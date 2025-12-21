Hé lộ nữ vận động viên kiếm tiền giỏi nhất thế giới năm 2025

Nguyên nhân trực tiếp đến từ sự gia tăng mạnh mẽ của tiền thưởng thi đấu. Trong quần vợt, Elena Rybakina lập kỷ lục với hơn 5,2 triệu USD cho một giải đấu duy nhất khi vô địch WTA Finals tại Saudi Arabia. Ở golf nữ, Jeeno Thitikul nhận 4 triệu USD khi đăng quang CME Group Tour Championship – mức thưởng cao nhất lịch sử LPGA.

Song song với đó, các giải đấu và mô hình thi đấu mới đang mở thêm “cửa thu nhập” cho vận động viên. Trong bóng rổ nữ, nhiều ngôi sao WNBA tham gia giải mùa đông Unrivaled để bổ sung thu nhập, với mức thù lao trung bình khoảng 220.000 USD mỗi người ngay trong mùa giải đầu tiên.

Sự kết hợp giữa tiền thưởng tăng, giải đấu mới và mức độ quan tâm ngày càng lớn của khán giả đã tạo ra một môi trường tài chính thuận lợi chưa từng có cho thể thao nữ.

Theo ước tính của Forbes, tổng thu nhập của 20 nữ vận động viên được trả lương cao nhất thế giới năm nay, trước thuế và phí đại diện, đạt 293 triệu USD.

Top 20 nữ vận động viên đã kiếm được bao nhiêu tiền và từ đâu?

Theo ước tính của Forbes, tổng thu nhập 293 triệu USD của top 20 bao gồm cả tiền lương, tiền thưởng thi đấu và thu nhập ngoài sân đấu như quảng cáo, bản quyền hình ảnh, xuất hiện sự kiện và kinh doanh cá nhân. Mức “sàn” để lọt top 20 năm nay đã tăng lên 8,1 triệu USD, so với 6,3 triệu USD của năm trước.

Danh sách này quy tụ nhiều gương mặt nổi bật như Aryna Sabalenka (hạng 2), Elena Rybakina (đồng hạng 8), Sabrina Ionescu, Jeeno Thitikul hay Angel Reese, cho thấy sự đa dạng ngày càng lớn về môn thể thao và khu vực địa lý.

Đáng chú ý, phần lớn thu nhập của các vận động viên nữ hàng đầu hiện nay không đến từ thi đấu, mà đến từ các hoạt động thương mại bên ngoài sân đấu.

Coco Gauff tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng thu nhập

Coco Gauff đứng đầu danh sách năm thứ hai liên tiếp với thu nhập ước tính 33 triệu USD trong 12 tháng. Dù giành hai danh hiệu đơn, trong đó có chức vô địch Roland Garros, tiền thưởng thi đấu của cô chỉ chiếm khoảng 8 triệu USD.

Phần lớn thu nhập của tay vợt 21 tuổi đến từ các hợp đồng quảng cáo với New Balance, Bose, Mercedes-Benz, Chase Bank và nhiều thương hiệu lớn khác. Với khoảng 25 triệu USD từ ngoài sân đấu, Gauff hiện là nữ vận động viên đang thi đấu có thu nhập thương mại cao nhất thế giới.

Xét trên phương diện lịch sử, chỉ Naomi Osaka và Serena Williams từng đạt mức thu nhập cao hơn Gauff trong thời kỳ đỉnh cao của họ.

Quần vợt vẫn là môn thể thao chiếm ưu thế với 10 đại diện trong top 20, song con số này đang giảm dần so với những năm trước. Ngược lại, danh sách đã mở rộng sang nhiều môn khác như bóng rổ, golf, trượt tuyết, điền kinh và rugby – những môn từng hiếm khi xuất hiện.

Điều này cho thấy thể thao nữ đang phát triển theo chiều rộng, không còn phụ thuộc vào một vài môn “đầu tàu”. Các vận động viên bóng rổ và golf nữ đang tận dụng tốt các giải đấu mới và hệ sinh thái thương mại mở rộng.

Sự đa dạng này cũng phản ánh mức độ quan tâm ngày càng đồng đều của thị trường đối với nhiều môn thể thao nữ khác nhau.

Coco Gauff

Triển vọng tài chính của thể thao nữ trong những năm tới ra sao?

Dù tăng trưởng ấn tượng, khoảng cách với thể thao nam vẫn rất lớn. Không một nữ vận động viên nào lọt vào top 50 vận động viên kiếm tiền nhiều nhất thế giới năm 2025, trong khi ngưỡng vào danh sách này của nam đã lên tới 53,6 triệu USD.

Tổng thu nhập của 20 vận động viên nam hàng đầu vượt 2,3 tỷ USD – cao gấp khoảng 8 lần tổng thu nhập của top 20 nữ. Sự chênh lệch này đến từ cả cơ hội quảng cáo lẫn tiền lương và tiền thưởng thi đấu.

Đáng chú ý, 72% thu nhập của top 20 nữ vận động viên đến từ ngoài sân đấu, trong khi với nam giới, 71% thu nhập lại đến trực tiếp từ thi đấu.

Triển vọng được đánh giá là tích cực. Deloitte dự báo doanh thu thể thao nữ toàn cầu có thể đạt 2,35 tỷ USD trong năm 2025, tăng mạnh so với năm trước. Giá trị các đội bóng tại WNBA và NWSL cũng đang tăng nhanh.

Nhiều tổ chức đã cam kết cải thiện thu nhập cho vận động viên. LPGA công bố quỹ thưởng kỷ lục 132 triệu USD cho mùa giải tới, còn WTA đặt mục tiêu thu hẹp chênh lệch tiền thưởng tại các giải lớn vào năm 2033. WNBA cũng đang đàm phán thỏa thuận lao động mới, với khả năng tăng mạnh mức lương tối đa.

Lần đầu tiên trong lịch sử, thể thao nữ đang đứng trước cơ hội bước vào một chu kỳ tăng trưởng tài chính dài hạn.