Trước khi bị bắt, Trương Ngọc Ánh từng làm lãnh đạo những doanh nghiệp nào?

Trương Ngọc Ánh góp vốn và làm chủ loạt doanh nghiệp

Diễn viên, nghệ sĩ Trương Ngọc Ánh vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Trước khi vướng lao lý, Trương Ngọc Ánh là gương mặt nổi tiếng trong làng giải trí Việt và cũng là một doanh nhân có tiếng khi góp vốn và điều hành ở nhiều doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau.

Theo dữ liệu từ Cổng thông tin đăng ký quốc gia về doanh nghiệp, năm 2000, Trương Ngọc Ánh thành lập Công ty TNHH quảng cáo in ấn & dịch vụ giải trí Ánh Việt, sau đó đổi tên thành Công ty TNHH quảng cáo Ánh Việt. Tuy nhiên, không có nhiều thông tin về doanh nghiệp này được công bố.

Trương Ngọc Ánh được biết đến là diễn viên, nghệ sĩ nổi tiếng

Năm 2005, nữ diễn viên sinh năm 1976 tiếp tục thành lập Công ty TNHH truyền thông Vạn Năng, sau đổi tên thành Công ty TNHH nhà hàng Vạn Năng. Theo dữ liệu, doanh nghiệp này không còn hoạt động ở địa chỉ đăng ký kinh doanh.

Năm 2014, Trương Ngọc Ánh tham gia góp vốn thành lập Công ty TNHH giải trí nghệ thuật liên quốc gia (TNA Entertainment), doanh nghiệp có vốn điều lệ 1 tỷ đồng, trong đó nữ diễn viên góp 40% vốn và giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Đến tháng 4/2024, Trương Ngọc Ánh chuyển nhượng 30% vốn góp tương đương 3 tỷ đồng của mình cho đối tác. Doanh nghiệp chỉ còn 2 cổ đông là Nguyễn Bảo Ngọc nắm giữ 70% vốn và Ngô Hoàng Anh Thơ nắm giữ 30% vốn, ông Nguyễn Bảo Ngọc (sinh năm 1993) giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Thương vụ kinh doanh gây chú ý nhất của Trương Ngọc Ánh là việc trở thành Chủ tịch của Nova Entertainment - công ty nắm giữ bản quyền cuộc thi Hoa hậu Trái đất (Miss Earth) và Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam vào năm 2022.

Tại sự kiện công bố vai trò mới của Trương Ngọc Ánh ở Nova Entertainment, phía doanh nghiệp cho hay công ty này sẽ hoạt động trong 3 lĩnh vực mũi nhọn gồm điện ảnh - cuộc thi hoa hậu - lễ hội và sự kiện biểu diễn quốc tế.

Trong giai đoạn này, nữ diễn viên cũng gây chú ý với chia sẻ sẽ đầu tư khoảng 50 triệu USD cho các dự án phim và hệ sinh thái điện ảnh, bao gồm sản xuất phim, xây dựng rạp chiếu, phim trường, cũng như các dự án hợp tác quốc tế.

Bên cạnh đó, Trương Ngọc Ánh còn là thành viên sáng lập Công ty cổ phần SOHY (tên cũ là Công ty cổ phần HYDE) - đơn vị đứng sau 2 nhà hàng nổi tiếng tại TPHCM là SOHY Sky Lounge & Dining và nhà hàng SOHY Star Dining Room nằm trên tầng 25 và 26 của Centec Tower, ngay giữa trung tâm thành phố.

Trương Ngọc Ánh bị khởi tố và bắt tạm giam

Còn theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, Trương Ngọc Ánh từng giữ vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của CTCP Bất động sản Đất Rồng, được thành lập tháng 4/2008.

Trương Ngọc Ánh bị khởi tố và bắt tạm giam - Ảnh: BCA

Thời điểm tháng 9/2015, doanh nghiệp có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, cơ cấu góp vốn của các cổ đông không được công bố cụ thể. Thời điểm này, bà Trương Ngọc Ánh (sinh năm 1976) giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Đến tháng 6/2020, ông Đặng Minh Đức (sinh năm 1984) thay thế bà Trương Ngọc Ánh giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện pháp luật. Trụ sở chính của doanh nghiệp cũng được chuyển về số 25 Đào Duy Anh, quận Phú Nhuận, TP.HCM.

Trong thời gian Trương Ngọc Ánh làm lãnh đạo và người đại diện pháp luật doanh nghiệp, công ty từng nhận vốn đầu tư tới 9,1 triệu USD (tương đương hơn 149 tỷ đồng) từ một nhà đầu tư quốc tịch Ireland, ông P.G.M, để triển khai 2 dự án bất động sản. Trong đó, riêng với dự án tòa nhà Indochine tại 112 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3 (cũ), TP.HCM, ông M. đã chuyển 4,49 triệu USD, tương đương 72 tỷ đồng.

Trong quá trình điều hành doanh nghiệp, Trương Ngọc Ánh đã lợi dụng quyền hạn người đại diện pháp luật, tự ý rút tiền từ tài khoản công ty, chỉ đạo lập bút toán giả, làm sai lệch báo cáo tài chính nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt.

Những sai phạm khiến Trương Ngọc Ánh bị khởi tố, bắt tạm giam xuất phát trong giai đoạn nữ diễn viên đảm nhiệm vai trò quản lý tại Công ty Đất Rồng.

Hiện, Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan và thu hồi tài sản cho nhà đầu tư, doanh nghiệp bị hại.