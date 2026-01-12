Giá xăng dầu hôm nay 12/1: Dầu thô tăng dữ dội, xăng dầu trong nước sẽ tăng mạnh?

Trên thị trường giao ngay rạng sáng nay 12/1, bảng giá dầu thô trên các sàn Trading Economics và Oilprice tăng liên tiếp hai phiên giao dịch cuối tuần.

Giá xăng dầu hôm nay 12/1: Tăng mạnh liên tiếp

Cụ thể, vào hồi 7 giờ 00 phút (giờ Việt Nam) giá dầu thô giao dịch trên trang Trading Economics, dầu WTI giao ngay bán ra gần 59,5 USD/thùng, tăng 0,45 USD/ thùng, tương đương mức tăng 0,7% về giá so với ngày hôm qua. Giá dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch ở mức 63,7 USD/thùng, tăng 0,4 USD/ thùng, tương đương mức tăng gần 0,63% về giá so với ngày hôm qua.

Nhờ giá tăng mạnh trong hai ngày qua nên giá bình quân trong tháng đã tăng trở lại so với tháng 12/225, cụ thể bình quân giá dầu thô tháng 1 tăng từ 3,7% đến 4,5% so tháng trước. Trong khi đó so với cùng kỳ năm trước, giá dầu thô thế giới vẫn tiếp đà suy giảm hai con số từ 21% đến trên 24,4%.

Trang Trading Economics nhận định giá dầu Brent dao động quanh mức 63,86 USD/thùng vào thứ Hai, khi thị trường tiếp tục tập trung vào các diễn biến ở Iran và Venezuela, điều này tiếp tục làm gia tăng sự bất ổn về nguồn cung. Tại Iran, căng thẳng địa chính trị leo thang khiến các nhà giao dịch thận trọng trong bối cảnh lo ngại rằng bất kỳ sự leo thang nào cũng có thể làm gián đoạn xuất khẩu từ khu vực.

Đồng thời, sự bất ổn xung quanh các lô hàng dầu thô của Venezuela vẫn tiếp diễn, đặc biệt là khi những thay đổi trong chính sách của Mỹ và việc thực thi các lệnh trừng phạt làm lu mờ triển vọng về dòng chảy dầu của nước này, làm tăng thêm rủi ro nguồn cung nói chung. Tuần trước, giá dầu đã tăng nhẹ, với WTI tăng 1-2% và Brent cũng tăng theo, được hỗ trợ bởi phí bảo hiểm rủi ro địa chính trị.

Tuy nhiên, đà tăng đã bị hạn chế bởi tín hiệu cầu yếu và lượng tồn kho dồi dào. Thị trường dầu mỏ vẫn đang cân bằng giữa các rủi ro hỗ trợ giá và những trở ngại mang tính cấu trúc từ tăng trưởng nhu cầu chậm và nguồn cung cao. Các nhà giao dịch đang theo dõi chặt chẽ dữ liệu kinh tế, báo cáo tồn kho và tín hiệu từ các nhà sản xuất để đánh giá xu hướng ngắn hạn.

Giá xăng dầu hôm nay 12/1: Giá xăng dầu trong nước biến động

Giá xăng dầu hôm nay 12/1 được điều chỉnh theo quyết định ngày 8/1 của liên Bộ Tài chính - Bộ Công Thương. Theo đó, các loại xăng dầu quan trọng trong nước đều đồng loạt giảm, theo đà suy giảm giá xăng dầu thành phẩm thế giới và dầu thô quốc tế.

Cụ thể:

- Giá xăng E5RON92: không cao hơn 18.233 đồng/lít (giảm 205 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 327 đồng/lít; - Giá xăng RON95-III: không cao hơn 18.560 đồng/lít (giảm 357 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); - Giá dầu diesel 0.05S: không cao hơn 17.061 đồng/lít (giảm 194 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); - Giá dầu hỏa: không cao hơn 17.559 đồng/lít (giảm 135 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); - Giá dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 13.403 đồng/kg (tăng 58 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 31/12/2025 - 07/01/2026) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: OPEC+ nhất trí giữ ổn định sản lượng khai thác dầu Quý I/2026; Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela, dẫn tới khả năng Mỹ sớm chấm dứt lệnh cấm vận đối với dầu mỏ Venezuela; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn và có dấu hiệu leo thang ngay trong những ngày đầu năm… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 31/12/2025 và kỳ điều hành ngày 07/01/2026 là: 70,858 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 1,095 USD/thùng, tương đương giảm 1,52%); 72,180 USD/thùng xăng RON95 (giảm 1,800 USD/thùng, tương đương giảm 2,43%); 81,144 USD/thùng dầu hỏa (giảm 0,749 USD/thùng, tương đương giảm 0,91%); 78,850 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 1,003 USD/thùng, tương đương giảm 1,26%); 341,344 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 0,419 USD/tấn, tương đương giảm 0,12%).