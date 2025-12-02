Kinh tế 24h: Tỷ phú Thụy Sĩ muốn áp thuế cao hơn với người giàu

Tỷ phú Thụy Sĩ muốn áp thuế cao hơn với người giàu

Tỷ phú Thụy Sĩ Alfred Gantner (sở hữu 3,5 tỷ USD, đồng sáng lập Partners Group) kêu gọi áp thuế tài sản lũy tiến cao hơn đối với người siêu giàu, ngay sau khi 78% dân chúng Thụy Sĩ bác bỏ đề xuất thuế thừa kế 50% với tài sản trên 50 triệu franc (30/11/2025).

Tỷ phú Thụy Sĩ Alfred Gantner hiện sở hữu hơn 3,5 tỷ USD. Ảnh: Climeworks

Trong bài phỏng vấn trên Tages-Anzeiger ngày 1/12, Gantner cho rằng sự tập trung của cải cực lớn vào tay một nhóm nhỏ đang là vấn đề toàn cầu nghiêm trọng. Ông nói: “Không thể chấp nhận việc một số người ở đất nước này sở hữu tài sản khổng lồ trong khi nhiều người khác không biết lấy tiền đâu trả tiền thuê nhà và bảo hiểm y tế”.

Ông phản đối thuế thừa kế vì dễ bị lách luật, thay vào đó ủng hộ thuế tài sản hàng năm lũy tiến, ví dụ: trên 200 triệu franc Thụy Sĩ chịu 1%, 500 triệu franc chịu 1,2%, 1 tỷ franc chịu 1,5%...

Gantner cảnh báo nếu không hành động, trong 20 năm tới “những Elon Musk, Mark Zuckerberg và cả Alfred Gantner sẽ còn giàu hơn rất nhiều”.

Thụy Sĩ hiện có khoảng 2.500 người sở hữu tài sản từ 50 triệu franc trở lên, tổng cộng 500 tỷ franc. Thuế tài sản đang gây tranh cãi mạnh mẽ trên thế giới khi nợ công tăng và bất bình đẳng gia tăng; một số nước châu Âu đã áp dụng, trong khi các tỷ phú như Bernard Arnault (Pháp) phản đối kịch liệt vì sợ giới giàu di cư.

Vàng SJC vọt lên đỉnh kỷ lục 156 triệu rồi rơi xuống

Ngày 1/12/2025, giá vàng trong nước biến động mạnh. Sáng sớm, vàng miếng SJC vọt tăng 800.000 đồng/lượng, chạm đỉnh kỷ lục 153,7-155,7 triệu đồng/lượng (mua-bán) tại Doji và một số nơi, vượt mốc cao nhất lịch sử. Tuy nhiên, đến 10h53, giá nhanh chóng lao dốc, chốt phiên ở 153,2-155,2 triệu đồng/lượng, vẫn tăng 300.000 đồng so với cuối tuần trước.

Vàng SJC vọt lên đỉnh kỷ lục 156 triệu rồi rơi xuống

Vàng nhẫn cũng tăng mạnh đầu ngày: SJC nhẫn 1-5 chỉ lên 151,4-153,9 triệu (tăng 800.000 đồng), Bảo Tín Minh Châu 152,2-155,2 triệu (tăng 700.000 đồng), nhưng Doji nhẫn giảm nhẹ 100.000 đồng về 150,9-153,9 triệu. Chốt ngày, SJC nhẫn 151-153,5 triệu (tăng 400.000 đồng), Doji 151,2-154,2 triệu (tăng 200.000 đồng), Bảo Tín Minh Châu 152-155 triệu (tăng 500.000 đồng).

Giá vàng thế giới lúc 8h47 đạt 4.242 USD/ounce (tăng 54 USD), quy đổi hơn 136 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng trong nước khoảng 19,2 triệu đồng. Đà tăng nhờ kỳ vọng Fed giảm lãi suất lần 3 trong tháng 12, được củng cố bởi phát biểu ôn hòa từ các quan chức Fed như Christopher Waller, John Williams.

Khảo sát Kitco News cho thấy 79% chuyên gia Phố Wall và 70% nhà đầu tư cá nhân dự báo giá vàng tăng tuần này. Rich Checkan (Asset Strategies) lạc quan nhờ xung đột Ukraine và Fed nới lỏng; James Stanley (Forex) ủng hộ tăng nhưng cảnh báo chốt lời cuối năm; Adrian Day trung lập, chờ quyết định Fed tháng 12.

Tuần này, thị trường chờ dữ liệu ISM sản xuất, PCE lõi, niềm tin tiêu dùng Mỹ – có thể ảnh hưởng mạnh đến kỳ vọng lãi suất và giá vàng.

Nhiều ngân hàng thu phí tài khoản không đủ số dư

Từ đầu tháng 12/2025, hàng loạt ngân hàng thương mại đồng loạt áp dụng phí quản lý tài khoản thanh toán với những khách hàng không duy trì số dư bình quân tối thiểu hoặc để tài khoản “nằm im” quá lâu.

Eximbank và VIB thu 11.000 đồng/tháng cho tài khoản dưới 500.000 đồng hoặc không giao dịch 12 tháng liên tục; BIDV thu 3.300–5.500 đồng nếu số dư dưới 10 triệu; VPBank, PVComBank, VietBank áp mức 9.000–11.000 đồng khi dưới 2 triệu; ACB cao nhất với 15.000 đồng nếu dưới 500.000 đồng, trong khi HDBank lên tới 22.000 đồng khi dưới 1 triệu.

