Lãi suất ngân hàng tăng: Gửi tiết kiệm lấy lãi hay mua vàng, cổ phiếu, nhà đất?

Gửi tiết kiệm trở thành một lựa chọn hấp dẫn

Mặt bằng lãi suất huy động tại nhiều ngân hàng hiện nay đã nhích lên đáng kể so với năm ngoái. Khảo sát thực tế, lãi suất kỳ hạn 12 tháng tại nhiều nơi đã chạm mốc 7%/năm hoặc cao hơn. Với mức lãi này, gửi tiết kiệm bỗng nhiên trở thành một lựa chọn hấp dẫn. Lý do đầu tiên là sự an toàn. Khác với các kênh đầu tư khác, gửi ngân hàng giúp bảo toàn vốn và biết trước số tiền lãi sẽ nhận được là bao nhiêu. Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, việc cầm chắc một khoản lợi nhuận ổn định hàng tháng khiến nhiều người cảm thấy yên tâm, "ăn ngon ngủ kỹ" hơn là việc lo lắng theo dõi giá vàng hay giá đất lên xuống mỗi ngày.

Chị Nguyễn Thu Hương (Hà Nội) chia sẻ: “Gia đình tôi vừa tất toán một khoản đầu tư ngắn hạn để chuyển sang gửi tiết kiệm. Với tôi, lãi suất trên 7%/năm là mức có thể chấp nhận được trong lúc này. Tôi cần sự ổn định để lo cho con cái ăn học, không muốn quá mạo hiểm vào những kênh mà mình không nắm chắc phần thắng”. Tâm lý của chị Hương cũng là tâm lý chung của rất nhiều người dân hiện nay khi muốn tìm một nơi “trú ẩn" cho số tiền tích cóp.

Còn anh Trần Minh Đức, một nhà đầu tư cá nhân, chia sẻ anh không dồn toàn bộ tiền vào một chỗ. “Tôi gửi ngân hàng một phần để có dòng tiền ổn định, giữ vàng để phòng ngừa rủi ro và chờ cơ hội tốt ở bất động sản”, anh Đức nói.

Ông Đoàn Duy Tú, chuyên gia về tài chính nhận định, khi lãi suất tăng, gửi tiết kiệm trở thành kênh hợp lý cho mục tiêu ngắn hạn. Ông phân tích: “Nếu nhà đầu tư có kế hoạch sử dụng tiền trong vòng dưới một năm, việc gửi ngân hàng giúp bảo toàn vốn và có lợi nhuận rõ ràng. Đây là lựa chọn an toàn nhất hiện nay”. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng lãi suất tăng thường đi kèm với việc giá cả hàng hóa ngoài thị trường cũng tăng. Do đó, mức lãi suất này thực chất giúp tiền không bị mất giá quá nhiều, chứ khó có thể giúp bạn giàu lên nhanh chóng nếu chỉ trông chờ vào sổ tiết kiệm.

Thực tế cho thấy, khi lãi suất tăng, tâm lý người dân thường có xu hướng rút tiền từ các kênh đầu tư mạo hiểm để quay về gửi tiết kiệm. Điều này tạo ra một áp lực lớn lên chứng khoán và bất động sản. Khi dòng tiền đổ vào ngân hàng nhiều hơn, nhu cầu mua nhà đất hay đầu tư chứng khoán sẽ giảm xuống, khiến thanh khoản của các thị trường này chậm lại. Tuy nhiên, ở góc độ người gửi tiền, bạn cần lưu ý rằng lãi suất tăng thường đi kèm với việc giá cả hàng hóa ngoài thị trường cũng tăng (lạm phát). Do đó, mức lãi suất 7% thực chất chỉ giúp tiền của bạn không bị mất giá quá nhiều, chứ khó có thể giúp người gửi tiết kiệm giàu lên nếu chỉ trông chờ vào sổ tiết kiệm. Đây đơn giản chỉ là một nơi "trú ẩn" an toàn để bảo vệ tài sản trong ngắn hạn trước khi tìm thấy những cơ hội kinh doanh tốt hơn.

Giải pháp phân bổ vốn và lời khuyên cho nhà đầu tư

Còn ông Nguyễn Văn Thế, Trưởng phòng môi giới Công ty chứng khoán SSI cho rằng, đứng trước sự dịch chuyển của lãi suất, bài toán quan trọng nhất không phải là chọn kênh nào duy nhất mà là làm sao để chia số tiền mình có một cách hợp lý nhất. Một chiến lược khôn ngoan mà nhiều người đang áp dụng là chia số vốn ra làm nhiều phần để vừa có tiền lãi đều đặn, vừa không bỏ lỡ cơ hội.

Ông Thế tư vấn: “Nên giữ một phần khoảng 30% - 50% số tiền nhàn rỗi trong ngân hàng. Đây được coi là khoản "quỹ dự phòng" giúp đảm bảo cuộc sống và luôn có sẵn tiền mặt khi cần thiết. Trong lúc lãi suất đang tốt, đây là bước đi thông minh để tiền đẻ ra tiền một cách an toàn nhất. Đối với số tiền còn lại, bạn có thể cân nhắc phân bổ vào vàng hoặc bất động sản, cổ phiếu nhưng với thái độ thận trọng”.

Cũng theo ông Thế, hiện giá một số cổ phiểu cơ bản tốt có nền tảng tài chính vững mạnh, khả năng sinh lời cao, tăng trưởng bền vững đang được định giá thấp hơn giá trị thực, mang lại lợi nhuận bền vững, nhà đầu tư có thể mua và nắm giữ dài hạn.

Đối với vàng, đây là kênh tích lũy lâu dài, chỉ nên mua khi có tiền nhàn rỗi thực sự và xác định giữ trong vài năm, tuyệt đối không nên mua đuổi khi giá đang lập đỉnh vì rất dễ bị lỗ khi giá điều chỉnh. Với bất động sản, mặc dù lãi suất tăng khiến việc vay vốn mua đất trở nên đắt đỏ, nhưng đây lại là cơ hội cho những người có tiền mặt sẵn. Nên ưu tiên những miếng đất có pháp lý rõ ràng, nhà ở có thể cho thuê ngay để tạo ra dòng tiền hàng tháng.

Các chuyên gia khuyến nghị, đừng bao giờ dồn hết vốn vào một chỗ và đặc biệt tránh vay mượn quá nhiều để đầu tư trong lúc lãi suất đang cao. Khi lãi suất tiết kiệm tăng, lãi suất cho vay cũng sẽ tăng theo, áp lực trả nợ sẽ rất lớn nếu bạn tính toán không kỹ. Hãy để một phần tiền ở ngân hàng để có sự an tâm, một phần vào vàng để phòng rủi ro tiền mất giá và nếu đủ tiềm lực thì đầu tư vào đất đai có giá trị thực. Sự tỉnh táo, không chạy theo đám đông và biết lượng sức mình chính là chìa khóa để giữ vững tài chính gia đình và gia tăng tài sản một cách bền vững nhất trong giai đoạn hiện nay.