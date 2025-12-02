Bitcoin cắm đầu lao dốc, làn sóng bán tháo tiền điện tử tái khởi động

Bitcoin giảm gần 6% xuống khoảng 85.959 USD, trong khi Ethereum mất khoảng 6,6%, còn 2.827 USD trong giao dịch sớm tại châu Á. Một số đồng tiền khác cũng giảm sâu: Solana mất hơn 7%, Dogecoin giảm gần 9%.

Nguyên nhân chủ yếu được cho là làn sóng bán tháo mới sau khi thị trường hồi phục tạm thời. Một phần áp lực đến từ thông báo của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cảnh báo về các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tiền số, khiến cổ phiếu các công ty liên quan tại Hồng Kông sụt giảm.

Theo chuyên gia Ben Emons, lượng đòn bẩy khổng lồ trên các sàn giao dịch – có lúc lên tới 200 lần làm gia tăng nguy cơ thanh lý tự động, dẫn đến biến động mạnh trong ngắn hạn.

Đòn bẩy (leverage) đang tác động như thế nào tới thị trường crypto?

Hiện tại, có khoảng 787 tỷ USD đòn bẩy tồn đọng trong hợp đồng tương lai vĩnh viễn, so với 135 tỷ USD trong các ETF Bitcoin. Khi giá Bitcoin không thoát khỏi vùng đáy, những vị thế sử dụng đòn bẩy cao có thể bị thanh lý, tạo ra phản ứng dây chuyền trên thị trường.

Điều này đặc biệt nguy hiểm vì thị trường crypto có tính phi tập trung, minh bạch thấp, và ảnh hưởng mạnh bởi nhà đầu tư cá nhân (retail). Emons nhận định, sự khác biệt giữa phản ứng của nhà đầu tư cá nhân và tổ chức khiến thị trường dễ bị biến động mạnh và khó dự đoán.

Yếu tố kinh tế vĩ mô nào đang ảnh hưởng tới tiền điện tử?

Những lo ngại về chính sách tiền tệ, đặc biệt là khả năng Mỹ cắt giảm lãi suất, cùng với nghi ngờ về định giá quá cao của cổ phiếu liên quan AI, đã làm gia tăng biến động trong tháng 11. Tâm lý “risk-off” (giảm rủi ro) tiếp tục chi phối thị trường trong phiên đầu tháng 12, khiến nhà đầu tư thận trọng hơn.

Ngoài ra, mối tương quan ngày càng cao giữa Bitcoin và các chỉ số như Nasdaq cũng khiến biến động thị trường chứng khoán tác động trực tiếp tới giá tiền điện tử.