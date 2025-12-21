Đằng sau dự án luyện kim 7,4 tỷ USD được Mỹ “chống lưng”

Mỹ coi Korea Zinc là đối tác chiến lược trong nỗ lực giảm phụ thuộc vào nguồn cung khoáng sản quan trọng từ Trung Quốc. Dự án luyện kim trị giá khoảng 7,4 tỷ USD sẽ giúp tăng năng lực tinh luyện trong nước đối với các kim loại thiết yếu cho sản xuất chip, quốc phòng và hàng không vũ trụ.

Theo hồ sơ công bố, dự án được triển khai thông qua liên doanh Crucible JV LLC, với khoảng 1,94 tỷ USD vốn góp đến từ chính phủ Mỹ, các nhà đầu tư chiến lược và Korea Zinc. Đây là bước đi cụ thể trong chính sách củng cố chuỗi cung ứng khoáng sản “thân thiện” mà Washington theo đuổi nhiều năm qua.

Nhà máy mới tại Mỹ sẽ sản xuất những gì?

Hiện Mỹ chỉ có một nhà máy luyện kẽm sơ cấp, do Nyrstar USA (thuộc Trafigura) vận hành. Korea Zinc dự kiến mua lại cơ sở này tại Clarksville, bang Tennessee, và phát triển thành một tổ hợp luyện kim hiện đại, tích hợp quy mô lớn.

Nhà máy sẽ tinh luyện không chỉ kẽm mà còn chì, đồng, vàng, bạc và các khoáng sản chiến lược như antimony, germanium và gallium. Đây là những vật liệu then chốt cho bán dẫn, vệ tinh và thiết bị nhìn đêm – nhóm sản phẩm từng bị Trung Quốc cấm xuất khẩu hồi năm ngoái để đáp trả các hạn chế công nghệ của Mỹ.

Dù chính quyền Trump từng cắt giảm ưu đãi xe điện, ưu tiên của Mỹ đối với việc bảo đảm nguồn cung khoáng sản ngoài Trung Quốc vẫn ngày càng rõ rệt. Điều này tạo ra “khoảng trống chiến lược” cho các doanh nghiệp tinh luyện có thể neo giữ chuỗi cung ứng được Mỹ hậu thuẫn.

Bằng cách đầu tư công suất luyện kim trong nước Mỹ và hợp tác với chính phủ cùng các bên liên quan đến quốc phòng, Korea Zinc đang định vị mình như một nhà cung cấp gắn với an ninh quốc gia, chứ không chỉ là doanh nghiệp hưởng lợi từ chu kỳ xe điện.

Dự án này mang ý nghĩa gì với chiến lược dài hạn của Korea Zinc?

Khoản đầu tư tại Mỹ là “canh bạc chiến lược” của Korea Zinc, đặt cược rằng nhu cầu quốc phòng, hạ tầng điện lưới và địa chính trị sẽ bền bỉ hơn sự chững lại tạm thời của thị trường xe điện.

Tuy nhiên, kế hoạch này diễn ra trong bối cảnh Korea Zinc đang vướng tranh chấp quyền kiểm soát. Cuộc chiến bắt đầu từ năm ngoái, khi cổ đông lớn nhất Young Poong Corp. cùng quỹ MBK Partners bất ngờ đưa ra đề nghị thâu tóm không thân thiện.

Cổ phiếu Korea Zinc đóng cửa tăng 4,9% tại Seoul, sau khi có lúc bật tăng tới 26%. Ngược lại, cổ phiếu Young Poong giảm 2,8%.

Young Poong chỉ trích kế hoạch xây nhà máy tại Mỹ, cho rằng thương vụ này chủ yếu nhằm củng cố quyền kiểm soát của ban lãnh đạo hiện tại, thay vì phục vụ lợi ích kinh doanh dài hạn của công ty.