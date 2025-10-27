Trung Quốc siết sản xuất thép: Giá thép cây bật tăng, ngành thép toàn cầu chấn động

Giá hợp đồng tương lai thép cây, loại thép dùng phổ biến trong xây dựng đã tăng tới 1,6% lên 3.095 nhân dân tệ/tấn (khoảng 435 USD) trong phiên đầu tuần. Đà tăng này nối tiếp xu hướng đảo chiều mạnh bắt đầu từ phiên giao dịch cuối tuần trước, ngay sau khi Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc (MIIT) công bố dự thảo kế hoạch hạn chế công suất thép ở nhiều khu vực trọng điểm.

Theo dự thảo, mọi công suất thép mới chỉ được phép bổ sung nếu lượng công suất cũ tương đương bị loại bỏ, nhằm kiểm soát phát thải và giải quyết tình trạng dư thừa kéo dài nhiều năm. Các khu vực chịu tác động gồm Bắc Kinh, Thiên Tân, tỉnh Hà Bắc, vùng châu thổ sông Dương Tử và đồng bằng Fenwei – những trung tâm luyện thép lớn nhất cả nước.

Kế hoạch mới của Trung Quốc có gì khác biệt?

Theo chuyên gia Bancy Bai của công ty tư vấn Horizon Insights, chính sách lần này “đặt ra tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn về tỷ lệ thay thế công suất”, dù chưa tác động ngay đến sản lượng hiện tại. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là kế hoạch này không chỉ dừng lại ở việc kiểm soát dư cung, mà còn thúc đẩy ngành thép Trung Quốc chuyển sang mô hình “xanh”.

Cụ thể, Bắc Kinh khuyến khích các nhà máy đầu tư công nghệ ít phát thải hơn, như lò hồ quang điện sử dụng thép phế liệu hoặc dự án sản xuất bằng hydro. Đây là bước đi quan trọng trong nỗ lực đưa ngành công nghiệp nặng của Trung Quốc hướng tới trung hòa carbon, khi nước này vẫn là quốc gia phát thải khí nhà kính lớn nhất thế giới.

Tác động thực tế ra sao đến sản xuất thép?

Theo hãng tư vấn Mysteel, nhiều nhà máy thép tại Đường Sơn (tỉnh Hà Bắc) – trung tâm luyện thép lớn nhất Trung Quốc – đã nhận lệnh cắt giảm hoạt động lò cao và thiêu kết thêm 30% từ ngày 27 đến 31/10. Biện pháp này có thể khiến sản lượng thép của khu vực giảm khoảng 90.000 tấn mỗi ngày.

Cùng với thép cây, hợp đồng thép cuộn cán nóng trên sàn Thượng Hải cũng tăng theo, trong khi quặng sắt kỳ hạn tại Singapore nhích lên 0,2% lên 104,4 USD/tấn. Các hợp đồng quặng sắt giao dịch bằng nhân dân tệ tại Đại Liên cũng tăng giá, cho thấy thị trường đang phản ứng tích cực với tín hiệu cắt giảm nguồn cung.