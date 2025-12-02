Giá bạc thế giới lập kỷ lục mới, có thể đạt 100 USD trong năm 2026

Giá bạc tăng vọt lên trên 58 USD một ounce vào đêm qua (2/12 theo giờ Việt Nam - tức 1/12 giờ Mỹ), giao dịch ở mức cao kỷ lục do lượng hàng tồn kho giảm, nhu cầu của nhà đầu tư tăng và lo ngại mới về nguồn cung đã đẩy giá kim loại này lên mức chưa từng thấy ngay cả trong các đỉnh cao trước đây của thị trường tăng giá.

Đợt tăng giá này diễn ra sau sự cố ngừng hoạt động 10 giờ tại sàn giao dịch của CME Group, khiến các hợp đồng tương lai kim loại, tiền tệ và lãi suất bị tạm dừng vào tcuối tuần trước. Sàn giao dịch này cho biết nguyên nhân là do sự cố hệ thống làm mát tại trung tâm dữ liệu Aurora, Illinois.

Nhưng đối với Clem Chambers, CEO của Online Blockchain PLC, sự cố ngừng hoạt động này chỉ là thứ yếu so với những gì ông tin là sự thay đổi cấu trúc sâu sắc hơn đang diễn ra trên thị trường bạc toàn cầu.

Giá bạc thế giới lập kỷ lục mới (ảnh minh họa).

Chambers nói với Kitco News, đây không phải là áp lực thực sự. Giá bạc đang tăng cao hơn nhiều. Mọi người nghĩ đây là động thái lớn — nhưng không phải vậy. Động thái thực sự vẫn đang đến.

Quan điểm của Chambers một phần được hình thành bởi áp lực đang nổi lên trên toàn bộ chuỗi cung ứng vật chất.

Theo dữ liệu của sàn giao dịch, lượng hàng tồn kho của Sàn Giao dịch Tương lai Thượng Hải (Trung Quốc) đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần một thập kỷ. Trung Quốc cũng đã xuất khẩu khoảng 660 tấn bạc sang London trong tháng 10, một khối lượng lớn bất thường mà các nhà giao dịch cho rằng đã giúp giảm bớt tình trạng khan hiếm sau khi nhu cầu giao hàng trên Sàn Giao dịch Tương lai Luân Đôn (LBMA) tăng vọt.

Các nhà quan sát thị trường Mỹ lưu ý rằng, nhu cầu giao bạc tháng 12 trên COMEX đã tăng cao, nhưng dữ liệu hiện có vẫn chưa đầy đủ. Các nhà phân tích cho rằng tỷ lệ hợp đồng mở tìm kiếm giao hàng là "đáng kể", mặc dù họ cảnh báo rằng mối quan hệ giữa thông báo giao hàng và lượng hàng tồn kho đã đăng ký thay đổi nhanh chóng và không nhất thiết cho thấy áp lực ngay lập tức.

Tuy nhiên, Chambers lại diễn giải xu hướng này theo cách khác. Ngay cả khi chỉ một phần nhỏ trong số các hợp đồng đó yêu cầu giao hàng thực tế, thị trường cũng sẽ gặp khó khăn.

Trong khi nhu cầu công nghiệp trong sản xuất năng lượng mặt trời, điện tử và các ứng dụng năng lượng xanh vẫn mạnh, Chambers cho biết động lực ít được đánh giá cao nhất đằng sau đợt tăng giá này chính là các nhà đầu tư cá nhân.

Các quốc gia không quan tâm đến bạc, nhưng các nhà bán lẻ thì có. Và nhu cầu bán lẻ là một lực đẩy khổng lồ. Khi các nhà bán lẻ quyết định sở hữu bạc, họ sẽ trở nên mua vào bất chấp.

Dòng vốn đầu tư dường như ủng hộ đánh giá này. Các nhà phân tích trong ngành cho biết các quỹ ETF được hỗ trợ bằng bạc đã chứng kiến dòng vốn chảy vào mới trong quý cuối cùng của năm, đảo ngược dòng vốn chảy ra vốn đã chiếm ưu thế trong phần lớn năm 2024.

Dữ liệu theo dõi của Bloomberg cho thấy lượng nắm giữ toàn cầu đang tiến gần đến mức cao được báo cáo hồi đầu thập kỷ, mặc dù tổng số chính xác theo thời gian thực có sự khác biệt giữa các nhà cung cấp. Doanh số bán tiền xu và thỏi nhỏ cũng tăng tại các xưởng đúc lớn, và một số đại lý vàng thỏi châu Á đã báo cáo việc giao hàng bị chậm trễ nhiều tuần.

Đồng thời, nguồn cung quặng toàn cầu tăng trưởng rất chậm, một số nhà sản xuất báo cáo mức giảm so với cùng kỳ năm trước. Khối lượng tái chế cũng tương đối ổn định bất chấp môi trường giá cả tăng cao. Các nhà phân tích mô tả bức tranh tổng thể là sự mất cân bằng nguồn cung tiềm ẩn – không phải là điều có thể đo lường đầy đủ theo thời gian thực, nhưng là một kịch bản, nếu tiếp tục, có thể làm gia tăng các cú sốc giá trong tương lai.

Chambers cho biết sự kết hợp giữa dòng vốn đầu tư mạnh và nguồn cung hạn chế có thể sẽ định hình giai đoạn tiếp theo của thị trường. "Đây không phải là sự sụp đổ. Đây là sự khởi đầu", ông nói.

Mặc dù bạc vẫn thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư, Chambers cho biết các giao dịch chính của ông hướng đến năm 2026 vẫn là đồng, bạch kim và dầu. Hợp đồng tương lai đồng tháng 3 năm 2026 (HGH6) được giao dịch ở mức 5,27 USD một pound vào 1/12. Hợp đồng này tiếp tục được hưởng lợi từ kỳ vọng về một thị trường toàn cầu thắt chặt khi điện khí hóa tăng tốc và cơ sở hạ tầng AI thúc đẩy nhu cầu lưới điện mới.

Ông cũng nhấn mạnh tính dễ bị tổn thương của bạch kim trước sự gián đoạn nguồn cung, do kim loại này phụ thuộc rất nhiều vào sản lượng từ Nam Phi và Nga. "Bạch kim rất mong manh. Chỉ cần một cú sốc nguồn cung sẽ bùng nổ", ông nói.

"Giá bạc vẫn chưa dừng lại. Đây là khởi đầu cho một đợt điều chỉnh giá lớn hơn nhiều", Chambers nói.