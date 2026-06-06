Lỗ ngay 4 triệu đồng/lượng, vì sao nhiều người vẫn xếp hàng mua vàng?

Giá vàng trong nước sáng 6/6 tiếp tục giảm sâu theo đà đi xuống của thị trường thế giới. Tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, DOJI được niêm yết quanh mức 150,2 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Tính từ đầu tuần đến nay, giá vàng giảm gần 10 triệu đồng/lượng

Tuy nhiên, diễn biến đáng chú ý hôm nay không nằm ở mức giảm giá mà ở tâm lý của người dân. Mặc dù các doanh nghiệp vàng đã nới rộng khoảng cách giữa giá mua vào và bán ra lên tới 4 triệu đồng/lượng, nhiều người vẫn chấp nhận xuống tiền mua vàng.

Chỗ để xe cửa hàng vàng trên phố Cầu Giấy (Hà Nội) kín chỗ khách (ảnh: Ngọc Mai).

Ghi nhận tại cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu trên đường Cầu Giấy (Hà Nội) trong sáng 6/6 cho thấy lượng khách đến giao dịch khá đông. Trong khi một số khách hàng tranh thủ bán vàng để chốt lời sau giai đoạn tăng nóng, nhiều người khác lại xem đây là cơ hội mua vào khi giá đã giảm đáng kể so với mức đỉnh.

Khách hàng xếp hàng mua vàng sáng 6/6 (ảnh: Ngọc Mai).

Vừa hoàn tất giao dịch mua 2 lượng vàng nhẫn, chị Nguyễn Thu Hằng (phường Từ Liêm, Hà Nội) cho biết đã theo dõi thị trường nhiều tuần nay và quyết định xuống tiền khi giá điều chỉnh mạnh.

“Cách đây khoảng 1 tháng giá cao hơn bây giờ khá nhiều. Tôi biết mua vào sẽ chịu chênh lệch lớn nhưng xác định nắm giữ dài hạn nên không quá lo lắng. Nếu chờ giá giảm thêm thì chưa chắc đã mua được đúng thời điểm”, chị Hằng nói.

Khách ngồi chờ từ 30-45 phút mới đến lượt vào mua vàng (ảnh: Ngọc Mai).

Tương tự, anh Trần Văn Đức (phường Láng, Hà Nội) cũng quyết định mua một lượng vàng nhẫn dù biết khoản chênh lệch mua - bán hiện ở mức rất cao.

“Lỗ ngay 4 triệu đồng/lượng nếu bán lại thì đúng là không ai muốn. Nhưng tôi nghĩ đây là khoản đầu tư dài hạn, không phải mua hôm nay bán ngày mai. Giá giảm sâu nên tôi tranh thủ tích lũy thêm”, anh Đức chia sẻ.

Ở chiều ngược lại, không ít người lựa chọn bán vàng sau thời gian dài nắm giữ. Bà Lê Thị Lan (phường Nghĩa Đô, Hà Nội), cho biết đã bán 15 lượng vàng.

“Tôi mua ở mức giá khác nhau, có lượng mua lúc rất thấp cách đây nhiều năm nên dù vàng đã giảm mạnh vẫn lãi lớn. Thấy thị trường biến động mạnh nên tôi bán bớt để đảm bảo an toàn”, bà Lan cho hay.

Trao đổi với PV Tiền Phong, chuyên gia kinh tế Nguyễn Văn Lộc - Đại học Phenikaa - cho rằng, sau nhiều năm liên tục là tâm điểm của dòng tiền đầu cơ, thị trường vàng Việt Nam đang bước vào một chu kỳ mới: Bớt nóng hơn, thận trọng hơn và hướng nhiều hơn tới tích lũy dài hạn. Đây có thể là một cú sốc với những người mua ở vùng đỉnh, nhưng xét trên góc độ thị trường và ổn định kinh tế vĩ mô, đó là sự điều chỉnh cần thiết sau một giai đoạn tăng trưởng quá nóng.

Theo ông Lộc, việc người dân vẫn mạnh tay mua vàng dù phải chấp nhận mức chênh lệch mua - bán lớn phản ánh niềm tin vào triển vọng dài hạn của kim loại quý. Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn, vàng vẫn được xem là kênh trú ẩn tài sản quen thuộc của nhiều người Việt.

Tuy nhiên, ông Lộc cũng cảnh báo nhà đầu tư cần thận trọng trước các biến động ngắn hạn của thị trường. Mức chênh lệch mua vào - bán ra lên tới 4 triệu đồng/lượng, đồng nghĩa người mua phải chờ giá tăng tương đối mạnh mới có thể hòa vốn. Đây là rủi ro không nhỏ đối với những người có ý định lướt sóng hoặc đầu tư ngắn hạn.