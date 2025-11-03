Công ty tố cáo diễn viên Trương Ngọc Ánh chiếm đoạt tài sản có quy mô thế nào?

Khởi tố, bắt tạm giam diễn viên Trương Ngọc Ánh

Ngày 31/10, Bộ Công An phát đi thông báo cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP.HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Ngọc Ánh (nghệ sĩ, diễn viên) để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo công bố, Công ty Cổ phần Bất động sản Đất Rồng (địa chỉ: 25 Đào Duy Anh, phường Đức Nhuận) có đơn tố cáo Trương Ngọc Ánh - người từng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty - có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp. Theo đó, Công ty TNHH BĐS Đất Rồng được thành lập năm 2007, do Trương Ngọc Ánh làm Giám đốc, người đại diện theo pháp luật. Trong quá trình hoạt động, Ánh đã kêu gọi ông P.G.M (quốc tịch Ireland) góp vốn đầu tư tổng cộng 9,1 triệu USD (tương đương hơn 149 tỷ đồng) để triển khai 2 dự án bất động sản, trong đó, có dự án toà nhà Indochine tại 112 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3 (cũ). Riêng dự án này, ông M đã chuyển 4,49 triệu USD, tương đương 72 tỷ đồng.

Nghệ sĩ, diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt tạm giam để điều tra

Theo hợp đồng đầu tư ký kết ngày 25/01/2008, dự án toà nhà Indochine phải do Công ty Đất Rồng đứng tên sở hữu với giá trị 12.917,7 lượng vàng. Tuy nhiên, kết quả xác minh cho thấy ngay từ trước thời điểm ký kết hợp đồng đầu tư, Trương Ngọc Ánh cùng N.M.H (sinh năm 1964, trú tại phường Tân Định) đã đứng tên cá nhân ký hợp đồng mua bán với 4 hộ dân trong khu đất dự án chỉ với 7.917,3 lượng vàng. Trong đó, Ánh mới thanh toán 3.000 lượng vàng nhưng hạch toán sổ sách công ty đã chi 4.458 lượng vàng; vi phạm thỏa thuận đầu tư, có dấu hiệu gian dối, nâng khống giá trị dự án để chiếm đoạt phần chênh lệch.

Đáng chú ý, vào tháng 12/2007, UBND TP.HCM đã ban hành quyết định thu hồi khu đất này để mở rộng Trường THPT Lê Quý Đôn, đồng thời chi trả hơn 26,1 tỷ đồng tiền bồi thường cho 4 hộ dân. Sau đó, các hộ dân đã hoàn trả lại toàn bộ số tiền hơn 26,1 tỷ đồng này cho Trương Ngọc Ánh và N.M.H. Tuy nhiên, Trương Ngọc Ánh chỉ chuyển về Công ty và nhà đầu tư 3 tỷ đồng, còn lại hơn 10 tỷ đồng đã sử dụng vào mục đích cá nhân, không báo cáo, không hạch toán sổ sách.

Ngoài ra, trong quá trình điều hành doanh nghiệp, Trương Ngọc Ánh đã lợi dụng quyền hạn người đại diện pháp luật, tự ý rút tiền từ tài khoản công ty, chỉ đạo lập bút toán giả, làm sai lệch báo cáo tài chính nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt.

Doanh nghiệp tố cáo Trương Ngọc Ánh chiếm đoạt tài sản có quy mô thế nào?

Theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Bất động sản Đất Rồng được thành lập tháng 4/2008. Thời điểm tháng 9/2015, doanh nghiệp có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, cơ cấu góp vốn của các cổ đông không được công bố cụ thể. Thời điểm này, bà Trương Ngọc Ánh (sinh năm 1976) giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Đến tháng 6/2020, ông Đặng Minh Đức (sinh năm 1984) thay thế bà Trương Ngọc Ánh giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện pháp luật. Trụ sở chính của doanh nghiệp cũng được chuyển về số 25 Đào Duy Anh, quận Phú Nhuận, TP.HCM.

Ở lần thay đổi thông tin doanh nghiệp gần nhất vào cuối tháng 9/2025, trụ sở chính doanh nghiệp chuyển về số 1, đường Đặng Văn Sâm, phường Phú Nhuận, TP.HCM. Ông Đặng Minh Đức vẫn giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện pháp luật doanh nghiệp.

Ngoài ra, ông Đặng Minh Đức còn đang giữ vị trí người đại diện pháp luật của Công ty TNHH thương mại dịch vụ Viet Emerald, doanh nghiệp được thành lập tháng 1/2018 trụ sở chính đặt tại quận 1, TP.HCM. Thời điểm thành lập, công ty có vốn điều lệ 20 tỷ đồng với 2 cổ đông góp vốn gồm Đặng Minh Đức và Bùi Anh Tuấn, mỗi người góp 10 tỷ, tương đương 50% vốn góp. Ông Bùi Anh Tuấn giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Thời điểm tháng 8/2019, ông Đặng Minh Đức được bổ nhiệm giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện pháp luật doanh nghiệp này. Ở lần thay đổi này, cơ cấu vốn góp của doanh nghiệp cũng có sự thay đổi với ông Đức góp 18 tỷ đồng tương đương 90% vốn góp, cổ đông Nguyễn Thị Hiếu góp 2 tỷ đồng tương đương 10% vốn góp.