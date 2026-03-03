Chứng khoán, vàng, bạc biến động mạnh

Thị trường chứng khoán Việt Nam ngày 2-3 ghi nhận áp lực bán tháo mạnh khi xung đột ở Trung Đông leo thang. Trong khi đó, giá vàng và bạc đồng loạt tăng mạnh, áp sát vùng đỉnh lịch sử thiết lập vào cuối tháng 1 vừa qua, phản ánh tâm lý phòng thủ gia tăng rõ rệt.

Chứng khoán giảm mạnh

Trong phiên giao dịch, VN-Index có thời điểm phục hồi khá tích cực, vượt tham chiếu và tiến lên trên mốc 1.885 điểm. Tuy nhiên, áp lực bán nhanh chóng lan rộng ở hầu hết các nhóm ngành khiến chỉ số đảo chiều giảm sâu, đóng cửa tại mức thấp nhất trong ngày là 1.846 điểm, mất hơn 34,2 điểm so với phiên liền trước.

Ngoại trừ một số cổ phiếu dầu khí, cảng biển, phân bón - hóa chất được hưởng lợi từ xung đột và đà tăng của giá dầu, phần lớn cổ phiếu thuộc các nhóm bất động sản, ngân hàng, chứng khoán đều chịu áp lực bán mạnh.

Theo nhiều công ty chứng khoán, xung đột quân sự giữa Mỹ - Israel và Iran đang làm gia tăng rủi ro gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược chiếm khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu. Dù OPEC+ được cho là đang cân nhắc khả năng tăng sản lượng, song căng thẳng leo thang vẫn tạo áp lực lớn lên kinh tế thế giới, tác động gián tiếp đến thị trường tài chính Việt Nam.

Một số người đi mua vàng để tích trữ trong bối cảnh xung đột quân sự ở Trung Đông leo thang. Ảnh: LAM GIANG

Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc phân tích khách hàng cá nhân Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam, nhận định các sự kiện địa chính trị thường gây tác động tiêu cực trong ngắn hạn, sau đó sẽ giảm dần. "Trong ngắn hạn, nhà đầu tư có thể tận dụng đà tăng của giá dầu để chốt lời ở nhóm dầu khí, đồng thời quan sát cơ hội giải ngân ở các nhóm cổ phiếu giảm sâu cho chiến lược dài hạn hơn" - ông Minh nói.

Bà Trần Khánh Hiền, Giám đốc phân tích Công ty Chứng khoán MBS, phân tích có 4 trụ cột sẽ tác động tới kinh tế Việt Nam do ảnh hưởng từ cuộc xung đột ở Trung Đông là áp lực lạm phát, rủi ro xuất khẩu, biến động tài chính và đứt gãy chuỗi cung ứng.

Trong đó, rủi ro xuất khẩu khi cầu từ các thị trường xuất khẩu trọng điểm sụt giảm, đe dọa trực tiếp đến sự phục hồi của các ngành sản xuất và xuất khẩu chủ lực của Việt Nam… "Cuộc xung đột năng lượng kéo dài sẽ là chất xúc tác cho các nhịp điều chỉnh của thị trường chứng khoán toàn cầu và Việt Nam. Dù vậy, giống như bài học từ Ukraine năm 2022, thị trường thường bật tăng mạnh mẽ trở lại đỉnh cũ khi cuộc xung đột kết thúc" - bà Hiền nói.

Giá vàng, bạc tăng nóng

Trong khi đó, giá vàng thế giới trong ngày 2-3 đã vọt lên hơn 5.400 USD/ounce, tăng hơn 120 USD so với cuối tuần trước. Cùng nhịp với vàng, giá bạc cũng bật tăng mạnh, lên mức cao nhất trong khoảng 1 tháng qua, vượt 96 USD/ounce.

Tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC tăng mạnh theo đà thế giới, lên 187,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 190,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, tăng khoảng 3 triệu đồng chỉ trong một ngày. Giá vàng nhẫn 24K cũng ghi nhận mức tăng tương tự, dao động quanh 186,9 - 190,9 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá bạc trong nước cũng không nằm ngoài xu hướng tăng. Các thương hiệu như Ancarat, SBJ, Phú Quý niêm yết giá bạc quanh mức 3,59 - 3,75 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng khoảng 200.000 đồng/lượng so với cuối tuần. Giá bạc thỏi loại 1 kg vọt lên 98 - 100 triệu đồng/kg ở chiều bán.

Dù giá vàng và bạc đều tăng nóng, thị trường thực tế lại không quá sôi động do nguồn cung hạn chế. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) cho biết mỗi ngày chỉ bán ra khoảng 100 lượng vàng miếng. Công ty SBJ cũng thông báo mỗi khách hàng chỉ được mua tối đa 10 lượng bạc miếng và 2 chỉ vàng nhẫn trơn.

Một chủ tiệm vàng tại TP HCM cho biết tâm lý phòng ngừa rủi ro đang chi phối mạnh thị trường tài chính. Nhiều nhà đầu tư bán cổ phiếu, rút vốn khỏi các kênh rủi ro để chuyển sang nắm giữ vàng như tài sản trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, người này cũng cảnh báo khi giá vàng liên tục lập đỉnh, giới đầu cơ trong và ngoài nước có thể nhanh chóng chốt lời. "Trong kịch bản này, giá vàng thế giới hoàn toàn có khả năng điều chỉnh mạnh, thậm chí giảm hàng trăm USD/ounce, kéo theo giá vàng trong nước giảm vài triệu đồng mỗi lượng. Do đó, người dân cần thận trọng khi mua vàng tích trữ hoặc đầu tư ngắn hạn, tránh tâm lý đu đỉnh" - chủ tiệm vàng này nói.

Đồng loạt nâng dự báo giá vàng Theo báo cáo cập nhật mới nhất của Công ty Chứng khoán VPBankS, giá vàng đã tăng gần 2% ngay sau khi xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát. Tính chung 2 tháng đầu năm 2026, giá vàng tăng khoảng 22%, mức tăng mạnh nhất kể từ năm 2012, phản ánh nhu cầu trú ẩn an toàn đang ở mức rất cao. Tuy vậy, rủi ro điều chỉnh vẫn hiện hữu khi thị trường xuất hiện các nhịp tăng nóng trong thời gian ngắn. Hầu hết các ngân hàng lớn trên thế giới đã nâng mạnh mục tiêu giá vàng trong những tuần gần đây. Tập đoàn Tài chính JPMorgan Chase nâng mục tiêu giá vàng cuối năm 2026 lên 6.300 USD/ounce, đồng thời để ngỏ kịch bản lạc quan trong vùng 8.000 - 8.500 USD/ounce. Ngân hàng UBS nâng mục tiêu lên 6.200 USD/ounce, còn Wells Fargo dự báo giá vàng có thể đạt 6.100 - 6.300 USD/ounce vào cuối năm. X.Mai