Giá vàng hôm nay, 25-10: Đảo chiều sụt giảm

Giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế giảm

Đầu ngày 25-10, giá vàng hôm nay trên thị trường thế giới đóng cửa cuối tuần tại 4.113 USD/ounce, giảm 27 USD so với mức đỉnh trong phiên giao dịch đêm qua là 4.140 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12 cũng không nằm ngoài xu hướng này, khi giảm mạnh 73 USD, chốt ở mức 4.072 USD/ounce. Đây là mức giảm đáng kể, phản ánh áp lực bán tháo trên thị trường vàng.

Sự sụt giảm này đến sau khi giá vàng liên tục lập kỷ lục trong những tuần gần đây. Tuy nhiên, đầu tuần này, giá vàng đã giảm hơn 5% trong một ngày, do dòng tiền bị rút mạnh khỏi các quỹ đầu tư vàng.

Chứng khoán Mỹ tăng điểm dữ dội là một trong những nguyên nhân chính đẩy giá vàng hôm nay đi xuống.

Các chỉ số như S&P 500 và Nasdaq đang tiến sát mức cao kỷ lục, phản ánh khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư được cải thiện. Điều này đã thúc đẩy nhà đầu tư tập trung vốn vào cổ phiếu, khiến giá vàng hôm nay mất đi sức hấp dẫn.

Một yếu tố đáng chú ý khác là tín hiệu tích cực từ các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung. Các quan chức Trung Quốc bày tỏ sự lạc quan về khả năng đạt được thỏa thuận trong các vòng đàm phán sắp tới, giúp cải thiện tâm lý thị trường toàn cầu. Điều này góp phần làm giảm sức hấp dẫn của giá vàng hôm nay.