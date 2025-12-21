Đất đấu giá Hà Nội tấp nập lên sàn, tâm điểm ‘đất vàng’ phát giá 201 triệu/m2

Ngày 25/12, Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt phối hợp với Ban Quản lý Dự án đầu tư – hạ tầng xã Hát Môn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 15 thửa đất tại khu Cổng Nội và khu Cát Hạ.

Các thửa đất có diện tích dao động từ 96-134m2, giá khởi điểm từ 6,4-7,9 triệu đồng/m2.

Tiếp đến, ngày 27/12, UBND xã Tiến Thắng đưa 33 thửa đất ra đấu giá. Các lô đất có diện tích từ 80-126m2, giá khởi điểm 5,1 triệu đồng/m2.

Ngày 29/12, dự kiến diễn ra phiên đấu giá 33 thửa đất tại xã Yên Lãng, gồm các khu đất thuộc thôn Nại Châu, thôn Xa Mạc (huyện Mê Linh cũ). Các thửa đất diện tích từ 95-190m2, giá khởi điểm từ 5-7 triệu đồng/m2.

Một khu đất đấu giá ở Hà Nội. Ảnh: Hồng Khanh

Trong những ngày cuối năm 2025, Hà Nội cũng thực hiện đấu giá nhiều khu đất lớn. Ngày 27/12, khu đất rộng khoảng 5,72ha tại khu Đồng Xếnh – Vườn Gàn, xã Quảng Oai (Ba Vì cũ) được đưa ra đấu giá. Khu đất này được quy hoạch đồng bộ, ngoài diện tích dành xây nhà ở thấp tầng, nhà ở xã hội còn dành xây các công trình công cộng, trồng cây xanh, không gian thể thao và hạ tầng kỹ thuật.

Theo quy hoạch, khu đất có 1,7ha đất ở để đấu giá xây nhà ở thấp tầng. Tổng giá khởi điểm là hơn 479 tỷ đồng. Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng và tối thiểu 3 vòng bắt buộc.

Cùng ngày, UBND phường Phú Diễn dự kiến tổ chức đấu giá khu đất ký hiệu CT thuộc khu tái định cư giáp đường Phú Diễn. Khu đất có diện tích hơn 14.350m2, trong đó, gần 6.500m2 đất được đấu giá để thực hiện dự án nhà ở thấp tầng.

Giá khởi điểm gần 713 tỷ đồng, tương đương khoảng 110 triệu đồng/m2. Nhà đầu tư tham gia phải đặt trước 143 tỷ đồng. Phiên đấu giá cũng thực hiện qua nhiều vòng, tối thiểu 5 vòng bắt buộc

Đáng chú ý, sáng 25/12, dự kiến diễn ra phiên đấu giá khu đất số 18 phố Cao Bá Quát, phường Ba Đình (trước đây là phường Điện Biên, quận Ba Đình).

Khu đất rộng 3.366m2 tại số 18 Cao Bá Quát được đấu giá để thực hiện dự án khách sạn 5 sao, chiều cao công trình từ 5 đến 6 tầng.

Giá khởi điểm cho vòng đầu tiên của phiên đấu giá là 201,7 triệu đồng/m2, tương ứng từ 679 tỷ đồng.

Phiên đấu giá phải trải qua tối thiểu 3 vòng, bước giá tối thiểu cho vòng tiếp theo là 2 triệu đồng/m2, tương đương khoảng 6,73 tỷ đồng cho cả khu đất.