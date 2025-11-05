Huấn "Hoa Hồng" có thể kiếm được bao nhiêu tiền từ kênh YouTube?

Huấn "Hoa Hồng" sở hữu kênh YouTube hơn 340 nghìn người theo dõi

Bùi Xuân Huấn (tên thường gọi là Huấn "Hoa Hồng") sinh năm 1985, quê Yên Bái cũ. Huấn "Hoa Hồng" được nhiều người biết đến, nhất là giới trẻ, thông qua các video livestream, video chia sẻ trên kênh YouTube.

Trang Facebook của Huấn "Hoa Hồng" hiện có hơn 3,6 triệu người theo dõi. Ngoài ra, Huấn cũng sở hữu kênh TikTok có hàng triệu người theo dõi. Huấn "Hoa Hồng" có thể kiếm được số tiền đáng kể từ kênh YouTube với hơn 340 nghìn lượt người theo dõi của mình.

Huấn "Hoa Hồng" được nhiều người biết đến, nhất là giới trẻ

Theo công bố, kênh Youtube của Huấn "Hoa Hồng" được khởi tạo tháng 12/2019. Đến nay kênh có hơn 346.000 người đăng ký, 503 video được công bố và hơn 125 triệu lượt xem. Dù không thường xuyên cập nhật video mới, nhưng kênh Youtube của Huấn "Hoa Hồng" cũng đang được bật chế độ kiếm tiền từ nền tảng mạng xã hội này.

Theo chính sách của YouTube, người sáng tạo nội dung được chia 55% doanh thu quảng cáo, còn lại thuộc về nền tảng. Thống kê của Socialblade, mỗi tháng kênh Youtube có thể mang về cho Huấn "Hoa Hồng" số tiền từ 48 đến 765 USD, tương đương 1,1 triệu đồng đến 17,6 triệu đồng.

Mỗi năm kênh có thể mang về số tiền từ 1.500 USD đến 23.000 USD, tương đương 34,5 triệu đồng đến gần 530 triệu đồng. Con số này biến động tùy theo hiệu suất lượt xem, tỷ lệ quảng cáo hiển thị và lượng người xem từ các quốc gia khác nhau.

Huấn "Hoa Hồng" làm chủ loạt doanh nghiệp, sở hữu bộ sưu tập xế khủng

Dĩ nhiên, doanh thu từ quảng cáo YouTube chỉ là phần nổi trong phần thu nhập của Huấn "Hoa Hồng" đang sở hữu. Thời gian gần đây, Huấn "Hoa Hồng" nhận được sự chú ý của giới kinh doanh khi được biết đến là chủ của một loạt doanh nghiệp có quy mô vốn điều lệ từ vài tỷ đồng đến vài chục tỷ đồng. Các doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau từ quảng cáo, BĐS, ô tô, y tế, cây cảnh…

Theo dữ liệu từ Cổng thông tin đăng ký quốc gia về doanh nghiệp, những công ty do Huấn "Hoa Hồng" góp vốn, đứng tên đại diện pháp luật có thể kể đến Công ty cổ phần Tập đoàn HL Group, Công ty cổ phần Dịch vụ 168, Công ty cổ phần dịch vụ FB châu Á, Công ty cổ phần Bất động sản Hoa Hồng Land, Công ty TNHH Vườn tùng Nhật Chiến Huấn JP.

Huấn "Hoa Hồng" sở hữu vườn Tùng Nhật trị giá trăm tỷ đồng

Trong số những doanh nghiệp kể trên, Công ty cổ phần Tập đoàn HL Group là doanh nghiệp có vốn điều lệ đăng ký lớn nhất lên tới 99,99 tỷ đồng với 3 cổ đông góp vốn. Tại đây, Bùi Xuân Huấn góp hơn 54,9 tỷ đồng (tương đương 55% vốn) và Phạm Thị Ngọc Linh góp 39,9 tỷ đồng (40% vốn), cổ đông còn lại là Nguyễn Văn Tâm góp hơn 4,9 tỷ đồng, nắm giữ 5%.

Trong khi đó, Công ty TNHH Vườn Tùng Nhật Chiến Huấn JP được giới thiệu đang sở hữu vườn Tùng Nhật có giá trị lên tới 300 tỷ đồng, nhiều cây có giá trị lên tới cả tỷ đồng.

Huấn "Hoa Hồng" cũng được biết đến là người chơi xe có tiếng khi liên tục xuất hiện cùng dàn xe sang đắt tiền: Range Rover Sport gần 6 tỷ, Porsche Panamera 7 tỷ, Mercedes-Maybach S450 5 tỷ, McLaren 720S hơn 15 tỷ và Rolls-Royce Wraith từng có giá khoảng 19 tỷ đồng và hai mô tô phân khối lớn Kawasaki Z1000 và Ducati Diavel có trị giá vài trăm triệu đồng.

Giai đoạn trước thời điểm áp dụng quy định đấu giá biển số ô tô (15/08/2023), Huấn "Hoa Hồng" thường khoe trên trang cá nhân thú chơi xe gắn biển số đẹp, ví dụ như xe Mercedes đời cũ biển 30F-888.88, Mazda CX-5 biển số ngũ quý 8, xe máy Honda SH biển ngũ quý 9...