Chốt giá vàng hôm nay ngày 4/8 diễn biến rất lạ

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 4/8, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 4/8 giảm giá vàng miếng xuống mức 140,5 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 4/8, giá vàng trong nước ngày 4/8/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 137,5 triệu đồng/lượng mua vào và 140,5 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 4/8 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giữ nguyên chiều mua vào và giảm 500.000 đồng/lượng chiều bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 137,5 triệu đồng/lượng mua vào và 140,5 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên chiều mua vào và giảm 500.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 4/8 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 137,5 triệu đồng/lượng mua vào và 140,5 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên chiều mua vào và giảm 500.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 137 triệu đồng/lượng mua vào và 140 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 500.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 1 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 4/8, giảm mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 4/8, biến động nhiều hướng giá vàng miếng và giá vàng nhẫn. Ảnh: SJC.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 4/8, biến động đủ các hướng ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 137,5 –141,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 136,5 – 140 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giữ nguyên chiều mua vào và giảm 500.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 138 – 142 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 4/8 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 4/8 tăng với giá vàng giao ngay tăng 16 USD/ounce, lên mức 4.067 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.084 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới tăng giá, giữ giá ở vùng mốc trên 4.000 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, thị trường vàng thế giới nhiều khả năng tiếp tục giằng co trong ngắn hạn, dù đang nhận được hỗ trợ từ đồng USD suy yếu và giá dầu giảm mạnh.

Việc giá kim loại quý vượt lên trên 4.100 USD/ounce nhưng nhanh chóng quay lại vùng 4.050 USD/ounce cho thấy lực mua ở vùng giá cao chưa đủ bền vững.

Áp lực bán và hoạt động chốt lời thường xuất hiện khi giá vàng tiến gần khu vực 4.150-4.200 USD/ounce. Đây là vùng cản quan trọng mà thị trường cần vượt qua và duy trì ổn định trước khi hình thành xu hướng tăng rõ nét hơn. Nếu thiếu động lực mới, giá vàng có thể tiếp tục đi ngang trong biên độ hẹp.

Với giá vàng trong nước biến động nhiều hướng và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.067 USD/ounce (tương đương khoảng 129,8 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 4/8 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 10,7 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 4/8, giá vàng ngày 5/8 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.