Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
AFF Cup 2026

Giá vàng

Giá vàng

SJC Mua 138,000 Bán 141,000

BTMH Mua 138,500 Bán 142,500

Tỷ giá

USD Mua 26,050 Bán 26,460

EUR Mua 29,517 Bán 31,073

Giá vàng hôm nay (5/8): Bật tăng trở lại

Sự kiện: Giá vàng

Sáng nay, giá vàng miếng SJC quay đầu tăng trở lại lên mốc 141 triệu đồng/lượng. Giá vàng trong nước vẫn cao hơn giá vàng thế giới khoảng 10 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 138-141 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều so với sáng qua. Chênh lệch mua vào - bán ra duy trì mức 3 triệu đồng/lượng.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác như Tập đoàn DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu… đồng loạt tăng giá vàng miếng lên mốc 141 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng theo đà tăng. Cụ thể, vàng nhẫn SJC có giá 137-140,5 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Phú Quý giá 138-141 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn DOJI 138-142 triệu đồng/lượng…

Giá vàng trong nước quay đầu tăng trở lại theo giá thế giới.

Giá vàng trong nước quay đầu tăng trở lại theo giá thế giới.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 4.091 USD/ounce, tăng 31 USD so với sáng 4/8. Giá vàng thế giới tương đương 130,5 triệu đồng/lượng. Hiện, giá vàng miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới 10,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 25.405 đồng/USD, tăng 25 đồng so với sáng qua. Tỷ giá trung tâm liên tục tăng trong khoảng 2 tuần nay.

Trong khi đó, tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 26.180 - 26.460 đồng/USD (mua - bán), giảm 20 đồng cả 2 chiều so với sáng qua.

Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch ở mức 26.080 - 26.110 đồng/USD (mua - bán), giữ nguyên so với hôm qua và duy trì mức thấp hơn so với giá USD tại hệ thống ngân hàng.

Giá vàng hôm nay 5/8: Tăng trở lại
Giá vàng hôm nay 5/8: Tăng trở lại

Sáng 5/8, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.072 USD/ounce, tăng 20 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Ngọc Mai ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-05/08/2026 09:44 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Giá vàng Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN