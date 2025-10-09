Giá Bitcoin hiện vẫn còn “rẻ”, sẽ có ngày đạt mức 500.000 USD: Không phải ai cũng nghĩ vậy!

Bitcoin (BTC) đang giao dịch ở mức cao nhất mọi thời đại khi lần đầu tiên vượt mốc 125.000 USD cuối tuần qua, và một số chuyên gia cho rằng mức giá này vẫn còn "rẻ" so với tiềm năng tương lai. Tuy nhiên, đó mới chỉ là một nửa câu chuyện.

Lý do đằng sau đà tăng giá mạnh mẽ

Đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới đã tăng gấp đôi giá trị trong 12 tháng qua – được thúc đẩy bởi sự trở lại Nhà Trắng của ông Donald Trump. Nhưng mức tăng 10% trong tuần qua là do một yếu tố cụ thể: Việc chính phủ Mỹ đóng cửa.

Các chuyên gia nói với Sky News rằng những diễn biến căng thẳng đang diễn ra ở Washington đang làm suy yếu niềm tin vào đồng USD và thúc đẩy các nhà đầu tư tìm đến các lựa chọn thay thế.

Ông Max Shannon, cộng sự cao cấp tại Bitwise, cho biết lạm phát cao dai dẳng, làm xói mòn sức mua, là một yếu tố khác.

Một số quốc gia cũng đang tăng nguồn cung tiền tệ – làm giảm giá trị tiền mặt đang lưu hành – với việc chính phủ vay nợ ngày càng tăng, dẫn đến một xu hướng được gọi là "giao dịch chống phá giá", khi các nhà đầu tư tìm kiếm các tài sản thay thế như vàng và Bitcoin để phòng hộ trước nguy cơ mất giá trị của tiền pháp định (tiền giấy, tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương).

Ngoài ra, Bitcoin có nguồn cung cố định, tối đa chỉ 21 triệu coin, với gần 95% đã được lưu hành. Sự khan hiếm này, kết hợp với nhu cầu ngày càng tăng, được cho là nguyên nhân chính đẩy giá lên cao.

"Nhu cầu đối với Bitcoin hiện vượt xa nguồn cung hạn chế", ông Shannon cho biết.

Bitcoin (BTC) đang giao dịch ở mức cao nhất mọi thời đại. Ảnh: Cryptorank

Thêm vào đó, các quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) theo dõi giá Bitcoin trên Phố Wall đang thu hút dòng tiền lớn từ các tổ chức tài chính và cá nhân giàu có, với hơn 3,5 tỷ USD đổ vào các quỹ này chỉ trong tuần qua.

Ông Samson Mow, CEO của JAN3, nhận định rằng 6,7% nguồn cung Bitcoin hiện nằm trong các ETF, và công ty Strategy, một công ty có mục tiêu tích lũy càng nhiều BTC càng tốt, đang nắm giữ thêm 3%, tạo ra một "cú sốc nguồn cung" lớn.

Ông Mow nhấn mạnh rằng hầu hết các tập đoàn, tỷ phú, triệu phú và quốc gia vẫn chưa tham gia tích lũy Bitcoin, nhưng nhiều bên đang quan tâm và sẵn sàng hành động nhanh chóng.

Quan điểm lạc quan: Giá Bitcoin sẽ còn tăng?

Ông Mow, người từng tham gia đưa Bitcoin trở thành tiền tệ hợp pháp tại El Salvador, dự đoán một ngày nào đó giá một đồng Bitcoin có thể đạt 500.000 USD, đưa tổng vốn hóa thị trường của BTC lên 10.000 tỷ USD.

Con số này cao hơn gấp đôi giá trị hiện tại của Nvidia – công ty có giá trị nhất thế giới, và sẽ đưa BTC trở thành tài sản lớn thứ hai sau vàng.

Vị CEO bác bỏ mọi ý kiến cho rằng đà tăng giá chóng mặt của Bitcoin là không bền vững – và khẳng định điều duy nhất "chắc chắn không bền vững" là giá trị của BTC vẫn ở mức thấp như hiện tại.

Tương tự, đầu năm nay, trước khi Tổng thống Donald Trump tuyên thệ nhậm chức tại Nhà Trắng, Ngân hàng Standard Chartered cũng lạc quan với dự báo Bitcoin sẽ chạm mốc 500.000 USD vào năm 2028, khi nhà lãnh đạo Mỹ hoàn thành nhiệm kỳ thứ hai.

