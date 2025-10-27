Kinh tế 24h: Sóng tăng tạm dừng, vàng chờ cú bứt phá mới

Sóng tăng tạm dừng, vàng chờ cú bứt phá mới

Giá vàng hôm 26/10/2025 tăng nhẹ trở lại sau tuần biến động mạnh. Giá vàng giao ngay mở đầu tuần ở 4.259 USD/ounce, tăng lên 4.380 USD/ounce rồi đảo chiều giảm sâu xuống gần 4.000 USD/ounce – mức thấp nhất trong nhiều tháng. Sau đợt bán tháo đầu tuần, thị trường trở nên thận trọng, giá vàng dao động hẹp quanh vùng 4.050–4.150 USD/ounce trước khi hồi phục nhẹ vào cuối tuần nhờ dữ liệu kinh tế Mỹ yếu.

Sóng tăng vàng tạm dừng. Ảnh minh hoạ

Theo báo cáo Đại học Michigan, niềm tin người tiêu dùng Mỹ tháng 10 giảm xuống 53,6 điểm, thấp hơn dự báo, trong khi kỳ vọng lạm phát dài hạn tăng. Cùng lúc, chỉ số CPI Mỹ chỉ tăng nhẹ, củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tới.

Trong nước, giá vàng SJC ngày 25/10 tăng 700.000 đồng/lượng, lên 147,2–149,2 triệu đồng/lượng, dù vẫn thấp hơn khoảng 2 triệu đồng so với tuần trước. Vàng nhẫn SJC và vàng Doji cũng tăng nhẹ trong ngày, song giảm so với cuối tuần trước do ảnh hưởng từ biến động quốc tế.

Giới phân tích cho rằng xu hướng dài hạn của vàng vẫn tích cực. Việc Fed cùng nhiều ngân hàng trung ương lớn như Trung Quốc, Anh, Úc tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ có thể làm suy yếu đồng nội tệ và hỗ trợ giá vàng. Bên cạnh đó, rủi ro lạm phát, tăng trưởng chậm và bất ổn chính trị toàn cầu tiếp tục củng cố vị thế của vàng như tài sản trú ẩn an toàn.

Theo ông Rich Checkan (Asset Strategies International), đợt giảm vừa qua chỉ là điều chỉnh cần thiết, và vàng có thể sớm lấy lại đà tăng khi Fed chính thức hạ lãi suất.

Tuyên bố chung Việt Nam và Hoa Kỳ về Khuôn khổ Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng

Ngày 26/10/2025, Việt Nam và Hoa Kỳ công bố Tuyên bố chung về Khuôn khổ Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng, đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ kinh tế song phương. Hiệp định này kế thừa nền tảng từ Hiệp định Thương mại song phương năm 2000, hướng tới mở rộng tiếp cận thị trường, xử lý rào cản thương mại và tăng cường hợp tác trong chuỗi cung ứng.

Theo thỏa thuận, Việt Nam sẽ mở cửa thị trường ưu đãi cho gần như toàn bộ hàng hóa nông nghiệp và công nghiệp của Mỹ, trong khi Hoa Kỳ duy trì mức thuế đối ứng 20% cho hàng hóa Việt Nam, đồng thời một số sản phẩm có thể được hưởng thuế 0% theo Phụ lục III của Sắc lệnh 14356. Hai bên cũng thống nhất hợp tác xử lý rào cản phi thuế quan, trong đó Việt Nam cam kết đơn giản hóa thủ tục nhập khẩu thiết bị y tế, dược phẩm Mỹ, chấp nhận tiêu chuẩn an toàn, khí thải của Mỹ, và tuân thủ nghiêm các cam kết về sở hữu trí tuệ.

Ngoài ra, hai nước sẽ thống nhất các cam kết về thương mại số, đầu tư, lao động, môi trường và doanh nghiệp nhà nước, đồng thời phối hợp ngăn chặn hành vi lẩn tránh thuế và tăng khả năng chống chịu chuỗi cung ứng.

Tuyên bố cũng ghi nhận các thỏa thuận thương mại lớn gần đây: Vietnam Airlines mua 50 máy bay Boeing trị giá hơn 8 tỷ USD, cùng 20 biên bản ghi nhớ giữa doanh nghiệp Việt – Mỹ về nhập khẩu nông sản trị giá 2,9 tỷ USD.

