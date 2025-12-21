Giá vàng biến động, nhà đầu tư ‘đu đỉnh’ nên giữ hay bán?

Cách đây hơn một tháng, khi giá vàng trong nước liên tục tăng mạnh và lập mặt bằng mới, chị Nguyễn Thị Lan (Phường Thanh Xuân, Hà Nội) quyết định dồn toàn bộ số tiền tiết kiệm để mua 10 cây vàng với giá hơn 150 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, từ khi mua vào, giá vàng chưa quay trở lại vùng đỉnh này mà có những nhịp điều chỉnh, khiến giá trị khoản đầu tư tạm thời suy giảm. Trước diễn biến đó, chị không khỏi lo lắng. Chị đang phân vân không biết nên tiếp tục nắm giữ hay bán bớt vàng để giảm rủi ro?

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Anh Dũng, Cố vấn tài chính thuộc Công ty CP Tư vấn đầu tư và Quản lý tài sản FIDT, cho biết trước hết nhà đầu tư cần hiểu rằng vàng thường tăng giá trong bối cảnh kinh tế - chính trị toàn cầu bất ổn.

Trên thị trường hiện nay, nhiều chuyên gia và các tổ chức uy tín trên thế giới dự báo giá vàng vẫn còn dư địa tăng trong trung và dài hạn. Tuy nhiên, ông Dũng cho rằng, dự báo chỉ mang tính xác suất, không có bất kỳ kịch bản nào có thể chắc chắn tuyệt đối.

Mua vàng giá cao nhiều nhà đầu tư lo lắng. Ảnh: D.Anh

“Câu hỏi đúng mà một nhà đầu tư cần đặt ra không phải là giá vàng có tiếp tục tăng hay không, mà là tỷ trọng vàng trong tổng tài sản hiện tại có phù hợp hay chưa và danh mục đầu tư đã được cơ cấu an toàn, hiệu quả chưa”, ông Dũng phân tích.

Theo vị chuyên gia này, nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett từng chỉ ra rằng vàng về bản chất không tạo ra dòng tiền hay giá trị gia tăng, mà chỉ là một kim loại được nắm giữ với kỳ vọng có thể bán lại ở mức giá cao hơn trong tương lai. Ngược lại, khi đầu tư vào chứng chỉ quỹ hoặc cổ phiếu, dòng vốn được đưa vào các doanh nghiệp đầu ngành, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và hình thành giá trị thực.

“Có thể xem vàng là tài sản trú ẩn, còn các tài sản tài chính và bất động sản là nhóm tài sản kiến tạo giá trị. Với vai trò là tài sản trú ẩn, vàng chỉ nên chiếm một tỷ trọng hợp lý trong danh mục, ở thời điểm hiện tại thì nó cũng không nên chiếm quá 25% tổng tài sản”, ông Dũng cho biết.

Từ góc độ quản trị rủi ro, chuyên gia này đưa ra hai kịch bản. Nếu vàng đang chiếm tỷ trọng quá lớn, khoảng 30-50% tổng tài sản, nhà đầu tư nên dừng việc mua thêm và ưu tiên phân bổ dòng tiền mới sang các tài sản tạo giá trị dài hạn như chứng chỉ quỹ hoặc bất động sản phục vụ nhu cầu ở thực.

Nếu tỷ trọng vàng vẫn ở mức thấp, dưới 5%, nhà đầu tư có thể cân nhắc mua bổ sung bằng chiến lược trung bình giá, nhưng chỉ mua đến khi đạt ngưỡng phân bổ an toàn và không nên vượt quá 25%.

Ngoài ra, ông Dũng lưu ý rằng trong trường hợp giá vàng tăng mạnh trở lại trong các năm tới, nhà đầu tư nên cân nhắc chốt lời từng phần để tái cơ cấu danh mục sang các loại tài sản khác, thay vì tiếp tục dồn toàn bộ vào vàng.

Theo chuyên gia, sự lo lắng của nhiều nhà đầu tư không hoàn toàn đến từ biến động giá vàng, mà xuất phát từ việc tập trung quá mức vào một kênh đầu tư duy nhất. Khi danh mục thiếu cân bằng, áp lực tâm lý có thể kéo dài, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, công việc và sức khỏe.

“Đầu tư suy cho cùng là để nâng cao chất lượng cuộc sống. Phân bổ tài sản hợp lý không chỉ giúp kiểm soát rủi ro tài chính, mà còn mang lại sự ổn định và bình yên về mặt tinh thần”, ông Dũng kết luận.