Rùng mình với sô cô la giá rẻ: Dị vật nguy hiểm nằm gọn trong thanh kẹo

Bẻ sô cô la không được, mở ra thấy dị vật khó tin

Mới đây, một cư dân mạng tại Tây An, Thiểm Tây (Trung Quốc) đã sốc nặng khi phát hiện một cọng dây thun trong thanh sô cô la mới mua. Được biết, cô mua thanh sô cô la này tại một cửa hàng với giá rất rẻ, chỉ 2 NDT (7.000đ).

Bao bì của sô cô la còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị xé mở. Ban đầu, người tiêu dùng này định bẻ sô cô la thành từng miếng nhỏ trước khi mở gói, nhưng cô nhận ra không thể tách được thành miếng như sô cô la thông thường. Đến khi mở bao bì, cô mới phát hiện bên trong sô cô la có một sợi dây thun màu vàng.

Trong ảnh, có thể thấy rõ đây là loại dây thun cao su khá phổ biến trên thị trường. May mắn rằng người tiêu dùng này phát hiện kịp thời, nếu để trẻ nhỏ mở kẹo thì rất có thể sẽ xảy ra rủi ro khó lường.

Chia sẻ với trang Jimu News, cư dân mạng này cho biết cô đã vứt nó đi sau khi phát hiện sợi dây thun, bởi thanh sô cô la này dù sao cũng có giá quá rẻ. Cô cho biết đã mua nhiều thanh sô cô la cùng nhãn hiệu và chỉ có duy nhất thanh này có dị vật bên trong. Cô đã đăng tải clip lên mạng để chia sẻ trải nghiệm của mình.

Sau khi clip xuất hiện và được lan truyền rộng rãi, một nhân viên của công ty sô cô la đã phản hồi rằng họ đã điều tra nguồn gốc của sợi dây thun, đồng thời liên hệ và bồi thường cho người tiêu dùng này.