Tính đến tháng 9/2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt khoảng 126,4 tỷ USD. Trong thời gian tới, hai nước sẽ tiếp tục hoàn thiện nội dung Hiệp định, tiến tới ký kết và đưa vào thực thi chính thức.

Hóa chất Đức Giang gửi nửa tỷ USD ở ngân hàng

Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC) hiện đang nắm giữ 13.100 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng, tương đương gần 500 triệu USD, chiếm 67% tổng tài sản – theo báo cáo tài chính quý III/2025. Con số này tăng 22% so với đầu năm, giúp doanh nghiệp thu về 447 tỷ đồng tiền lãi chỉ trong 9 tháng, tức bình quân 1,6 tỷ đồng mỗi ngày.

Chủ tịch Đào Hữu Huyền cho biết, Đức Giang chủ trương gửi tiền vào ngân hàng thay vì đầu tư vào chứng khoán, bất động sản hay tài sản số, nhằm chờ cơ hội đầu tư lớn (“quả đấm thép”) trong lĩnh vực hóa chất. Doanh nghiệp được thành lập từ năm 1963, cổ phần hóa năm 2003, hoạt động trong các ngành như axit photphoric, photpho vàng, phân bón, bột giặt và xút NaOH.

Về kết quả kinh doanh, quý III/2025, DGC đạt doanh thu 2.816 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với cùng kỳ 2024. Nhờ doanh thu tài chính tăng, cùng việc cắt giảm chi phí tài chính và bán hàng, công ty báo lãi sau thuế 751 tỷ đồng, tăng 6,3%. Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 8.521 tỷ đồng, tăng 14%, còn lợi nhuận ròng đạt 2.403 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng nợ phải trả của Đức Giang tăng mạnh 61%, lên 3.413 tỷ đồng, trong đó vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng đột biến 127%, đạt 1.960 tỷ đồng. Dù tích trữ lượng tiền lớn, doanh nghiệp vẫn duy trì tăng trưởng lợi nhuận ổn định, cho thấy nền tài chính vững chắc và định hướng đầu tư dài hạn thận trọng.

Ông Trump tăng thuế thêm 10% với hàng hóa Canada

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/10 thông báo tăng thêm 10% thuế đối với hàng hóa Canada, sau khi cáo buộc nước này phát sóng một quảng cáo “gây hiểu lầm” trong giải bóng chày nhà nghề Mỹ. Động thái này được ông đăng trên mạng xã hội Truth Social, hai ngày sau khi tuyên bố dừng đàm phán thương mại với Canada.

Ông Trump cho biết quyết định tăng thuế là nhằm đáp trả “hành động thù địch và xuyên tạc nghiêm trọng sự thật” của Canada. Tuy nhiên, hiện chưa rõ những mặt hàng nào sẽ bị áp thuế mới, bởi phần lớn hàng xuất khẩu của Canada sang Mỹ vẫn đang được miễn thuế theo Hiệp định Mỹ - Mexico - Canada (USMCA) – một thỏa thuận thương mại do chính ông Trump ký kết trong nhiệm kỳ đầu.

Nguyên nhân được cho là bắt nguồn từ một quảng cáo tại tỉnh Ontario, trích lời cựu Tổng thống Ronald Reagan cảnh báo rằng “thuế quan dẫn đến chiến tranh thương mại và thảm họa kinh tế”. Dù Thủ hiến Ontario Doug Ford và Thủ tướng Canada Mark Carney sau đó đã quyết định ngừng phát sóng quảng cáo từ ngày 27/10 để nối lại đối thoại, ông Trump vẫn tỏ thái độ cứng rắn, cho rằng Canada phải gỡ bỏ ngay lập tức.

Trước đó, chính quyền Trump đã áp thuế 35% lên hàng hóa Canada ngoài USMCA, cùng mức 50% cho thép và nhôm nhập khẩu, gây thiệt hại đáng kể cho nền kinh tế Canada. Bất chấp mong muốn nối lại đàm phán của Ottawa, ông Trump tuyên bố chưa có kế hoạch gặp Thủ tướng Carney tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở Malaysia. Hiện Canada là đối tác thương mại lớn thứ hai của Mỹ, với kim ngạch hai chiều năm ngoái đạt hơn 760 tỷ USD, cho thấy căng thẳng mới có thể tác động mạnh đến cả hai nền kinh tế.