Lộ trình cụ thể mà Standard Chartered vạch ra cho BTC như sau: 200.000 USD vào cuối năm 2025, 300.000 USD năm 2026, 400.000 USD năm 2027 và 500.000 USD năm 2028.

Standard Chartered dự đoán Bitcoin có khả năng đạt mốc 500.000 USD vào năm 2028, trước khi nhiệm kỳ Tổng thống của ông Donald Trump kết thúc. Ảnh: Cryptonomist

Các yếu tố thúc đẩy bao gồm dòng vốn tổ chức tăng mạnh qua các quỹ ETF Bitcoin (đã thu hút 39 tỷ USD kể từ đầu 2024), giảm biến động giá, và các thay đổi quy định dưới thời chính quyền Trump như bãi bỏ SAB 121 và khám phá kho dự trữ tài sản kỹ thuật số quốc gia, có thể khuyến khích các ngân hàng trung ương đầu tư vào Bitcoin.

SAB 121 là quy tắc kế toán của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) yêu cầu các tổ chức tài chính giữ crypto dưới dạng tài sản cho khách hàng phải báo cáo chúng như một khoản nợ trên bảng cân đối kế toán, gây ra những hạn chế tài chính đáng kể.

Không phải ai cũng nghĩ vậy

Tuy nhiên, không phải mọi ý kiến đều tích cực. Các nhà phê bình cho rằng Bitcoin thiếu giá trị nội tại, một số người còn cho rằng nó còn tệ hơn cả "mô hình Ponzi" – một loại hình lừa đảo đầu tư.

Ông David Gerard, một nhà báo có thái độ hoài nghi sâu sắc về ngành công nghiệp tiền điện tử, chia sẻ với Sky News rằng Bitcoin đang gặp khó khăn do khối lượng giao dịch thấp và chủ yếu diễn ra trên sàn không quy định ở nước ngoài – dẫn đến "giá cả biến động khó lường" và "thị trường dễ bị thao túng".

"Giao dịch Bitcoin chủ yếu diễn ra trên các sàn giao dịch nước ngoài không được quản lý, vì vậy Bitcoin không phải là một thị trường hoạt động tốt, không giống như cổ phiếu", ông Gerard nói. "Nếu các nhà đầu tư coi Bitcoin là một thị trường được quản lý tốt, họ sẽ bị lỗ. ETF là công cụ được quản lý, nhưng cách định giá Bitcoin thì không".

Dù giá BTC đã tăng 5.200% kể từ năm 2017, thời điểm ông Gerard bắt đầu theo dõi ngành crypto, ông vẫn giữ quan điểm rằng nhà đầu tư thường thua lỗ, đặc biệt khi mua ở đỉnh.

"Mọi thứ sai sót cấu trúc với Bitcoin vẫn còn nguyên, và những ai thấy con số lớn mà lao vào sẽ là kẻ ngốc mà các ông lớn kiếm tiền từ đó", ông Gerard cảnh báo. "Các vị chắc chắn có thể kiếm tiền từ Bitcoin! Nhưng về mặt thống kê, các vị có nhiều khả năng là người chịu thiệt hơn".

Mặc dù Bitcoin có thể tiếp tục tăng giá, nhưng đây cũng là một tài sản nổi tiếng với những đợt giá cả lao dốc, khiến các nhà đầu tư mất rất nhiều tiền, theo Sky News.

Lịch sử cũng cho thấy rủi ro: Bitcoin thường sụt giảm mạnh sau 4 năm, như từ mức 20.000 USD năm 2017 lao xuống dưới mức 4.000 USD (giảm 80%) một năm sau đó, hay từ mức 69.000 USD năm 2021 đã sụp đổ ngoạn mục xuống còn 17.000 USD (giảm 75%) 12 tháng sau đó.

4 năm sau, vào tháng 10/2025, BTC lập đỉnh mới và chưa bao giờ cao hơn thế: 125.000 USD. Lịch sử không phải lúc nào cũng lặp lại – nhưng nếu hiệu suất trong quá khứ là một chỉ báo, thì năm 2026 có thể sẽ là một năm đầy thách thức, Sky News kết luận.

Standard Chartered cũng thừa nhận rủi ro từ căng thẳng địa chính trị như xung đột thương mại Mỹ-Trung, khiến Bitcoin dễ bị sốc giá dù đang trên 125.000 USD.

Các ngân hàng như Morgan Stanley khuyên khách hàng chỉ phân bổ 2-4% danh mục đầu tư cho crypto – nhưng làm như vậy khi giá đang ở mức cao là rất rủi ro.