Ngay cả “ông lớn” Vietcombank cũng duy trì phí cố định 2.200 đồng/tháng cho mọi tài khoản thông thường. Hiện đã có hơn 10 ngân hàng áp dụng chính sách này. Các nhà băng giải thích rằng hàng triệu tài khoản không hoạt động vẫn tiêu tốn nguồn lực lớn về công nghệ, bảo mật và quản lý, trong khi không mang lại giá trị thực tế.

Việc thu phí vừa bù đắp chi phí vận hành, nâng cấp hệ thống, vừa thực hiện chủ trương “làm sạch” dữ liệu khách hàng của Ngân hàng Nhà nước, đồng thời khuyến khích người dùng chủ động giao dịch hoặc đóng tài khoản không còn nhu cầu.

Mức độ thống trị của Bitcoin giảm mạnh

Mức độ thống trị của Bitcoin (Bitcoin dominance) – tỷ lệ vốn hóa BTC so với toàn thị trường tiền số – đang giảm mạnh, xuống dưới 60% từ 61% đầu tháng 11/2025, chạm đáy 58,5% và hiện khoảng 56,5% (vốn hóa BTC hơn 1.700 tỷ USD).

Thường thì chỉ số này tăng trong bán tháo do altcoin rủi ro giảm nhanh hơn, nhưng lần này đảo ngược: BTC chịu ảnh hưởng nặng nề hơn, giảm 30% từ đỉnh 126.198 USD (tháng 10), rung lắc chỉ 55 ngày – ngắn hơn 77 ngày (thuế quan tháng 2-5) và 146 ngày (2024). Điều này làm tăng tâm lý sợ hãi, với BTC kết thúc tháng 11 sụt 17,5%, khởi đầu tháng 12 giảm thêm 5% xuống quanh 86.000 USD (dữ liệu 1/12/2025). ETH sụt 5%, SOL/DOGE/XRP hơn 4%.

Tuần 17-21/11, 11 quỹ ETF Bitcoin Mỹ lập kỷ lục giao dịch 40,32 tỷ USD, nhưng tháng 11 rút ròng 3,48 tỷ USD – cao thứ hai lịch sử, cho thấy tổ chức "thoái lui" khỏi khoản lỗ. Sự cố hack pool thanh khoản yETH (Yearn Finance, 30/11) đẩy bán tháo: kẻ tấn công khai thác lỗ hổng mint vô hạn yETH "ảo", rút sạch pool (1.000 ETH ~3 triệu USD), tổng thiệt hại 9 triệu USD; 6 triệu USD token còn lại theo PeckShield. Vụ này theo sau hack Upbit (Hàn Quốc) hàng chục triệu USD, lộ rõ hạ tầng bảo mật DeFi chưa theo kịp dòng tiền tổ chức, góp phần làm BTC mất vị thế thủ lĩnh và thị trường điều chỉnh mạnh hơn quy luật cũ.

Cổ phiếu 'họ Vin' kéo VN-Index trở lại mốc 1.700 điểm

Trong phiên đầu tuần ngày 1/12/2025, VN-Index duy trì sắc xanh suốt ngày, mở cửa tăng mạnh gần 23 điểm lên sát 1.714 điểm nhưng sau đó dao động quanh 1.700-1.705 điểm. Buổi chiều, chỉ số tạm mất mốc 1.700 nhưng nhanh chóng phục hồi, đóng cửa tại 1.702 điểm – tăng gần 11 điểm so với phiên trước, trở lại mức tâm lý quan trọng sau hơn một tháng rưỡi.

Dù vậy, thị trường vẫn "xanh vỏ đỏ lòng": sàn HoSE có 178 mã giảm, vượt 135 mã tăng; 13/19 nhóm ngành đi lùi. Động lực chính đến từ "họ Vin" và GEE: VIC (Vingroup) dẫn dắt với đóng góp hơn 8 điểm, tăng 3,6% lên 269.900 đồng (chạm trần kỷ lục 278.600 đồng, thanh khoản 1.215 tỷ đồng – cao nhất thị trường). VPL (Vinpearl) tím trần lên 101.600 đồng (thanh khoản 332 tỷ đồng), VHM (Vinhomes) tăng 2,7% lên 105.700 đồng (617 tỷ đồng, thứ 5 HoSE). GEE (Điện lực Gelex) cũng tím trần lên 210.700 đồng, góp phần quan trọng.

Thanh khoản toàn thị trường giảm hơn 2.700 tỷ đồng, chỉ đạt trên 21.000 tỷ đồng, phản ánh tâm lý thận trọng. Khối ngoại bán ròng 298 tỷ đồng, tập trung xả VHM và VIC, nhưng mua ròng FPT, MSN. Hiện tượng "kéo trụ" từ VIC, VPL, VNM, VJC tiếp diễn, cho thấy dòng tiền thiếu đồng thuận.

VCBS khuyến nghị duy trì tỷ trọng mã tăng ổn định, cơ cấu danh mục mã suy yếu, tránh mua đuổi vùng giá cao để giảm rủi ro. VPBankS (VPX) khuyên trading ngắn hạn tỷ trọng vừa phải, không đuổi vùng 1.690-1.700, canh chốt lời, giữ danh mục 40-60% cổ phiếu, ưu tiên quản lý rủi ro mã tăng nóng.