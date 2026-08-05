Giá vàng hôm nay 5/8: Tăng trở lại

Giá vàng thế giới hôm nay quay đầu tăng trở lại và giữ được ngưỡng hỗ trợ quan trọng gần 4.100 USD. So với mức giá đầu năm 2026, giá vàng thế giới hiện giảm khoảng 5,7%, tương ứng mất 246 USD/ounce.

Nguyên do bởi các nhà đầu tư theo dõi diễn biến các cuộc đàm phán Mỹ - Iran để tìm manh mối về khả năng mở lại eo biển Hormuz, đồng thời tiếp tục đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Tổng thống Donald Trump cho biết, đề nghị đàm phán của ông là cơ hội cuối cùng để Tehran đạt được thỏa thuận và bày tỏ tin tưởng rằng eo biển Hormuz sẽ sớm được mở lại. Tuy nhiên, Iran phủ nhận việc đang diễn ra bất kỳ cuộc đàm phán trực tiếp nào với Mỹ, mặc dù nước này cho biết các cuộc thảo luận với Oman nhằm tăng cường vận chuyển hàng hóa qua eo biển đang có tiến triển.

Trong khi đó, thị trường đang dự báo khoảng 65% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9 sau khi ngân hàng trung ương giữ nguyên lãi suất trong tháng 7.

Giá vàng hôm nay tăng trở lại. (Ảnh minh họa).

Chủ tịch Fed chi nhánh Ngân hàng New York, John Williams cho biết, chính sách tiền tệ vẫn đang ở vị thế tốt, đồng thời lạm phát dự kiến sẽ giảm trong nửa cuối năm.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 5/8, giá vàng miếng tại SJC được niêm yết ở mức 137,5 - 140,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), ổn định giá mua vào và giảm 500.000 đồng/lượng giá bán ra so với phiên giao dịch trước.

Tương tự, giá vàng nhẫn SJC ở mức 136,5 - 140 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên giá mua vào và giảm 500.000 đồng/lượng chiều bán ra.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.072 USD/ounce, tăng 20 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, thị trường vàng thế giới nhiều khả năng tiếp tục giằng co trong ngắn hạn, dù đang nhận được hỗ trợ từ việc USD suy yếu và giá dầu giảm mạnh.

Việc giá kim loại quý vượt lên trên 4.100 USD/ounce nhưng nhanh chóng quay lại dưới mốc này cho thấy lực mua ở vùng giá cao chưa đủ bền vững.

Áp lực bán và hoạt động chốt lời thường xuất hiện khi giá vàng tiến gần khu vực 4.150 - 4.200 USD/ounce. Đây là vùng cản quan trọng mà thị trường cần vượt qua và duy trì ổn định trước khi hình thành xu hướng tăng rõ nét hơn. Nếu thiếu động lực mới, giá vàng có thể tiếp tục đi ngang trong biên độ hẹp.

Trong báo cáo nghiên cứu kim loại quý mới nhất, Sucden Financial - công ty môi giới hàng hóa quốc tế - nhận định, giá vàng có thể tiếp tục đi ngang trong quý III trong khi nguy cơ điều chỉnh thêm vẫn chưa được loại trừ.

Theo Goldman Sachs, việc các ngân hàng trung ương tăng cường mua vàng sẽ bù đắp tác động tiêu cực của việc giảm leo thang địa chính trị và tin đồn về việc Fed tăng lãi suất.

Nếu Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận hòa bình, giá dầu cũng như nhiều loại hàng hóa khác sẽ giảm mạnh. Giá vàng khi đó có thể tăng với tốc độ nhanh hơn. Tuy nhiên, đây là điều chưa chắc chắn.

Trong ngắn hạn, vàng vẫn được dự báo tiếp tục dao động quanh ngưỡng tâm lý 4.000 USD.