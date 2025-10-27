Con trâu màu đen khổng lồ có giá 90 tỷ đồng

Thời gian qua những con trâu được định giá tiền tỷ luôn thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nổi bật tại Hội nghị Nuôi trồng Thủy sản và Chăn nuôi cấp bang diễn ra hồi tháng 2 tại sân vận động Baramunda, thành phố Bhubaneswar (bang Odisha, Ấn Độ), tâm điểm chú ý thuộc về một "nhân vật đặc biệt": con trâu Murra có tên Bhim.

Bhim là trâu đực 9 tuổi có giá 90 tỷ đồng.đắt đỏ.

Con trâu đắt đỏ này tên Bhim và được đưa từ Jodhpur (bang Rajasthan) về bang Odisha, trị giá lên tới 30 crore rupee (tương đương gần 90 tỷ đồng).

Ông Jawaharlal Jangid - chủ nhân của chú trâu chia sẻ rằng Bhim có cân nặng khoảng 1,5 tấn, chiều cao gần 1,8 m.

Nổi tiếng không chỉ có vóc dáng khổng lồ, Bhim còn gây ấn tượng nhờ sức khỏe dẻo dai, ngoại hình ấn tượng và chất lượng tinh dịch vượt trội, được nhiều nhà chăn nuôi săn đón.

Để duy trì thể trạng "khủng", khẩu phần ăn hàng ngày của Bhim tiêu tốn khoảng 1,5 triệu/ngày. Thực đơn bao gồm những loại thực phẩm giàu dinh dưỡng và xa xỉ như 20 lít sữa ong chúa, hạt điều, hạt dẻ cười, cà rốt, bắp cải, trái cây theo mùa, 1 kg bơ sữa Bilona, rơm khô và cỏ xanh.

Cũng tại Ấn Độ trước đó có con trâu được chủ nhân ra giá 69 tỷ đồng thu hút sự chú ý. Theo India, một Hội chợ Nông dân toàn Ấn Độ và Triển lãm Công nghiệp Nông nghiệp kéo dài ba ngày đã được tổ chức tại Đại học Nông nghiệp Sardar Vallabhbhai Patel ở quận Meerut của bang Uttar Pradesh.

Nhiều người kinh ngạc trước mức giá đắt đỏ của con trâu.

Điểm thu hút chính của triển lãm này là sự xuất hiện của một con trâu có tên là Anmol đến từ Sirsa, bang Haryana. Loài gia súc giống như xe tăng này chắc chắn sẽ khiến bạn kinh ngạc về giá của nó.

Con trâu có giá trị khoảng 23 crore Rupees (hơn 69 tỷ đồng), nghĩa là nếu chủ nhân của Anmol bán nó, họ có thể mua khoảng 15 chiếc xe Mercedes-Benz có giá 1,5 crore Rupees (4,5 tỷ đồng) mỗi chiếc hoặc 2 chiếc Rolls-Royce có giá 12 crore Rupees (36 tỷ đồng) mỗi chiếc.

Jagat Singh, chủ sở hữu của Anmol, cho biết Anmol đã giành được một số giải thưởng trong tám năm qua. Nói về chế độ ăn uống hàng ngày của nó - một bữa ăn thịnh soạn gồm 5 kg sữa, 4 kg lựu ngon ngọt, 30 quả chuối, 20 quả trứng giàu protein và một phần tư kilogam hạnh nhân cùng với gulkand và thức ăn gia súc. Anmol cũng tắm 2 lần mỗi ngày và thích được massage bằng dầu cải và dầu hạnh nhân.

Thân hình khổng lồ của Anmol đã thu hút đám đông. Singh cho biết tinh dịch của con trâu này được bán với giá 4-5 lakh Rupee (120 - 150 triệu đồng) một tháng và một nhóm từ Sirsa thường xuyên thu thập tinh dịch của nó và phân phối.

Điều chú ý, Anmol thuộc giống Murrah khiến tinh dịch của nó trở nên hiếm. Chủ sở hữu của con trâu này chi 60.000 Rupee (18 triệu đồng) mỗi tháng cho chế độ ăn của nó và kiếm được 4-5 lakh Rupee (120 - 150 triệu đồng) tiền lãi mỗi tháng từ việc bán tinh dịch.