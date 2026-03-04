Dự báo về "cú sốc" giá xăng dầu ngày mai, dầu có thể tăng tới 3.500-4.000 đồng/lít

Sáng 4-3, thị trường giao dịch dầu thô thế giới tiếp tục phiên tăng giá thứ 3 kể từ khi mở phiên đầu tuần mới. Xu hướng đi lên của giá dầu diễn ra trong bối cảnh xung đột Mỹ, Israel và Iran gia tăng.

Giá xăng dầu ngày mai được dự báo tăng rất mạnh

Cập nhật hồi 6 giờ 23 ngày 4-3 (giờ Việt Nam), theo bảng giá dầu thô giao dịch trên trang Trading Economics, giá dầu WTI giao ngay bán ra tăng lên mức 75,1 USD/thùng, tăng 3,9 USD/thùng, tương đương mức tăng 5,51% theo ngày.

Giá dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch gần 82,2 USD/thùng, tăng 4,45 USD/thùng, tương đương mức tăng 5,73% so với phiên liền trước.

Tính đến ngày hôm nay 4-3, bình quân giá dầu thô tháng 3 tăng từ 15% - 18,1% so với giá bình quân tháng trước. So với cùng kỳ năm trước, giá dầu thô thế giới tăng từ 9,8% đến hơn 15,5%.

Dẫn tới, giá xăng dầu trong nước kỳ điều hành ngày 5-3 được dự báo sẽ tăng mạnh do giá dầu thế giới leo thang và nguồn cung bị tác động bởi xung đột ở Trung Đông.

Sáng ngày 4-3, một lãnh đạo doanh nghiệp xăng dầu phía Nam cập nhật thông tin mới nhất là giá xăng ngày mai có thể tăng khoảng 2.000-2.500/lít, dầu tăng từ 3.500-4.000 đồng/lít/kg và có khả năng tăng cao hơn nữa.

Trong khi đó, một số dự báo về giá xăng dầu ngày 5-3 cũng cho hay giá xăng có thể tăng từ 1.700-2.000 đồng/lít, trong khi dầu tăng mạnh trên 3.000 đồng/lít.

Mức tăng của giá xăng dầu cũng có thể thấp hơn nếu cơ quan điều hành quyết định chi quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Nếu đúng như dự báo, giá xăng trong nước sẽ tăng mạnh 2 phiên liên tiếp chỉ sau một phiên giảm. Từ đầu năm đến nay, giá xăng có 5 lần tăng, 4 lần giảm.

Trước đó, 15 giờ ngày 26-2, Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh tăng giá xăng dầu mạnh gần 1.000 đồng/lít. Theo đó, giá xăng E5RON92 tăng 889 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, lên 19.523 đồng/lít; giá xăng RON95-III tăng 999 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, lên 20.151 đồng/lít.

Nhiều mặt hàng dầu cũng tăng giá. Trong đó, dầu diesel 0.05S tăng 754 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, lên 19.279 đồng/lít; dầu hỏa tăng 854 đồng/lít, lên 19.469 đồng/lít.

Duy nhất, mặt hàng dầu mazut 180CST 3.5S giảm nhẹ 173 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành, về 15.689 đồng/kg.