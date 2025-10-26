Giá vàng hôm nay, 26-10: Xuất hiện dự báo trái chiều

Sáng chủ nhật, 26-10, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn như SJC, PNJ, DOJI niêm yết ở mức 147,2 triệu đồng/lượng mua vào và 149,2 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,8 triệu đồng mỗi lượng so với cuối tuần trước.

Tập đoàn Phú Quý mua vào vàng miếng SJC ở mức thấp hơn 146,7 triệu đồng/lượng. Ngược lại, Bảo Tín Minh Châu nâng giá mua vào vàng miếng SJC lên tới 148,2 triệu đồng/lượng. Ở chiều bán ra, các doanh nghiệp giữ nguyên so với các đơn vị khác là 149,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng quay đầu giảm sau nhiều tuần tăng liên tiếp. So với mốc đỉnh lịch sử, mỗi lượng vàng miếng hiện giảm khoảng 5,4 triệu đồng/lượng.

Ở nhóm giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99%, các công ty như SJC giao dịch quanh mức 146,1 - 150,3 triệu đồng/lượng (mua-bán), giảm 1,7 triệu đồng so với cuối tuần trước.

Giá vàng nhẫn được các doanh nghiệp như Bảo Tín Minh Châu bán ra ở mức cao nhất lên tới 153 triệu đồng/lượng – cao hơn cả vàng miếng SJC.

Giá vàng miếng SJC giảm trở lại trong tuần qua

Trên thị trường tự do, dù đã có ngày rớt thẳng đứng từ mốc đỉnh 177 triệu đồng/lượng xuống còn khoảng 166 triệu đồng/lượng (chiều bán ra), giá vàng miếng SJC tại các cửa hàng vàng nhỏ vẫn đang ở mốc cao không tưởng - bỏ xa các công ty vàng lớn.

Giá vàng trong nước do ảnh hưởng từ giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay chốt tuần giao dịch ở mức 4.113 USD/ounce, giảm khoảng 129 USD/ounce (tương đương giảm khoảng 4,1 triệu đồng) so với cuối tuần trước.

Nếu so với mốc đỉnh lịch sử 4.380 USD/ounce, kim loại quý đã mất khoảng 267 USD (tương đương khoảng 8,5 triệu đồng) trước áp lực chốt lời mạnh mẽ từ nhà đầu tư.

Kết quả khảo sát của Kitco về xu hướng tuần tới cho thấy những diễn biến trái chiều về dự báo giá vàng.

Cụ thể, trong số 17 chuyên gia phân tích Phố Wall tham gia khảo sát, chỉ có 18% tin rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng; 35% dự đoán giá sẽ giảm; và có tới 47% cho rằng giá đi ngang. Lần đầu tiên sau nhiều tuần, các chuyên gia nhận định giá vàng đi ngang cho thấy sự khó đoán của kim loại quý.

Trong khi đó, tại cuộc khảo sát trực tuyến ở Main Street, có 274 nhà đầu tư tham gia trả lời và nhiều người vẫn lạc quan với xu hướng tăng trở lại của giá vàng, Khi có tới 53% ý kiến cho rằng giá vàng tăng, 23% dự báo giá vàng giảm và 25% còn lại nêu quan điểm giá vàng đi ngang.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 130,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC biến động mạnh trong tuần qua