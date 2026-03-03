Giới siêu giàu chi bộn thuê chuyên cơ 'tháo chạy' khỏi Trung Đông

Theo Mail, thủ đô Riyadh của Saudi Arabia đang trở thành điểm trung chuyển quan trọng cho những người muốn tìm đường rời Trung Đông an toàn, do sân bay ở Riyadh là một trong số ít vẫn còn hoạt động. Tuy nhiên, hành trình này không hề rẻ: các công ty an ninh tư nhân được cho là đang thuê cả đoàn SUV đưa khách vượt quãng đường 10 tiếng từ Dubai tới Riyadh, trước khi tiếp tục thuê máy bay riêng để rời đi.

Theo Semafor, trong số những người được sơ tán có lãnh đạo cấp cao tại các tập đoàn tài chính toàn cầu và các cá nhân siêu giàu đang nghỉ dưỡng hoặc đi công tác tại khu vực này. Nhu cầu rời đi khẩn cấp tăng vọt đã đẩy giá thuê SUV và máy bay riêng leo thang. Một chuyến bay riêng từ Riyadh sang châu Âu hiện có thể lên tới 350.000 USD (khoảng 260.000 bảng Anh).

"Saudi Arabia hiện là lựa chọn thực sự duy nhất cho những ai muốn rời khỏi khu vực vào thời điểm này", Ameerh Naran, giám đốc điều hành công ty môi giới máy bay riêng Vimana Private, nói.

Máy bay của hãng hàng không Saudi Arabia trên đường băng. Ảnh: Nur Photos

Riyadh có một sân bay quốc tế lớn là King Khalid (mã RUH), cách trung tâm thành phố khoảng 35 km. Sân bay gồm 5 nhà ga hành khách, với các đường bay thường lệ tới châu Âu, Mỹ, châu Á, Trung Đông và châu Phi.

Saudi Arabia cũng nới lỏng quy định về thị thực, cho phép công dân nhiều nước xin visa ngay khi nhập cảnh thay vì phải làm trước, khiến quốc gia này trở thành lựa chọn hấp dẫn cho những ai cần rời đi khẩn cấp.

Dù trước đó Saudi Arabia phần lớn tránh được các đợt tấn công của Iran cuối tuần qua, sáng 2/3, nhà máy lọc dầu lớn nhất thế giới tại nước này đã bị một máy bay không người lái tấn công. Chính quyền buộc phải đóng cửa nhà máy lọc dầu Ras Tanura, động thái được một chuyên gia nhận định là "sự leo thang đáng kể" trong cuộc xung đột Mỹ - Israel với Iran.

Theo Torbjorn Soltvedt, chuyên gia phân tích tình hình Trung Đông tại hãng tư vấn rủi ro Verisk Maplecroft, diễn biến này cho thấy cơ sở hạ tầng năng lượng vùng Vịnh hiện đã "nằm trọn trong tầm ngắm của Iran".

Ông nói thêm: "Vụ tấn công cũng có khả năng đẩy Saudi Arabia và các quốc gia vùng Vịnh lân cận đến gần hơn với việc tham gia các chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel chống lại Iran".

Bộ Quốc phòng Saudi Arabia hôm 2/3 xác nhận hai máy bay không người lái đã bị chặn và phá hủy. Trong thông cáo, cơ quan này không nói rõ hai vũ khí quân sự trên do Iran bắn hay không.

Các cơ sở năng lượng được bảo vệ nghiêm ngặt của Saudi Arabia từng nhiều lần trở thành mục tiêu tấn công, đáng chú ý nhất là vào tháng 9/2019 khi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa vào các nhà máy Abqaiq và Khurais khiến hơn một nửa sản lượng dầu thô của vương quốc này bị gián đoạn.