhất là 3,2 tỷ đô la.

Tiền số và chính trị gắn kết như thế nào?

Đầu năm nay, World Liberty Financial phát hành stablecoin USD1, gắn giá trị với đồng USD. Đồng tiền này nhanh chóng được hậu thuẫn khi một công ty liên quan đến Tổng thống UAE sử dụng nó để đầu tư 2 tỷ USD vào sàn giao dịch tiền số.

Tháng 7, Tổng thống Donald Trump ký ban hành luật khung quản lý stablecoin, được giới tiền số hoan nghênh. Động thái này cũng cho thấy ảnh hưởng trực tiếp của gia đình Trump trong ngành công nghiệp mới nổi.

Ngoài tiền số, Eric và Don Jr. còn đầu tư vào đâu?

Không chỉ tập trung vào tiền số, hai anh em Trump còn mở rộng hoạt động kinh doanh cấp phép thương hiệu tại Ả Rập Xê Út, UAE và Romania. Doanh thu từ mảng này tăng mạnh từ 7 triệu USD (2023) lên 45 triệu USD (2024).

Họ cũng tham gia hội đồng cố vấn của Dominari Holdings, công ty tài chính hỗ trợ thành lập New America Acquisition I Corp – một SPAC đặt mục tiêu huy động 300 triệu USD để tìm cơ hội sáp nhập trong lĩnh vực công nghệ, y tế hoặc logistics. Riêng cổ phần của họ tại Dominari đã có giá trị hơn 7 triệu USD mỗi người.

Trump Jr. còn giữ ghế trong hội đồng quản trị của hãng bán lẻ súng trực tuyến GrabAGun (mã chứng khoán “PEW”) và làm cố vấn cho nhà sản xuất drone Unusual Machines. Giá trị cổ phần từ hai công ty này được Forbes ước tính trên 4 triệu USD.