Giá vàng mất bao lâu để rơi từ 192,2 triệu về sát 150 triệu đồng/lượng?
Giá vàng SJC giảm từ 192,2 triệu đồng/lượng xuống 153,2 triệu đồng/lượng chỉ sau 98 ngày, tương đương mất 39 triệu đồng/lượng. Diễn biến lao dốc mạnh cho thấy thị trường vàng trong nước đã hạ nhiệt đáng kể sau giai đoạn tăng nóng đầu năm.
Giá vàng trong nước ngày 6/6 tiếp tục lao dốc mạnh, đưa vàng miếng SJC và vàng nhẫn về quanh mốc 150,2 triệu đồng/lượng. Điều đáng chú ý là dù mức...
Theo Tâm An ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-06/06/2026 05:30 AM (GMT+7)