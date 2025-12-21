Kinh tế 24h: Giá vàng neo ở ngưỡng cao, kỳ vọng vượt đỉnh mới

Giá vàng neo ở ngưỡng cao, kỳ vọng vượt đỉnh mới

Giá vàng ngày 21/12/2025 duy trì ở vùng cao khi thị trường giao dịch trầm lắng trước kỳ nghỉ Giáng sinh. Kết thúc tuần, giá vàng thế giới đứng quanh mốc 4.330 USD/ounce; hợp đồng vàng giao tháng 2 giảm nhẹ xuống 4.354,3 USD/ounce. Giá bạc tăng, trong khi giá dầu tiếp tục suy yếu do lo ngại dư cung và nhu cầu toàn cầu chậm lại.

Giá vàng neo cao

Diễn biến của vàng chịu tác động đan xen từ các yếu tố vĩ mô. Thị trường nhà ở Mỹ cho thấy tín hiệu ổn định hơn với doanh số bán nhà tăng tháng thứ ba liên tiếp, củng cố kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục chu kỳ cắt giảm lãi suất đến năm 2026. Lãi suất thấp hơn giúp giảm chi phí cơ hội nắm giữ vàng, hỗ trợ xu hướng tăng của kim loại quý. Bên cạnh đó, chính sách tiền tệ thắt chặt của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản chưa đủ mạnh khiến đồng yên suy yếu, trong khi căng thẳng địa chính trị tại Ukraine vẫn kéo dài, góp phần duy trì nhu cầu trú ẩn an toàn.

Tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC chốt phiên 20/12 ở mức 154,6 – 156,6 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 200.000 đồng so với phiên trước và cao hơn 300.000 đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Về triển vọng, nhiều tổ chức nhận định vàng đang trong chu kỳ tăng dài hạn nhờ môi trường lãi suất toàn cầu thấp, áp lực lạm phát và bất ổn địa chính trị. TD Securities dự báo giá vàng có thể vượt mốc 4.400 USD/ounce trong nửa đầu năm 2026, qua đó thiết lập các đỉnh kỷ lục mới.

Chính phủ công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

Chính phủ chính thức công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam vào ngày 21/12, do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì. Theo Bộ Tài chính, đây là quyết sách mang tính đột phá về thể chế, nhằm huy động nguồn lực, thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Trung tâm tài chính quốc tế được thành lập theo Nghị quyết của Quốc hội ngày 27/6 và Nghị định 323 của Chính phủ ban hành ngày 18/12. Chính phủ cam kết xây dựng môi trường tài chính ổn định, minh bạch, an toàn và thân thiện với nhà đầu tư, sẵn sàng hợp tác và chia sẻ cơ hội phát triển.

Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế được thành lập, do Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình làm Chủ tịch. Các Phó Chủ tịch gồm Bộ trưởng Tài chính, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và lãnh đạo TP HCM, Đà Nẵng, cùng đại diện nhiều bộ, ngành liên quan.

Trung tâm hoạt động theo mô hình “một trung tâm, hai điểm đến” tại TP HCM và Đà Nẵng. TP HCM là đầu mối tài chính quy mô lớn, phát triển thị trường chứng khoán, trái phiếu, ngân hàng, quản lý quỹ và dịch vụ niêm yết. Đà Nẵng tập trung các dịch vụ tài chính gắn với logistics, hàng hải, thương mại tự do và chuỗi cung ứng. Quy mô dự kiến khoảng 899 ha tại TP HCM và 300 ha tại Đà Nẵng.

Quy chế hoạt động, tiêu chuẩn và quy trình được áp dụng thống nhất cho cả hai địa điểm. Sau 5 năm, Trung tâm sẽ được đánh giá để điều chỉnh hoặc tái cấu trúc nếu cần.

Sàn HoSE sắp thêm cổ phiếu ngân hàng

Sàn HoSE sắp đón thêm cổ phiếu ngân hàng khi hơn 582 triệu cổ phiếu của Ngân hàng Kiên Long (KienlongBank, mã KLB) được chấp thuận niêm yết và dự kiến giao dịch phiên đầu tiên vào giữa tháng 1/2026. Đây sẽ là cổ phiếu ngân hàng thứ 20 niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.

Ngay sau khi được HoSE phê duyệt, KienlongBank thông báo hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu KLB trên UPCoM từ ngày 7/1/2026 để hoàn tất quá trình chuyển sàn. Ban lãnh đạo ngân hàng cho biết việc niêm yết là mục tiêu quan trọng, chỉ thực hiện khi hội tụ đầy đủ điều kiện nội tại và thị trường nhằm tối ưu lợi ích cổ đông.

Trên thị trường, cổ phiếu KLB đang có diễn biến tích cực khi tăng 4 phiên liên tiếp, chốt tuần ở mức 17.000 đồng/cổ phiếu. So với đầu năm, thị giá tăng khoảng 138%, đưa vốn hóa ngân hàng lên gần 10.000 tỷ đồng.

Trước khi niêm yết, KienlongBank đã phát hành gần 217 triệu cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 100:60, nâng vốn điều lệ lên 5.821 tỷ đồng. Hiện ngân hàng không có cổ đông chiến lược hay cổ đông lớn chi phối.

Về kế hoạch kinh doanh, KienlongBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm nay đạt 1.379 tỷ đồng, tăng 24% so với năm trước; tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 3%. Tổng vốn huy động dự kiến đạt 93.000 tỷ đồng và dư nợ tín dụng khoảng 71.000 tỷ đồng, lần lượt tăng 12,6% và 15,5%.

Elon Musk được khôi phục gói thù lao 56 tỷ USD

Tòa án Tối cao bang Delaware ngày 19/12 đã khôi phục gói thù lao Tesla trao cho CEO Elon Musk từ năm 2018, đảo ngược phán quyết vô hiệu hóa trước đó. Gói thù lao này gồm quyền chọn mua 304 triệu cổ phiếu Tesla, trị giá 56 tỷ USD tại thời điểm ký kết và đã tăng lên khoảng 139 tỷ USD theo giá cổ phiếu hiện nay.

Theo thỏa thuận, Musk không nhận lương tiền mặt mà chỉ được thưởng cổ phiếu nếu Tesla đạt các mục tiêu về kinh doanh và vốn hóa. Tòa án cho rằng quyết định trước đó là không hợp lý vì Musk đã cống hiến hơn 6 năm mà không được trả công xứng đáng.

Nếu thực hiện toàn bộ quyền chọn, tỷ lệ sở hữu của Musk tại Tesla sẽ tăng từ 12,4% lên 18,1%, giúp ông củng cố quyền kiểm soát. Musk gọi phán quyết này là sự “minh oan” cho bản thân.

Tesla coi việc giữ chân Elon Musk là then chốt trong bối cảnh công ty chuyển hướng sang xe tự lái và robot hình người. Trước đó, cổ đông Tesla đã thông qua một gói thù lao mới trị giá tới 1.000 tỷ USD, đồng thời công ty cũng chuẩn bị phương án thưởng cổ phiếu 29 tỷ USD nếu gói năm 2018 không được khôi phục.

Hiện Elon Musk là người giàu nhất thế giới, với tài sản khoảng 679 tỷ USD, theo Forbes.