Trước khi bị bắt liên quan đến Hoàng Hường, “bà trùm” Nguyễn Thị Tường An làm chủ loạt doanh nghiệp

Bị can thứ 7 trong vụ án Hoàng Hường bị khởi tố

Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự liên quan đến Công ty cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường và các công ty, hộ kinh doanh do Hoàng Thị Hường thành lập, chỉ đạo điều hành hoạt động tại thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Ngày 27/10/2025, căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Thị Tường An, sinh năm 1993, trú tại: Phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bà Nguyễn Thị Tường An bị khởi tố liên quan đến vụ án Hoàng Hường

Trước đó, ngày 1/10/2025, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 6 bị can cùng về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” gồm Hoàng Thị Hường (Hoàng Hường), Chủ hệ sinh thái Hoàng Hường; Nguyễn Hoài Nam, Giám đốc Công ty TNHH Cavipha; Nguyễn Thị Thoa, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại & Đầu tư K&B; Hoàng Anh Dũng, nguyên Giám đốc Marketing Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hường; Nguyễn Duy Khánh, Thủ quỹ Công ty TNHH Thương mại & Đầu tư KB; Nguyễn Thị Hường, nguyên Kế toán trưởng Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hường (bị cấm đi khỏi nơi cư trú).

Theo kết quả điều tra, Hoàng Thị Hường xây dựng một hệ thống gồm 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân, chuyên sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và mỹ phẩm.

Để giảm nghĩa vụ thuế và hợp thức hóa dòng tiền, Hoàng Hường chỉ đạo cấp dưới phân tán doanh thu sang các hộ kinh doanh, cá nhân đăng ký kinh doanh nhằm tránh bị cơ quan thuế kiểm soát.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 1/2021 đến tháng 6/2024, Hoàng Hường và các đồng phạm đã: Không ghi sổ kế toán doanh thu gần 1.800 tỷ đồng; Kê khai sai quy định thuế giá trị gia tăng với doanh thu gần 2.100 tỷ đồng.

Theo Bộ Công an, việc khởi tố thêm Nguyễn Thị Tường An là bước tiến mới nhằm làm rõ toàn bộ chuỗi hành vi vi phạm kế toán, thuế và quản lý tài chính trong hệ thống doanh nghiệp Hoàng Hường.

“Bà trùm” Nguyễn Thị Tường An từng làm chủ loạt doanh nghiệp kinh doanh TPCN

Trước khi bị bắt tạm giam liên quan đến Công ty cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường, bị can Nguyễn Thị Tường An (sinh năm 1993) còn được biết đến là một trong những bà “bà trùm” nổi tiếng trong giới kinh doanh thực phẩm chức năng.

Theo đó, bà Tường An từng tham gia góp vốn thành lập Công ty cổ phần phát triển công nghệ Đông Nam Dược (Công ty Đông Nam Dược) được thành lập tháng 2/2016, thời điểm tháng 5/2018, doanh nghiệp có vốn điều lệ 10 tỷ đồng. Trong đó, bà An góp 25% vốn, ông Nguyễn Văn Cường (sinh năm 1994) góp 50% vốn và giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Bà Tường An khi còn là chủ của Công ty CP phát triển công nghệ Đông Nam Dược

Thời điểm còn hoạt động, công ty không chỉ “mát tay” phân phối hàng chục mã thực phẩm chức năng, sở hữu hàng chục chi nhánh và cả ngàn nhân viên, Công ty Đông Nam Dược còn nằm ở tâm 1 mạng lưới chằng chịt gồm đủ các loại phòng khám, công ty dược và cơ sở sản xuất.

Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Tường An và ông Nguyễn Văn Cường còn xuất hiện ở một loạt doanh nghiệp khác như Công ty Cổ phần Nam dược An Nhiên, Công ty Cổ phần Amua Việt Nam và Công ty CP Dược phẩm Quốc tế Doctor A... dù “núp” dưới các tên gọi khác nhau nhưng về bản chất, các công ty kể trên đều xoay quanh Công ty Đông Nam Dược và chung cách hoạt động.

Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Cường còn từng là người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Blockhain Alliance, Công ty TNHH thương mại và đầu tư Win Holdings.