Thủ đoạn rửa tiền của Shark Bình trong đường dây lừa đảo do Mr Pips cầm đầu

Trung gian thanh toán thành công cụ rửa tiền

Các bị can trong vụ án bị truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Trốn thuế”. Trong đó, Phó Đức Nam (SN 1994, ở TP.HCM) và đồng phạm bị xác định đã thực hiện 920 vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng thông qua các sàn giao dịch forex, GKFX.

Liên quan, các bị can Nguyễn Hòa Bình (SN 1981, tức Shark Bình, chủ tịch Công ty Ngân Lượng) và các thuộc cấp là Trần Thị Thanh Tâm (SN 1993, ở Nghệ An), Nguyễn Thị Nam (SN 1987, ở Bắc Ninh) bị cáo buộc giúp đường dây lừa đảo của Mr Pips Phó Đức Nam gột rửa tiền phạm pháp nên bị truy tố về tội “Rửa tiền”.

Shark Bình (bên trái) bị xác định “rửa” hàng trăm tỷ đồng giúp "ông trùm" lừa đảo Mr Pips Phó Đức Nam.

Theo cáo trạng, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phó Đức Nam thống nhất với bộ phận tài vụ dưới quyền sẽ mở ví điện tử tại các công ty trung gian thanh toán, trong đó có Công ty Ngân Lượng do Nguyễn Hòa Bình làm Chủ tịch.

Cụ thể, đầu năm 2020, Phó Đức Nam (lúc này là người đại diện của sàn GKFX tại Việt Nam) liên hệ với Trần Thị Thanh Tâm, giới thiệu là người đại diện mới của sàn và muốn thỏa thuận mức phí chiết khấu. Tâm báo cáo xin ý kiến Nguyễn Hòa Bình và được giao chăm sóc khách hàng là sàn forex của GKFX. Mức phí giao dịch của sàn GKFX vẫn là 2,5% cho giao dịch nạp và 1% tiền rút +1.000đ/1 lần rút.

Đầu năm 2021, Nam xin giảm phí nạp, rút tiền cho các ví Ngân lượng của sàn chứng khoán forex nhưng Nguyễn Hòa Bình không đồng ý và giữ nguyên mức phí nêu trên. Sau đó, “ông trùm” lừa đảo tiếp tục tạo lập thêm các sàn forex DK Trade; ASX; ACX; Sea Investing, Honor; ScopeMarkets và thông báo cho công ty Ngân lượng biết.

Quá trình chăm sóc sàn forex của Phó Đức Nam, bộ phận chăm sóc khách hàng do Tâm quản lý lập ra các nhóm Telegram, tên nhóm thường gắn với tên sàn giao dịch. Trong nhóm này có Tâm cùng nhân viên bộ phận vận hành, bộ phận kỹ thuật và nhân viên của các công ty chứng khoán của Phó Đức Nam.

Khi nhân viên công ty chứng khoán báo có giao dịch bị lỗi, ví dụ như: Khách hàng nạp tiền đầu tư mà tài khoản đầu tư của khách chưa có tiền thì chuyển bill nạp tiền hoặc mã nạp tiền vào nhóm này.

Tâm và đồng nghiệp tiếp nhận thông tin rồi thông báo cho các bộ phận vận hành, kỹ thuật kiểm tra xem lý. Bộ phận liên quan sau đó sẽ kiểm tra, xử lý rồi nhắn kết quả lên nhóm để nhân viên công ty của Phó Đức Nam biết.

Tạo lập dữ liệu giả lừa dối cơ quan chức năng

Kết quả điều tra cho thấy, quá trình “hợp tác” với đường dây lừa đảo, tháng 6 - 2020, Công ty Ngân lượng nhận được các công văn của cơ quan công an xác minh về các ví Ngân lượng có giao dịch nhận tiền của khách hàng đầu tư tại sàn forex của Phó Đức Nam. Nguyễn Thị Nam báo cáo Nguyễn Hòa Bình về việc này.

"Ông trùm" lừa đảo Mr Pips Phó Đức Nam thời điểm trước khi bị bắt giữ.

Mặc dù biết các sàn forex của Phó Đức Nam vi phạm pháp luật nhưng vì muốn ví ngân lượng của sàn giao dịch tiếp tục hoạt động nhằm hưởng lợi từ việc thu phí nên Bình chỉ đạo Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm không cung cấp thông tin ví thật của sàn mà tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví ngân lượng khác (ví giả) để cung cấp cho cơ quan chức năng.

Tài liệu tố tụng thể hiện, Shark Bình đã chỉ đạo nhân viên của mình liên hệ với nhân viên sàn forrex của Nam thông báo việc có công văn xác minh của cơ quan công an và yêu cầu sàn forex cung cấp thông tin một ví khác (không phải ví đúng của sản) và các giao dịch rút tiền của khách hàng đầu tư trên sàn có số tiền phù hợp, bằng hoặc ít hơn số tiền mà khách nạp vào ví của sản forex.

Sau đó, Tâm chuyển các thông tin này cho Nam để bị can này soạn thảo công văn và tài liệu trả lời cơ quan công an theo hướng. Làm xong công văn phúc đáp và tài liệu kèm theo, Nam chuyển cho Bình duyệt, đồng ý thì ký nháy vào văn bản rồi chuyển cho người đại diện pháp luật của Công ty Ngân lượng ký ban hành.

Thực hiện chỉ đạo của Bình, trong thời gian từ tháng 6-2020 đến giữa năm 2021 khi có công văn của cơ quan công an xác minh ví sàn forex của Phó Đức Nam, Nguyễn Thị Nam nhắn tin qua Telegram chuyển cho Tâm để nhân viên của Bình nhắn tin cho Phó Đức Nam qua Telegram…

Từ khoảng giữa năm 2021 đến cuối năm 2022, Tâm cho Nguyễn Thùy Linh vào nhóm Telegram. Khi có công văn xác minh của Cơ quan Công an, Nguyễn Thị Nam sẽ chụp và gửi hình ảnh công văn xác minh của cơ quan công an vào nhóm này.

Tiếp đến, Tâm chỉ đạo Linh gửi hình ảnh công văn qua Telegram cho Phó Đức Nam. Nam chỉ đạo nhân viên sàn gửi lại cho Linh dữ liệu về các mã giao dịch (tiền nạp, tiền rút) và email ví ngân lượng. Linh sẽ gửi lại thông tin trên vào nhóm Telegram nêu trên để Nam tổng hợp làm công văn trả lời công văn xác minh của cơ quan Công an.

Quá trình điều tra xác định, từ ngày 15-6-2020 đến hết ngày 23-9-2022 (khoảng thời gian có công văn của các cơ quan chức năng), có tổng số 232 bị hại chuyển vào các tài khoản ví ngân lượng, tổng số tiền 318 tỷ đồng để nạp vào các sàn forex.