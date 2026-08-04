Phó Giám đốc VTV Digital, BTV kỳ cựu của Đài Truyền hình hiện sống ra sao?

MC/BTV VTV luôn là những gương mặt nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả - không chỉ trên sóng mà cả trong đời sống phía sau hậu trường. Trong số đó, Nguyễn Quốc Khánh - một trong những gương mặt kỳ cựu của Đài Truyền hình Việt Nam, hiện vẫn đang đều đặn xuất hiện trên sóng và tham gia dẫn dắt Ai Là Triệu Phú, tiếp tục nhận được sự chú ý đặc biệt từ công chúng.

Anh sinh năm 1979 tại Hà Nội, không xuất thân từ môi trường truyền hình chuyên nghiệp mà tốt nghiệp khoa tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ. Tuy nhiên, chính nền tảng ngoại ngữ cùng niềm đam mê thể thao đã mở ra cơ hội để anh gia nhập Đài Truyền hình Việt Nam từ đầu những năm 2000.

Bắt đầu với vai trò cộng tác viên, biên dịch, rồi biên tập viên mảng thể thao, Quốc Khánh dần trở thành gương mặt quen thuộc qua hàng loạt chương trình như Thể Thao 24/7, Ấn Tượng Thể Thao 7 ngày, Giờ Vàng Thể Thao hay Cuộc Hẹn Cuối Tuần. Điểm mạnh của anh nằm ở lối dẫn mạch lạc, kiến thức chắc chắn và phong thái điềm tĩnh, những yếu tố giúp anh giữ được sự tin tưởng từ khán giả suốt nhiều năm.

Không chỉ dừng lại ở vai trò MC, Quốc Khánh còn từng đảm nhiệm vị trí bình luận viên tại nhiều giải đấu lớn. Tuy nhiên, sau kỳ FIFA World Cup 2018, anh chủ động rút khỏi công việc bình luận trực tiếp, chuyển hướng sang làm nội dung và quản lý phía sau. Hiện tại, anh đang giữ chức Phó Giám đốc VTV Digital - đơn vị phụ trách sản xuất và phát triển nội dung số của VTV. Trước đó, anh từng là Phó trưởng Ban Thể thao. Việc vừa làm chuyên môn, vừa tham gia quản lý giúp Quốc Khánh có góc nhìn rõ ràng về xu hướng khán giả trong thời đại số, một yếu tố quan trọng khi “cầm trịch” một gameshow lâu đời.

Không chia sẻ quá nhiều về gia đình trên truyền thông, song nếu follow mạng xã hội của Quốc Khánh, thì chắc hẳn bạn sẽ thấy không ít những bài viết về gia đình, chia sẻ về nửa kia, các con. Anh kết hôn với Anh Thư, một đồng nghiệp cùng công tác tại VTV. Cặp đôi hiện có 3 người con (2 gái, 1 trai), hiện sinh sống và làm việc ở Hà Nội.

Không gian sống của cặp đôi là một căn hộ có diện tích khoảng 150m2, gồm 3 phòng ngủ, là nơi sinh hoạt của 5 thành viên. Toàn bộ không gian được thiết kế theo ý tưởng của vợ anh, ưu tiên sự tiện nghi và tính thực tế trong sinh hoạt.

Ngôi nhà của BTV Quốc Khánh là một tổ ấm thực sự được thiết kế theo ý muốn của vợ anh. Sau khi căn nhà hoàn thiện và đưa vào sử dụng, chủ nhà hoàn toàn hài lòng, căn nhà vừa đẹp về thẩm mỹ vừa có tính thực tế, hữu dụng. Các con của Quốc Khánh cũng đều ưng ý với căn nhà này bởi khi thiết kế, nữ chủ nhà muốn tạo ra một không gian đẹp cho các con và kiến trúc sư đã giải quyết tốt điều này.

Căn hộ của gia đình BTV Quốc Khánh rộng khoảng 150m, 3 phòng ngủ, là nơi sống của 5 thành viên. Nội thất thiết kế mang phong cách Scandinavi. Những khung cửa sổ lớn và ban công rộng giúp phòng khách rất thoáng sáng.

Bếp và phòng khách liên thông. Góc nhìn từ bàn bếp sang khu tiếp khách, cũng là nơi các con anh luôn xem các chương trình mà bố mình dẫn trên truyền hình. Những mảng xanh cây cối được đưa vừa đủ giúp căn phòng thêm sinh động.

Góc bếp rất được đầu tư và chiếm diện tích lớn, vợ Quốc Khánh là người mê bếp, thích nấu ăn. Bàn đảo của bếp được tích hợp, kéo dài thêm bởi 1 bàn ăn dài.

Các dụng cụ bếp của chị Anh Thư - bà chủ của một thương hiệu ẩm thực. Chị Thư rất mê nấu nướng các món ăn để phục vụ chồng con.

Đây cũng trở thành nơi sinh hoạt chung, kết nối tình cảm với các con.

Bộ bàn ăn không lớn nhưng đủ dùng cho những bữa ăn gia đình ấm áp. Từng món đồ nội thất đều được lựa chọn kĩ lưỡng, tinh tế.

Mọi thiết kế, bố trí đều hướng tới sự thoải mái về cảm xúc cho những đứa trẻ.

Phòng ngủ chính của căn hộ với thiết kế tối giản nhưng đầy tính thẩm mỹ.

Nhà có 3 con, chị Anh Thư muốn tạo ra những không gian vui chơi, đọc sách, ngủ nghỉ tiện dụng nhất cho các con. Khoảng ngăn cách với bệ gỗ đã tạo ra những không gian đa năng này.

Giường tầng kiểu này đi cùng các giá kệ ôm sát tường vừa hữu dụng vừa được các bé yêu thích, hứng thú.

Khu vệ sinh rộng rãi, các vật dụng như bồn rửa đều rất phong cách.

Có thể thấy các kiến trúc sư đã tính toán rất kĩ từ bố trí không gian đến thi công hoàn thiện nội thất đến từng chi tiết nhỏ nhất. Chị Anh Thư cho biết cả gia đình đều ưng ý, hài lòng, cảm thấy thoải mái, yêu hơn ngôi nhà mình sống và gắn kết với nhau hơn.