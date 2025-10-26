Giá vàng lao dốc mạnh: Kẻ bi quan, người vẫn “ôm” hy vọng

Tuần qua, giá vàng giao ngay mở cửa ở mức 4.259 USD/ounce và ban đầu diễn biến khá tích cực. Vàng tăng nhanh lên 4.350 USD, thậm chí đạt đỉnh 4.380 USD/ounce ngay trước khi thị trường chứng khoán Bắc Mỹ đóng cửa. Tuy nhiên, đây lại trở thành “điểm gãy” cho xu hướng giá.

Sau nhiều nỗ lực thất bại để giữ mốc 4.370 USD, giá vàng bắt đầu trượt dốc, xuống 4.340 rồi 4.245 USD/ounce khi thị trường châu Âu mở cửa. Đà bán tháo tăng tốc vào buổi sáng tại Mỹ, đẩy giá rơi xuống gần 4.000 USD – mức thấp nhất trong tuần.

Tình hình càng tệ hơn khi các nhà đầu tư châu Á tiếp tục bán ra, khiến giá chỉ còn khoảng 4.036 USD. Dù sau đó vàng phục hồi nhẹ, suốt phần còn lại của tuần, kim loại quý này chỉ dao động quanh vùng 4.050–4.150 USD/ounce, đánh dấu một tuần “rung lắc dữ dội” chưa từng thấy trong năm nay.

Giới đầu tư nghĩ gì sau cú giảm sốc?

Theo khảo sát của Kitco News, phần lớn chuyên gia Phố Wall chuyển sang quan điểm trung lập hoặc bi quan, trong khi các nhà đầu tư cá nhân vẫn giữ hy vọng mong manh rằng giá vàng sẽ sớm phục hồi.

Ông Rich Checkan, Chủ tịch Asset Strategies International, cho rằng cú điều chỉnh vừa qua “đã quá đà” và có thể là cơ hội tích lũy: “Lạm phát thấp hơn dự kiến cùng khả năng Fed hạ lãi suất sắp tới sẽ giúp vàng lấy lại đà tăng.”

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia khác tỏ ra thận trọng. Ông Colin Cieszynski, Giám đốc chiến lược tại SIA Wealth Management, nhận định đây chỉ là giai đoạn “nghỉ lấy sức” của thị trường sau chuỗi tăng dài. “Vàng đã tăng quá nhanh từ 4.000 lên 4.400 USD, giờ là lúc thị trường cần hạ nhiệt và chờ động lực mới,” ông nói.

Trong khi đó, Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, cảnh báo giá có thể tiếp tục mềm thêm chút nữa trước khi tạo đáy mới, nhưng ông tin xu hướng dài hạn của vàng vẫn “vững như kiềng ba chân”.

Liệu cú giảm này có báo hiệu kết thúc chu kỳ tăng giá?

Một số nhà phân tích lo ngại cú sụt lần này có thể là khởi đầu cho chu kỳ điều chỉnh sâu hơn. Ông Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích cấp cao tại FxPro, so sánh tình hình hiện nay với năm 2020, khi sau một đợt tăng mạnh, vàng đã bước vào giai đoạn giảm kéo dài suốt 30 tuần. Ông cảnh báo: “Nếu lịch sử lặp lại, đỉnh giá hiện tại có thể sẽ trở thành vùng kháng cự trong nhiều năm tới.”

Tuy vậy, không ít chuyên gia vẫn tin vào khả năng phục hồi. Ông Neil Welsh từ Britannia Global Markets cho rằng đợt giảm này chỉ là “điều chỉnh lành mạnh” chứ không phải đảo chiều xu hướng. “Các yếu tố hỗ trợ vàng – từ nợ công Mỹ đến bất ổn toàn cầu – vẫn còn nguyên,” ông nói.

Điều gì sẽ quyết định hướng đi kế tiếp của vàng?

Tâm điểm chú ý của giới đầu tư sắp tới là quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và các cuộc họp chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), Canada và Nhật Bản.

Theo Marc Chandler của Bannockburn Global Forex, giá vàng có thể tăng trở lại nếu vượt mốc 4.240 USD. Ngược lại, Sean Lusk của Walsh Trading cảnh báo thị trường đang bước vào giai đoạn “mệt mỏi”, dễ xuất hiện thêm các nhịp giảm ngắn hạn.

Ông Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích cấp cao của Kitco, thì dự báo: “Biến động mạnh sẽ tiếp tục chi phối thị trường vàng trong tuần tới. Khi giới đầu cơ rút lui vì sợ rủi ro, thị trường có thể còn nghiêng về phía giảm nhẹ, nhưng yếu tố trú ẩn an toàn vẫn sẽ giữ vàng ở thế mạnh dài hạn.”

Nhà đầu tư nên làm gì lúc này?

Giới phân tích cho rằng vàng đang bước vào giai đoạn tích lũy và thăm dò. Dải giá 4.000–4.300 USD/ounce sẽ là vùng dao động chính trong ngắn hạn, trước khi thị trường xác định xu hướng rõ ràng hơn.

Với mức giảm 5,4% trong tuần, vàng đã “xả hơi” sau hành trình tăng phi mã gần 1.100 USD chỉ trong vài tháng. Dù vậy, các yếu tố nền tảng như lạm phát, nợ công Mỹ và nhu cầu trú ẩn trước rủi ro địa chính trị vẫn là bệ đỡ dài hạn cho kim loại quý này.