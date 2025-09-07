50 người giàu nhất Singapore: Tổng tài sản đạt kỷ lục, Nhà đồng sáng lập Facebook giữ vững ngôi vương

Năm 2025 đánh dấu kỷ niệm 60 năm độc lập của Singapore, nền kinh tế nước này tăng trưởng 4,3% trong nửa đầu năm, cao hơn dự báo, nhờ xuất khẩu khởi sắc bất chấp bất ổn thương mại toàn cầu. Bối cảnh này đã góp phần giúp khối tài sản của 50 người giàu nhất tăng gần 25%, lên tới 239 tỷ USD, mức cao nhất từ trước tới nay.

Trong danh sách, có 41 người chứng kiến tài sản tăng trưởng. Đây cũng là năm nhiều doanh nhân công nghệ và bất động sản hưởng lợi từ biến động thị trường, đặc biệt là từ sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) và xuất khẩu.

Eduardo Saverin là người có mức tăng trưởng tài sản lớn nhất tính theo đô la và dẫn đầu nhóm 41 người có khối tài sản tăng trưởng.

Ai là người giàu nhất Singapore năm 2025?

Eduardo Saverin, đồng sáng lập Facebook và cư trú lâu năm tại Singapore, tiếp tục giữ vị trí số 1 trong năm thứ ba liên tiếp. Tài sản của ông tăng thêm 14 tỷ USD, lên mức 43 tỷ USD, nhờ cổ phiếu Meta Platforms bứt phá mạnh mẽ khi quảng cáo trực tuyến được AI thúc đẩy tăng trưởng.

Đứng thứ hai là Kwek Leng Beng, “ông trùm” bất động sản, với khối tài sản cùng gia đình đạt 14,3 tỷ USD, tăng 24%. Trước đó, ông từng gây chú ý khi kiện con trai Sherman Kwek – CEO City Developments – vì mâu thuẫn về bổ nhiệm nhân sự, nhưng sau đó đã rút đơn và hòa giải.

Anh em Robert & Philip Ng, từng nhiều năm dẫn đầu, nay tụt xuống vị trí thứ ba khi tài sản giảm còn 14,1 tỷ USD do thị trường bất động sản Hồng Kông lao dốc.

Gia đình nào mới góp mặt trong danh sách?

Năm nay, gia đình họ Goh lần đầu xuất hiện ở vị trí thứ tư với tổng tài sản 13,1 tỷ USD. Đây là các thừa kế của tỷ phú sơn Goh Cheng Liang – người vừa qua đời ở tuổi 98. Cổ phiếu Nippon Paint Holdings, do con trai ông là Goh Hup Jin làm chủ tịch, đã tăng gần 30% sau thương vụ mua lại công ty hóa chất Mỹ AOC vào năm 2024.

Ngoài ra, nhiều cái tên quen thuộc cũng bứt phá mạnh. Forrest Li, Chủ tịch và CEO Sea Group, tăng gấp đôi tài sản lên 11,2 tỷ USD, leo 6 bậc để đứng thứ 6. Hai đồng sáng lập khác của Sea là Gang Ye (6 tỷ USD, hạng 13) và David Chen (2 tỷ USD, hạng 28) cũng tăng hạng mạnh nhờ doanh thu thương mại điện tử, fintech và giải trí số đều tăng vọt.

Ai trở lại danh sách sau nhiều năm vắng bóng?

Teo Swee Ann, nhà sáng lập Espressif Systems, quay trở lại sau 3 năm vắng bóng. Công ty chip của ông – cung ứng cho từ tự động hóa công nghiệp đến thiết bị đeo – báo lãi kỷ lục trong năm 2024.

Gia đình Henry Ng, kiểm soát công ty bê tông Pan-United, cũng trở lại danh sách sau 7 năm. Giá cổ phiếu công ty tăng gấp đôi nhờ sản phẩm bê tông ít phát thải và hoạt động được tối ưu hóa bằng AI.

Tuy nhiên, khi mức tài sản tối thiểu để góp mặt trong danh sách đã nâng lên 1 tỷ USD (từ 870 triệu USD), hai cái tên trong danh sách năm ngoái đã phải rời cuộc chơi.