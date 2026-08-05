Ngâm mình dưới sông Trà, săn đặc sản “nức tiếng” xứ Quảng
Mỗi ngày ngâm mình hàng giờ dưới dòng sông Trà Khúc, những người cào don ở Quảng Ngãi đổi mồ hôi lấy từng rổ don bé nhỏ. Nghề nhọc nhằn ấy không chỉ mang lại thu nhập mà còn giữ gìn món đặc sản gắn với ký ức bao thế hệ người con xứ Quảng.
Khi trời còn chưa kịp hửng sáng, những chiếc ghe nhỏ đã lặng lẽ rời bến, xuôi ra đoạn cuối sông Trà Khúc, nơi gần cửa biển Cửa Đại. Theo con nước thủy triều, hàng chục người dân xã An Phú và Tịnh Khê (tỉnh Quảng Ngãi) bắt đầu một ngày mưu sinh với nghề cào don.
Có hôm họ thức dậy từ 2-3 giờ sáng nhưng cũng có ngày đến 7-8 giờ mới xuống sông. Đến trưa, khi ghe đầy don, họ mới trở về bến sau nhiều giờ ngâm mình giữa dòng nước.
Don sống vùi sâu dưới lớp cát lòng sông nên người cào phải ngâm mình dưới nước liên tục từ 5-6 giờ/ngày. Mỗi bước giật lùi đều cần sức bền và kinh nghiệm để chiếc cào lướt đúng lớp cát nơi don sinh sống.
Khác với nghề nhủi hến, dụng cụ cào don khá cồng kềnh, gồm cán tre dài hơn 2,5 m và thùng cào nặng buộc ngang hông.
Người cào một tay cầm cán tre, tay còn lại tì thắt lưng lấy thế đi giật lùi. Công việc tưởng chừng đơn giản, nhưng để cào được don lại chẳng hề nhẹ nhàng.
“Hiện nguồn lợi tự nhiên đang giảm dần. Người dân nơi đây chỉ mong dòng sông luôn sạch để don tiếp tục sinh trưởng, giúp nghề truyền thống không bị mai một. Đặc biệt để giữ món ngon lâu đời xứ Quảng”, ông Hảo nói.
Từ nguyên liệu giản dị ấy, người dân Quảng Ngãi chế biến thành nhiều món như cháo don, don xào hay canh don. Nhưng nổi tiếng nhất vẫn là tô don ăn kèm bánh tráng nướng, hành và ớt cay.
Vị ngọt thanh của nước don, phần thịt mềm, bánh tráng nướng giòn và chút cay nồng của ớt hòa quyện tạo nên món ăn mộc mạc nhưng khó quên, trở thành đặc sản nổi tiếng, trứ danh của người dân Quảng Ngãi.
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Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-01/08/2026 13:28 PM (GMT+7)