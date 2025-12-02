Thu phí tài khoản có số dư dưới 500.000 đồng/tháng: Đóng tài khoản cũng phải trả phí

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, không chỉ Eximbank và VIB vừa thông báo thu phí quản lý tài khoản từ đầu tháng 12-2025, nhiều ngân hàng khác cũng đang thu loại phí này và nhiều loại phí khác với tài khoản thanh toán.

Nhiều ngân hàng thu phí quản lý tài khoản hoặc phí duy trì tài khoản dựa trên số dư bình quân trong tài khoản của khách hàng.

PVcomBank thu phí quản lý tài khoản là 10.000 đồng nếu số dư bình quân dưới 1 triệu đồng/tháng.

Sacombank thu phí quản lý tài khoản 6.000 đồng/tháng nếu số dư bình quân tháng trước dưới 500.000 đồng. Với các tài khoản Combo - gồm tài khoản thanh toán, thẻ thanh toán, Alert – báo giao dịch tự động qua Sacombank Pay, Sacombank Pay - ngân hàng này thu phí 20.000 đồng/tháng nếu số dư bình quân tháng trước dưới 1 triệu đồng.

Biểu phí quản lý tài khoản của một số ngân hàng đang áp dụng. Trong đó, các ngân hàng miễn phí quản lý khi khách hàng có số dư đáp ứng đủ quy định của từng đơn vị. Đồ họa: AI

BIDV áp dụng phí quản lý tài khoản thanh toán là 5.000 đồng/tháng nếu số dư bình quân dưới 2 triệu đồng và miễn phí khi số dư bình quân từ 10 triệu đồng trở lên. Nếu khách hàng đóng tài khoản theo yêu cầu, mức phí sẽ là 50.000 đồng.

VPBank áp dụng phí quản lý tài khoản 10.000 đồng/tháng nếu số dư bình quân dưới 2 triệu đồng.

VietinBank thu phí duy trì tài khoản thanh toán không đăng ký dịch vụ ebanking là 3.000 đồng/tháng.

Nhiều ngân hàng thương mại khác như TPBank, LPBank, Vietcombank cũng thu phí quản lý tài khoản với các mức khác nhau, đồng thời miễn phí khi số dư bình quân của tài khoản khách hàng đáp ứng đủ yêu cầu.

Tài khoản thanh toán là tài khoản tiền gửi không kỳ hạn tại ngân hàng để sử dụng các dịch vụ như chuyển khoản, rút tiền mặt, trả hóa đơn mua sắm hàng hóa, dịch vụ...

Bên cạnh xu hướng miễn các loại phí để thu hút khách mở tài khoản, thanh toán không tiền mặt, một số ngân hàng vẫn áp dụng các loại phí cố định.

Đơn cử, chủ tài khoản thanh toán của một ngân hàng có thể phải trả các loại phí hằng tháng như: phí yêu cầu đóng tài khoản, phí xác nhận số dư, phí sao kê/sao lục chứng từ, phí chuyển khoản trong hệ thống nhưng khác tỉnh/thành phố nơi mở tài khoản, phí kiểm đếm, phí tra soát/hủy lệnh…

Lãnh đạo một ngân hàng thương mại cho biết để khách hàng trải nghiệm dịch vụ ngân hàng điện tử được nhanh chóng và an toàn, ngân hàng phải đầu tư lớn về hạ tầng công nghê, lưu trữ, bảo mật, ứng dụng (app) và phí duy trì hằng năm. Ngay cả tài khoản (user) mỗi khách hàng, ngân hàng đều phải trả phí cho nhà cung cấp....

Trước đó, như Báo Người Lao Động phản ánh, thông tin Eximbank thu phí quản lý tài khoản 11.000 đồng/tháng đối với những tài khoản có số dư bình quân dưới 500.000 đồng, không phát sinh giao dịch thời gian dài, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Nhiều người bày tỏ không đồng tình khi ngân hàng thu phí quản lý đối với những tài khoản có số dư nhỏ; trong khi ngân hàng gửi khuyến nghị khách nên đến quầy giao dịch để đóng các tài khoản không còn nhu cầu sử dụng, nhằm tránh phát sinh chi phí không mong muốn.