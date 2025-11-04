Hai đại gia 8x cho công ty “Cường đô la” vay hơn 1.000 tỷ đồng giàu thế nào?

Hai cá nhân cho QCG vay hơn 1.000 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025, CTCP Quốc Cường Gia Lai (QCG) do ông Nguyễn Quốc Cường - "Cường đô la" giữ vị trí Tổng giám đốc công bố, trong 3 tháng gần nhất, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 111 tỷ đồng trong quý III/2025, giảm 37% so với cùng kỳ. Trong đó, mảng bất động sản mang về khoảng 45 tỷ đồng, giảm gần 60% so với quý III/2024. Nhờ giá vốn giảm sâu nên lợi nhuận gộp vẫn tăng 64%.

Sau khi trừ đi các loại thuế phí, lợi nhuận sau thuế ở mức 24 tỷ đồng, giảm hơn 1 tỷ đồng so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, QCG ghi nhận doanh thu đạt 354 tỷ đồng, tăng 46%; lợi nhuận trước thuế 46 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 34 tỷ đồng, cùng gấp khoảng 4 lần cùng kỳ. Dù vậy, con số này vẫn cách xa kế hoạch năm là 2.000 tỷ đồng doanh thu và 300 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

QCG do đại gia “Cường đô la” làm Tổng giám đốc đang vay mượn người thân hơn 1.000 tỷ đồng

Cuối quý III/2025, QCG ghi nhận tổng tài sản 8.761 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Tiền mặt và tiền gửi ngân hàng 154 tỷ đồng. Hàng tồn kho 1.178 tỷ đồng, giảm khoảng 100 tỷ đồng so với đầu năm gồm 568 tỷ đồng bất động sản dở dang và 558 tỷ đồng bất động sản hàng hóa.

Tài sản dở dang dài hạn là hơn 5.400 tỷ đồng chi phí sản xuất, kinh doanh "nằm im" tại dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển.

Bên kia bảng cân đối tài chính, tổng nợ phải trả ghi nhận 4.150 tỷ đồng. Trong đó vay nợ tài chính ngắn hạn chỉ chiếm 157 tỷ đồng và hơn 200 tỷ đồng vay nợ dài hạn.

Gánh nặng lớn nhất của Quốc Cường Gia Lai vẫn là khoản nghĩa vụ liên quan dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển. Tính đến 30/9/2025, số dư khoản phải trả cho CTCP Đầu tư Sunny Island liên quan đến dự án Bắc Phước Kiển đã giảm xuống còn 1.983 tỷ đồng, tương đương giảm 900 tỷ đồng so với đầu năm.

Đáng chú ý, cùng với việc 900 tỷ đồng thanh toán cho Sunny Island, Quốc Cường Gia Lai cũng tăng mạnh vay mượn bên liên quan. Cuối quý III/2025, QCG ghi nhận mượn cá nhân hơn 1.100 tỷ đồng, chủ yếu từ người thân lãnh đạo.

Trong đó, khoản tiền vay từ bà Lại Thị Hoàng Yến - con gái Chủ tịch HĐQT Lại Thế Hà, ghi nhận 507 tỷ đồng, tăng 400 tỷ đồng so với thời điểm 3 tháng trước. Tương tự, khoản vay từ ông Lầu Đức Duy - em rể Tổng giám đốc Nguyễn Quốc Cường ghi nhận 527 tỷ đồng, tăng 395 tỷ đồng so với quý II/2025.

Hai chủ nợ cá nhân lớn nhất của QCG giàu thế nào?

Không chỉ là hai chủ nợ cá nhân lớn nhất của QCG, cả ông Lầu Đức Duy và bà Lại Thị Hoàng Yến đang làm chủ một loạt doanh nghiệp hoạt động trong những lĩnh vực khác nhau.

Theo đó, ông Lầu Đức Duy (SN 1980) được biết đến là người đứng tên điều hành công ty TNHH Đầu tư thương mại dịch vụ Đại Nam - công ty lưu trú có tiếng tại TP.HCM với hàng loạt khách sạn sang trọng tại trung tâm. Ông Lầu Đức Duy cũng đang sở hữu 10,5 triệu cổ phiếu QCG.

Ông Lầu Đức Huy là chủ nợ cá nhân lớn nhất của QCG

Doanh nhân sinh năm 1980 còn là người đại diện pháp luật một loạt doanh nghiệp khác có thể kể đến Công ty cổ phần đầu tư Trung Sơn; công ty TNHH một thành viên đầu tư thương mại châu Âu; Công ty cổ phần BĐS Đảo Xanh; Công ty cổ phần biệt thự Võ Thị Sáu; Công ty TNHH đầu tư phát triển BĐS Eland; Công ty cổ phần BĐS Thuận Giao và Công ty cổ phần y khoa Tinh Hoa Toàn Cầu.

Cùng với đó, bà Nguyễn Ngọc Huyền My, vợ ông Huy cũng đang cho QCG vay 50 tỷ đồng. Nữ doanh nhân sinh năm 1983 này cũng đang là cổ đông cá nhân lớn thứ 2 tại QCG khi nắm giữ hơn 39,3 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 14,32%. CTCP Lyn Property do vợ chồng ông Huy góp vốn thành lập cũng có khoản đặt cọc lên tới hơn 44 tỷ đồng tại thời điểm cuối quý III/2025.

Về phần mình, bà Lại Thị Hoàng Yến (sinh năm 1986) cũng đang giữ vị trí người đại diện pháp luật của một loạt doanh nghiệp như Công ty TNHH BĐS và xây dựng Tín Nghĩa; Công ty cổ phần Giai Việt – công ty con của QCG với vốn điều lệ 100 tỷ đồng; Công ty cổ phần xây dựng - kinh doanh nhà Phạm Gia – công ty liên kết của QCG với vốn điều lệ 260 tỷ đồng; Công ty cổ phần BĐS Phú Hữu Land; Công ty cổ phần Diamond Bay và Công ty TNHH Quick & Save Market. Bà Lại Thị Hoàng Yến đang nắm giữ 1,5 triệu cổ phiếu QCG, tương đương tỷ lệ nắm giữ 0,55%.