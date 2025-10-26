Việt - Mỹ công bố tuyên bố chung về Hiệp định thương mại đối ứng

Tuyên bố chung của hai nước về hiệp định thương mại được đưa ra nhân dịp Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47, tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Theo tuyên bố chung, Việt - Mỹ nhất trí các nguyên tắc chủ chốt trong khuôn khổ Hiệp định thương mại đối ứng, hướng tới tạo điều kiện tiếp cận thị trường sâu rộng cho hàng hoá xuất khẩu của nhau.

Cụ thể, Việt Nam sẽ mở rộng ưu đãi thị trường cho phần lớn hàng hóa công nghiệp và nông nghiệp của Mỹ. Trong khi đó, Mỹ duy trì mức thuế đối ứng 20% với hàng có xuất xứ Việt Nam, và xem xét một số sản phẩm được áp dụng mức thuế 0%.

Hai bên cam kết phối hợp xử lý rào cản phi thuế quan ảnh hưởng tới thương mại song phương trong các lĩnh vực liên quan. Chẳng hạn, Việt Nam sẽ xử lý một số rào cản như chấp nhận phương tiện được sản xuất theo tiêu chuẩn khí thải Mỹ, thiết bị y tế, đơn giản thủ tục về quy trình phê duyệt dược phẩm và nông sản; đồng thời thực thi đầy đủ nghĩa vụ quốc tế về sở hữu trí tuệ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump nhân dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Mỹ lần thứ 13, ngày 26/10, tại Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: TTXVN

Hai nước cũng cam kết xử lý, ngăn ngừa các rào cản với sản phẩm nông nghiệp của Mỹ tại thị trường Việt Nam. Trong đó, có cơ chế giám sát và chấp nhận các giấy chứng nhận đã được hai bên thống nhất do cơ quan quản lý của Mỹ cấp.

Hai nước cũng ghi nhận nhiều thỏa thuận thương mại quan trọng như Vietnam Airlines đặt mua 50 máy bay Boeing trị giá hơn 8 tỷ USD, và doanh nghiệp hai nước ký 20 biên bản ghi nhớ về mua bán nông sản Mỹ với tổng trị giá khoảng 2,9 tỷ USD.

"Vài tuần tới, Việt Nam và Mỹ sẽ hoàn tất các nội dung kỹ thuật, thực hiện các thủ tục để ký và Hiệp định có hiệu lực", thông báo cho biết.

Sau khi Mỹ công bố lùi thời gian áp thuế đối ứng và thống nhất khởi động đàm phán với Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã lập đoàn đàm phán Chính phủ. Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên làm Trưởng đoàn đàm phán. Từ đầu tháng 5, đoàn trao đổi cấp kỹ thuật của Việt Nam đã làm việc về đàm phán thương mại song phương với các cơ quan liên quan của Mỹ.

Ngày 1/8, Nhà Trắng đã đăng tải Sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump về việc điều chỉnh mức thuế đối ứng cho 69 nước và vùng lãnh thổ được liệt kê trong Phụ lục I. Theo Phụ lục này, mức thuế đối ứng dành cho Việt Nam giảm từ 46% xuống còn 20%.