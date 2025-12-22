Kinh tế 24h: Giá bạc lên tới gần 70 triệu đồng/kg, dự báo đáng chú ý cho năm 2026

Giá bạc lên tới gần 70 triệu đồng/kg, dự báo đáng chú ý cho năm 2026

Giá bạc năm 2025 ghi nhận đợt tăng mạnh hiếm thấy, vươn lên mức cao kỷ lục gần 70 triệu đồng/kg trong nước và khoảng 67 USD/ounce trên thị trường quốc tế. Chỉ trong một tháng, giá bạc tăng gần 37% và tính từ đầu năm đã tăng khoảng 130%, gấp 2,3 lần, vượt xa tốc độ tăng của vàng. So với đáy năm 2022, bạc đã tăng gần 3,7 lần, trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư.

Giá bạc lên tới gần 70 triệu đồng/kg

Đà tăng này được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố: đồng USD suy yếu, kỳ vọng các ngân hàng trung ương tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ, cùng tình trạng khan hiếm bạc vật chất tại các trung tâm giao dịch lớn như London và Thượng Hải. Nhu cầu bạc cho đầu tư và công nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và điện tử, tiếp tục duy trì ở mức cao. Tại Việt Nam, giá bạc ngày 20/12 lên tới khoảng 67,4–69,5 triệu đồng/kg, vượt xa các đỉnh trước đó.

Tuy nhiên, triển vọng năm 2026 được đánh giá thận trọng hơn. TD Securities cảnh báo thị trường bạc có thể chuyển từ thiếu cung sang dư cung khi tồn kho vật chất gia tăng, với hơn 212 triệu ounce sẵn sàng giao dịch. Khối lượng giao dịch cũng giảm mạnh, làm tăng nguy cơ điều chỉnh giá. Tổ chức này dự báo giá bạc trung bình quý I/2026 chỉ khoảng 42 USD/ounce. Heraeus cũng cho rằng bạc có thể bước vào giai đoạn tích lũy sau đợt tăng quá nhanh, với biên độ dự báo 43–62 USD/ounce.

Dù vậy, một số tổ chức vẫn giữ quan điểm lạc quan, song đều thừa nhận rủi ro điều chỉnh lớn sau giai đoạn tăng nóng.

Ban hành quy định về quản lý ngoại hối tại Trung tâm tài chính quốc tế

Chính phủ ban hành Nghị định 329/2025/NĐ-CP quy định về quản lý ngoại hối và hoạt động ngân hàng tại Trung tâm tài chính quốc tế (TTTCQT) ở Việt Nam, nhằm bảo đảm minh bạch dòng tiền, an toàn hệ thống tài chính và phù hợp thông lệ quốc tế.

Theo nghị định, mọi giao dịch chuyển tiền tại TTTCQT phải ghi rõ mục đích. Ngân hàng thành viên có trách nhiệm kiểm tra, lưu trữ chứng từ và xây dựng quy trình quản lý rủi ro đối với hoạt động ngoại hối. Nhà đầu tư nước ngoài phải chuyển vốn đầu tư, lợi nhuận và các khoản thu hợp pháp thông qua tài khoản vốn mở tại ngân hàng thành viên. Doanh nghiệp trong TTTCQT cũng phải tuân thủ quy định quản lý ngoại hối tương tự nhà đầu tư nước ngoài.

Đối với hoạt động đầu tư từ TTTCQT ra nước ngoài, các thành viên không do nhà đầu tư nước ngoài sở hữu 100% vốn điều lệ phải đăng ký giao dịch ngoại hối với cơ quan điều hành tại địa phương và thực hiện chuyển tiền qua tài khoản theo quy định.

Nghị định cũng siết chặt hoạt động mua, bán trái phiếu phát hành bằng ngoại tệ ở nước ngoài. Ngân hàng thương mại 100% vốn trong nước chỉ được tham gia khi đáp ứng điều kiện về lợi nhuận, nghĩa vụ tài chính và tỷ lệ an toàn. Tổng giá trị mua, bán trái phiếu ngoại tệ không được vượt quá 7% vốn tự có. Các trái phiếu này bắt buộc phải được xếp hạng tín nhiệm bởi các tổ chức quốc tế uy tín như S&P, Moody’s hoặc Fitch.

Công ty cho thuê xe 'đặt cược vào Elon Musk' bên bờ vực phá sản

MisterGreen – công ty cho thuê xe điện 17 năm tuổi của Hà Lan – đang bên bờ vực phá sản sau khi theo đuổi chiến lược “chỉ cho thuê xe Tesla”. Từng sở hữu đội xe lên tới 4.500 chiếc, doanh nghiệp này đặt cược vào niềm tin rằng xe Tesla sẽ tăng giá nhờ công nghệ tự lái của Elon Musk.

Tuy nhiên, việc Tesla liên tục giảm giá xe mới từ năm 2023 khiến giá xe cũ lao dốc, làm MisterGreen thiệt hại hơn 41 triệu euro trong năm 2023. Thị trường xe điện Hà Lan cũng chững lại khi chính phủ ngừng ưu đãi thuế, trong khi nguồn cung xe Tesla cũ tăng mạnh.

Trước áp lực tài chính, MisterGreen đang bán dần hoạt động: mảng tại Hà Lan và Bỉ chuyển cho Rebel Lease, còn hoạt động tại Đức bán cho Van Mossel Autolease, gồm khoảng 600 xe và 250 khách hàng. Công ty đã phải dừng trả lãi cho trái chủ và bán đấu giá xe để trả nợ.

Giới phân tích cho rằng trường hợp MisterGreen cho thấy rủi ro lớn khi “đặt cược tất tay” vào Tesla và những dự báo lạc quan của Elon Musk, đặc biệt với các doanh nghiệp vay nợ để nắm giữ số lượng xe lớn.

Sẽ ngưng dùng hộ chiếu giao dịch ngân hàng từ 2026

Từ ngày 1/1/2026, công dân Việt Nam sẽ không còn được dùng hộ chiếu để giao dịch ngân hàng, theo Thông tư 17 và 18/2024 của Ngân hàng Nhà nước. Quy định áp dụng cho toàn bộ hoạt động như mở tài khoản, phát hành thẻ, giao dịch tại quầy, tra soát và cập nhật thông tin. Người nước ngoài vẫn được sử dụng hộ chiếu.

Thay thế cho hộ chiếu, khách hàng phải dùng căn cước công dân, thẻ căn cước hoặc căn cước điện tử trên ứng dụng VNeID. Những tài khoản, thẻ đã mở bằng hộ chiếu trước đây cần cập nhật lại thông tin trước 1/1/2026, nếu không có thể bị từ chối giao dịch hoặc tạm khóa dịch vụ.

Quy định này nằm trong lộ trình siết chặt xác thực danh tính nhằm hạn chế tài khoản “rác” và lừa đảo trực tuyến. Trước đó, từ 1/7/2024, nhiều giao dịch chuyển tiền trực tuyến đã bắt buộc xác thực sinh trắc học.