Tổng giám đốc sinh năm 1985 lừa đảo, chiếm đoạt hơn 800 tỷ đồng vừa bị bắt là ai?

Bắt tạm giam Tổng giám đốc Tập đoàn Hoàng Gia

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Thanh Tâm (Chủ tịch, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn dự án Hoàng Gia, có địa chỉ tại TP HCM) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra ban đầu, từ cuối năm 2016, với danh nghĩa là Giám đốc Công ty TNHH đầu tư thương mại dự án Hoàng Gia (sau này là Chủ tịch, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn dự án Hoàng Gia), Đỗ Thanh Tâm dùng nhiều thủ đoạn gian dối để lừa người dân gửi tiền vào công ty.

Theo đó, Đỗ Thanh Tâm đã lập 22 văn phòng đại diện, chi nhánh tại 16 tỉnh, thành phố trên cả nước để tiếp cận người cho vay vốn với mức lợi nhuận 83-96% trong thời gian 13-15 tháng cùng nhiều khoản tiền thưởng khác để "lùa gà", đánh vào lòng tham của nhiều người.

Đối tượng Đỗ Thanh Tâm lúc bị bắt tạm giam phục vụ điều tra vụ án - Ảnh: Cơ quan An ninh điều tra

Cơ quan điều tra xác định Đỗ Thanh Tâm đã sử dụng 10 tài khoản ngân hàng để giao dịch phục vụ hoạt động huy động vốn cũng như đầu tư kinh doanh với tổng số tiền phát sinh khoảng 2.800 tỷ đồng. Đối tượng Tâm đã chiếm đoạt của người dân gần 800 tỷ đồng và đẩy nhiều người vào hoàn cảnh trắng tay. Tính đến nay, đã có 728 bị hại ở nhiều địa phương trên cả nước gửi đơn tố cáo Đỗ Thanh Tâm cùng Công ty Hoàng Gia đến Công an tỉnh Đắk Lắk.

Quy mô các doanh nghiệp của Chủ tịch, Tổng giám đốc vừa bị bắt

Theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH đầu tư thương mại dự án Hoàng Gia được thành lập tháng 10/2016, có trụ sở chính tại phường 4, quận Tân Bình, TP HCM.

Doanh nghiệp đăng ký 17 ngành nghề kinh doanh, trong đó ngành nghề chính là hoạt động tư vấn đầu tư. Vốn điều lệ doanh nghiệp là 10 tỷ đồng, ông Đỗ Thanh Tâm sinh năm 1985 có địa chỉ thường trú tại phường 21, quận Bình Thạnh, TP HCM giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Đến tháng 12/2018, trụ sở công ty chuyển về phường Da Kao, quận 1, TP HCM, doanh nghiệp cũng đăng ký 38 ngành nghề kinh doanh.

Tuy nhiên, đến nay doanh nghiệp này không còn hoạt động kinh doanh tại địa điểm đã đăng ký.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần tập đoàn dự án Hoàng Gia được thành lập tháng 11/2017 có trụ sở chính tại phường Tây Thanh, quận Tân Phú, TP HCM. Doanh nghiệp đăng ký 45 ngành nghề kinh doanh, trong đó ngành nghề chính cũng là hoạt động tư vấn đầu tư.

Thời điểm thành lập, công ty có vốn điều lệ 20 tỷ đồng với 3 cổ đông góp vốn, trong đó, ông Đỗ Thanh Tâm góp 18 tỷ đồng, tương đương 90% vốn góp, cổ đông Hoàng Thị Hải và Đỗ Văn Giác mỗi người góp 1 tỷ đồng, tương đương 5% vốn góp.

Ông Đỗ Thanh Tâm giữ vị trí Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật.

Đến tháng 6/2018, vốn điều lệ doanh nghiệp tăng mạnh từ 20 tỷ đồng lên 90 tỷ đồng, cơ cấu góp vốn của các cổ đông không được công bố chi tiết. Trụ sở chính cũng chuyển về phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP HCM.

Đến tháng 6/2019, công ty đổi tên thành Công ty cổ phần Attractive, trụ sở chính cũng chuyển về phường Tân Hưng, quận 7, TP HCM. Thời điểm này, ông Hoàng Đình Chính (sinh năm 1986) giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Trong khi đó, ông Đỗ Thanh Tâm vẫn giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Đến cuối tháng 9/2019, ông Trương Minh Trung (sinh năm 1990) được bổ nhiệm giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp. Trụ sở chính chuyển về phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP HCM. Tuy nhiên, đến nay doanh nghiệp này cũng không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh.

Ngoài hai doanh nghiệp kể trên, ông Đỗ Thanh Tâm còn giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH thương mại điện tử cần là có, doanh nghiệp được thành lập tháng 5/2018, đặt trụ sở chính tại phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP HCM.

Công ty này đăng ký 20 ngành nghề kinh doanh, trong đó ngành nghề chính là thiết kế website, thiết kế đồ họa, dịch vụ thiết kế đồ thị. Công ty có vốn điều lệ 9,9 tỷ đồng. Đến nay, doanh nghiệp này cũng không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh.