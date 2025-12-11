Bitcoin và năm bão tố: Liên tục lập đỉnh rồi rơi tự do

Bitcoin mở đầu năm với sự hưng phấn khi Tổng thống Mỹ Donald Trump – người có quan điểm thân thiện với crypto đắc cử. Giá tăng mạnh, có lúc vượt 126.000 USD vào đầu tháng 10. Tuy nhiên, thị trường nhanh chóng đảo chiều vì chính các cú sốc chính sách từ Washington.

Tháng 4 và tháng 10, mỗi lần Nhà Trắng công bố thuế mới đối với hàng hóa Trung Quốc hoặc đe dọa kiểm soát xuất khẩu phần mềm quan trọng, thị trường crypto lại rung lắc dữ dội. Đợt sụt mạnh ngày 10/10 thậm chí kích hoạt 19 tỷ USD vị thế đòn bẩy bị thanh lý – mức lớn nhất trong lịch sử thị trường tiền số.

Từ đó, bitcoin khó lấy lại đà tăng. Tháng 11 vừa qua đánh dấu mức giảm mạnh nhất kể từ giữa 2021, dù tâm lý bi quan trên thị trường quyền chọn đã hạ nhiệt đôi chút. Đến phiên đầu tuần này, bitcoin giao dịch quanh 89.000 USD.

Năm 2025 cho thấy sự thay đổi quan trọng: bitcoin không còn là tài sản tách biệt khỏi chứng khoán như trước. Khi dòng vốn từ nhà đầu tư cá nhân và tổ chức truyền thống đổ vào crypto, biến động của bitcoin ngày càng phụ thuộc vào tâm lý chung của thị trường.

Dữ liệu từ LSEG cho thấy mức độ tương quan giữa bitcoin và S&P 500 trong năm 2025 tăng lên 0,5, gần gấp đôi so với năm 2024. Với Nasdaq 100 – chỉ số nặng về cổ phiếu công nghệ và AI – tương quan còn cao hơn, ở mức 0,52.

Các cổ phiếu AI vừa là động lực tăng trưởng của thị trường chứng khoán, vừa mang tính đầu cơ cao – tương tự crypto. Khi câu chuyện “AI bùng nổ” bị nghi ngờ trong những tuần gần đây, rủi ro lan sang toàn bộ nhóm tài sản rủi ro, trong đó có bitcoin.

Chính sách lãi suất và tín hiệu từ Fed đang tác động thế nào đến tiền số?

Giống chứng khoán, bitcoin ngày càng nhạy với kỳ vọng lãi suất. Dù lịch sử không cho thấy mối quan hệ rõ ràng giữa cắt giảm lãi suất và tăng giá bitcoin, nhiều phân tích chỉ ra tiền số thường hưởng lợi khi Fed đưa ra thông điệp mềm mỏng.

Ngược lại, các tín hiệu diều hâu từ Fed kể từ tháng 10 đã gây áp lực mạnh lên thị trường. Tuy nhiên, dữ liệu kinh tế mới công bố khiến nhà đầu tư tin rằng Fed có 86% khả năng sẽ giảm 25 điểm cơ bản trong tuần này.

Kỳ vọng đó, cùng diễn biến của nhóm cổ phiếu AI, được xem là hai yếu tố sẽ quyết định hướng đi của bitcoin trong giai đoạn tới.

Dự báo của giới phân tích đang thay đổi ra sao?

Thị trường đã chứng kiến những dự báo đầy tham vọng: Standard Chartered từng kỳ vọng bitcoin đạt 200.000 USD vào cuối 2025, Strategy của Michael Saylor còn dự đoán 150.000 USD trong năm nay. Nhưng đợt biến động dữ dội đã khiến nhiều tổ chức phải “đổi giọng”.

CEO của Strategy, Phong Le, thậm chí cảnh báo khả năng xuất hiện một “mùa đông crypto” mới. Standard Chartered gần đây cũng dự báo bitcoin có thể rơi dưới 100.000 USD, dù cho rằng đây có thể là lần cuối cùng mức giá này xuất hiện.

Trong khi đó, Saylor tuyên bố doanh nghiệp của ông “có thể sống sót” ngay cả khi bitcoin giảm 95%, phản ánh niềm tin mãnh liệt của phe bò – nhưng cũng cho thấy mức độ rủi ro mà thị trường đang đối mặt.

Theo dữ liệu từ Derive.xyz, cuối tuần trước các trader đánh giá 15% khả năng bitcoin sẽ đóng năm dưới 80.000 USD – thấp hơn so với mức 20% vài tuần trước, nhưng vẫn là con số đáng chú ý.

Nếu điều này xảy ra, bitcoin sẽ ghi nhận năm giảm đầu tiên kể từ 2022 – một dấu mốc không mong muốn đối với cộng đồng tiền số, nhất là khi kỳ vọng tăng mạnh từ quỹ ETF, dòng tiền tổ chức và môi trường chính sách thuận lợi.

Đằng sau biến động giá là thực tế ngày càng rõ: bitcoin đã hòa vào nhịp chung của các tài sản rủi ro toàn cầu, phụ thuộc ngày càng nhiều vào chính sách tiền tệ và diễn biến trong “đại câu chuyện AI”.