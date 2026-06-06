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Giá vàng

SJC Mua 146,200 Bán 150,200

BTMH Mua 146,200 Bán 149,600

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EUR Mua 29,794 Bán 31,365

Giá vàng mất bao lâu để rơi từ 192,2 triệu về sát 150 triệu đồng/lượng?

Sự kiện: Giá vàng

Giá vàng SJC giảm từ 192,2 triệu đồng/lượng xuống 153,2 triệu đồng/lượng chỉ sau 98 ngày, tương đương mất 39 triệu đồng/lượng. Diễn biến lao dốc mạnh cho thấy thị trường vàng trong nước đã hạ nhiệt đáng kể sau giai đoạn tăng nóng đầu năm.

Giá vàng mất bao lâu để rơi từ 192,2 triệu về sát 150 triệu đồng/lượng? - 1

Lỗ ngay 4 triệu đồng/lượng, vì sao nhiều người vẫn xếp hàng mua vàng?
Lỗ ngay 4 triệu đồng/lượng, vì sao nhiều người vẫn xếp hàng mua vàng?

Giá vàng trong nước ngày 6/6 tiếp tục lao dốc mạnh, đưa vàng miếng SJC và vàng nhẫn về quanh mốc 150,2 triệu đồng/lượng. Điều đáng chú ý là dù mức...

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Theo Tâm An ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-06/06/2026 05:30 AM (GMT+7)
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