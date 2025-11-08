Thị trường tiền số sụp đổ chỉ trong 30 ngày: Bitcoin và altcoin đang đi về đâu?

Theo dữ liệu từ CoinGeckorump, sau khi chạm đỉnh vào ngày 6/10 với tổng vốn hóa gần 4,4 nghìn tỷ USD, thị trường tiền số đã giảm 20%, xóa sạch gần hết lợi nhuận của năm 2025. Nguyên nhân bắt đầu từ việc thanh lý đột ngột khoảng 19 tỷ USD các vị thế có đòn bẩy cao, chỉ vài ngày sau khi đạt đỉnh, làm lung lay niềm tin của nhà đầu tư.

Điều này khiến tâm lý giao dịch trở nên dè dặt. Nhiều nhà đầu tư không còn đặt cược vào khả năng phục hồi nhanh, dù năm 2025 từng được kỳ vọng là bước ngoặt cho tiền số nhờ sự tham gia mạnh mẽ của các định chế tài chính, ngân hàng toàn cầu và sự nới lỏng quản lý.

Vai trò của Mỹ và Bitcoin trong cú giảm này là gì?

Chính sách thúc đẩy nước Mỹ trở thành “trung tâm tiền điện tử toàn cầu” của Tổng thống Donald Trump từng khiến Bitcoin tăng tới 35%, thậm chí đẩy thị trường lên mức kỷ lục. Nhưng nay, giá trị toàn ngành tiền số lại thấp hơn thời điểm ông Trump nhậm chức, cho thấy mức đảo chiều mạnh mẽ của tâm lý nhà đầu tư.

Chỉ tính riêng tuần này, Bitcoin đã giảm 8%, hướng đến tuần tệ nhất kể từ tháng 3. Giá đồng tiền này rơi xuống khoảng 101.000 USD, thấp hơn đường trung bình 200 ngày – mốc kỹ thuật quan trọng từng giúp Bitcoin duy trì đà tăng từ năm 2022. Trong khi đó, các đồng altcoin (như Solana, Cardano, Avalanche…) còn giảm mạnh hơn, cho thấy sự tháo chạy khỏi các tài sản rủi ro.

Vì sao nhà đầu tư mất niềm tin vào altcoin và DeFi?

Chuyên gia Augustine Fan từ SignalPlus nhận định: “Ngoại trừ Bitcoin và Ether, phần còn lại của thị trường đã ở thế phòng thủ suốt nhiều tháng qua.” Theo ông, dòng tiền mới gần như không còn chảy vào các dự án altcoin hay DeFi, khiến thị trường trở nên ì ạch.

Cùng lúc, lo ngại về an ninh mạng và quy định pháp lý tiếp tục khiến nhà đầu tư phổ thông đứng ngoài cuộc. Ông Jeff Mei, Giám đốc điều hành sàn BTSE, cho rằng đợt giảm giá lần này còn bị tác động bởi nỗi lo cổ phiếu công nghệ và AI bị định giá quá cao. Ông cảnh báo: “Nếu cổ phiếu AI và công nghệ tiếp tục bị bán tháo, Bitcoin có thể rơi xuống dưới mốc 100.000 USD, còn altcoin sẽ còn mất giá sâu hơn.”

Dù viễn cảnh u ám bao trùm, thị trường vẫn xuất hiện một vài điểm sáng. Sau 6 ngày liên tiếp bị rút vốn, các quỹ ETF Bitcoin và Ether giao ngay tại Mỹ ghi nhận dòng tiền vào 253 triệu USD hôm thứ Năm – dấu hiệu cho thấy một số nhà đầu tư lớn bắt đầu mua lại khi giá thấp.

Tuy nhiên, phần lớn chuyên gia vẫn tỏ ra thận trọng. Khi chưa có yếu tố mới thúc đẩy tăng trưởng – chẳng hạn các đột phá về công nghệ hoặc sự ủng hộ chính sách rõ ràng hơn – thị trường tiền số nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động quanh vùng đáy.